七月返歸︱AK澄清MIRROR不出席頒獎典禮傳言 笑隊友未夠班答問題

由江𤒹生（AK）、白靈主演的懸疑恐怖片《七月返歸》於昨日（28日）舉行首映禮，男主角AK與導演謝家褀、譚玉瑛、太保、黃梓曜與黃梓樂等人都有到場與一眾影迷見面。在活動後接受傳媒訪問時，AK以MIRROR副隊長身份再回應頒獎禮傳聞，更笑指：「點會問Frankie㗎？」