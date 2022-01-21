七福星｜七師傅預告教新年閃電鞭 張敬軒年初一以「火雞姐」造型登場

七仙羽（七師傅）去年因拍攝《七救星》而人氣急升，每集主題都成功引起話題，如「七連閃電鞭」、「難唸的經」等﹗今年七師傅添食開拍《七福星》，將於下周一（21日）晚首播﹗近日七師傅與一班主持們拍攝MV，七師傅反串扮港版「狼辣度」，更預告教「新年閃電鞭」﹗