七月返歸｜TVB成個報道無AK 直接裁走副隊長 寧願保留譚玉瑛
廣告
MIRROR成員AK江𤒹生主演的靈異恐怖片《七月返歸》，早前(4日)舉行首映禮，AK與一眾演員沈殷怡、譚玉瑛、太保等現身，不過《TVB娛樂新聞台》播出嘅訪問片中，疑似強行剪走AK出現的畫面，只剩譚玉瑛同太保的訪問報道，網友發現後不禁笑指非常符合一貫方丈做法！
TVB強行剪走AK
《TVB娛樂新聞台》播出嘅訪問片中，強行剪走AK出現的畫面。反觀ViuTV的娛樂新聞，他們剪接手法相對大方，一眾演員齊齊整整，已離開TVB的譚玉瑛仍保留在影片中。
TVB娛樂新聞聚焦譚玉瑛同太保
由AK擔正的《七月返歸》，《TVB娛樂新聞台》嘅訪問重點就只聚焦要化老妝嘅譚玉瑛同太保哥，至於AK只有出現1秒，就在電影預告之中。網友發現後不禁笑指「非常符合一貫方丈做法！」、「成個報道無AK 」、「盡量剪走副隊長😂」
《TVB娛樂新聞台》cut走AK版本：
《Viu1娛樂新聞》版本：
《毒舌大狀》阿Dee傍住子華神做宣傳
《TVB娛樂新聞台》裁走ViuTV藝人事件唔止一次，早前由黃子華領軍的電影《毒舌大狀》舉行大型宣傳活動，身為演員之一阿Dee何啟華被子華神欽點「貼身」一齊做宣傳。無綫和子華神關係極度友好，所以當日派出兩隊攝製隊到場採訪，分別在《TVB娛樂新聞台》和《東張+》播出。新一年燒咗「小氣簿」後，《TVB娛樂新聞台》亦開始見到ViuTV 旗下藝人亮相，以為ViuTV一哥阿Dee這次順利登上對家電視台的節目，點知同一個訪問卻有兩個版本。
Dee哥3秒躁底怒舉咪牌
阿Dee雖然是子華神身邊紅人，但在整個訪問環節中，阿Dee多次被現場採訪記者無視，一時嫌他企得唔夠埋，一時又話個咪牌太低見唔到，搞到平時四萬咁口嘅阿Dee都動怒，即時閃過3秒躁底黑面樣，最後他選擇用超大動作把手上咪牌高舉過頭發洩，希望可以換來更多關注，可惜以上種種行為，無綫的《TVB娛樂新聞台》只出大合照畫面而冇播阿Dee圍訪時的訪問，而《東張+》則貫徹「宗旨」Cut得就Cut，完全裁走阿Dee的畫面，所以想睇原汁原味訪問，就只能返回ViuTV 的官方社交網。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@ViuTV截圖