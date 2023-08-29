七月返歸︱AK澄清MIRROR不出席頒獎典禮傳言 笑隊友未夠班答問題
AK澄清MIRROR不出席頒獎典禮傳言
對於有指MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮一事，身為MIRROR副隊長的AK昨日出席活動時回應指：「大家嗰陣時太過魯莽，應該問個膊頭有花，問副隊長㗎嘛呢啲嘢，點會問Frankie㗎？我哋係好想出席頒獎禮，公司宜家協商緊個行程點做，因為我哋嗰陣時應該要排演唱會，但係宜家就仲係度緊個期，睇吓點樣排到演唱會又可以去到頒獎禮。」AK指頒獎典禮是每年一年一度的樂壇盛事，自己亦很想出席頒獎典禮與其他歌手交流切磋。
AK回應肥仔被捲欠債風波 笑言：我自己都未搞得掂
近日MIRROR成員有份投資的餐廳都相繼結業，AK與哥哥合資的甜品店「雪月花」和與Jer@MIRROR及肥仔@ERROR合資的日式串燒店「影の鳥」早前亦同樣突然宣佈結業。AK回應指對餐廳結業沒有太感失望，現時仍有經營拉麵店及個人品牌，其他事宜則交由哥哥處理。至於隊友和肥仔被捲欠債風波一事，AK就回應表示：「我知啲，但我又唔係知得好深入，所以我費事答咁多。（咁你擔唔擔心肥仔啊？）我擔心咗我自己先啦，我自己都未搞得掂，點擔心到人啫。」
「老闆仔」黃梓樂投訴「阿哥」姜濤唔覆機
同場亦有在電影中擔任AK童年的「老闆仔」黃梓樂，他表示很開心能夠與AK合作，又笑指AK是MIRROR成員中對自己最好。當被問到為何覺得AK哥哥最好，黃梓樂指：「對比起姜濤哥哥，AK哥哥好好多！姜濤哥哥成日唔覆我機㗎！」聽到梓樂如此震撼的回應，AK亦馬上打圓場：「你要知道姜濤哥哥都成日唔覆我機嘅！係好正常嘅！」
一齊睇AK、「老闆仔」黃梓樂足本訪問：
Frankie承認缺席頒獎禮準備演唱會排練
Frankie（陳瑞輝）上周四（24日）出席公開活動時，對於MIRROR年尾缺席頒獎禮一事作回應，他承認自己有收到公司通知，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Frankie表示非常想出席頒獎禮的盛事，但可惜每年演唱會排練都非常趕急，而且每次完騷後都覺得本應可以更熟練，所以對於公司今次的決定以示尊重。他續稱，尤其今次是補場，所以覺得應該要作更多準備交出good show。至於今次演唱會的保險會否加大，Frankie則表示不清楚。
傳MIRROR缺席頒獎禮 Edan：冇話唔去嘅
對於有指MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮一事，成員Frankie早前出席活動時曾經表示，有收到公司通知要為下年演唱會作100%準備，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Edan於27日尾場演唱會完結後接受傳媒訪問時回應事件，卻有另一個說法：「以我所知，冇話唔去嘅，因為公司話嚟緊有演唱會，所以lock咗期唔可以接工作，但樂壇盛事，有得參與當然要參與，公司都會安排，但我都係等通知。」
叱咤903節目副總監未收到通知
當奴作為叱咤903節目副總監，他於上周六（26日）出席電台活動時被問及MIRROR年底將缺席頒獎典禮一事，表示尚未收到任何通知。他稱距離叱咤頒獎禮還有4個多月，現時只是籌備主題方向的階段，還有很多變數，亦要等有關方面去通知確定MIRROR會不會出席。當奴又稱，不論MIRROR會否出席，都不會影響得獎結果。
傳MIRROR缺席音樂頒獎禮2大原因
由於缺席頒獎禮，隨時影響鏡仔獲獎機會，不少粉絲大為緊張，尤其鏡仔獨立發展每每需要年度頒獎禮的「加持」和認同，但據了解，MIRROR及其管理團隊已向電台發出「不會出席頒獎禮」通知，有指背後2大原因是因為明年初MIRROR將要籌備2022年紅館演唱會的「補場」、另有多個「搵真銀」的跨年甚至海外商業演出，加上還有2位成員要準備個人單飛演唱會，故此為求公平劃一全團缺席頒獎禮。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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