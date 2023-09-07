七月返歸｜TVB成個報道無AK 直接裁走副隊長 寧願保留譚玉瑛

MIRROR成員AK江𤒹生主演的靈異恐怖片《七月返歸》，早前(4日)舉行首映禮，AK與一眾演員沈殷怡、譚玉瑛、太保等現身，不過《TVB娛樂新聞台》播出嘅訪問片中，疑似強行剪走AK出現的畫面，只剩譚玉瑛同太保的訪問報道，網友發現後不禁笑指非常符合一貫方丈做法！