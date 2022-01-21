七福星｜七師傅預告教新年閃電鞭 張敬軒年初一以「火雞姐」造型登場
七福星｜七師傅為欣宜解除「死亡之吻」陰影
《七福星》中七師傅與徒弟「八鮮乳」郭奕芯、Kathy仔（王頌茵）、J.Arie（雷琛如）、Brian（陳安主）及小肥（徐智勇）齊齊擔任主持，每集邀請了不同嘉賓，包括張敬軒、鄭欣宜、林雪、馮允謙、艾粒、阮小儀、ERROR的193( 郭嘉駿）及保錡、羅家英、Gin Lee（李幸倪）。林雪將會是首集嘉賓，在預告片見到他和七師傅同啜一條麵，睇見都搞笑﹗而預告片中，七師傅以白雪公主造型攬實欣宜，05年鄭欣宜在兒歌頒獎禮飾演公主向王子吳卓羲獻吻，及後無綫接獲多宗投訴，網民笑稱為「死亡之吻」，欣宜指成為她多年的傷痛，相信七師傅呢集為欣宜解開「死亡之吻」陰影﹗
七福星｜張敬軒「火雞姐」造型年初一現身
《七福星》嘉賓張敬軒在社交網貼出搞笑短片，片中影住大批fans圍觀並大叫「軒仔好靚仔」，場面哄動，鏡頭一轉見到車內「驚喜造型」的張敬軒向大家揮手及送飛吻，張敬軒戴住金色倒三角眼鏡，並戴上假哨牙，激似電影《食神》中的莫文蔚飾的「火雞姐」。
張敬軒留言感謝ViuTV及七師傅邀請，並預告將於二月一日大年初一晚上十時半在《七福星》登場﹗又分享「 就諗住試下用 #YouTubeShorts 同大家分享多啲少少咸 #老少咸宜個咸 多多趣嘅短片，於是我就開始玩YouTube shorts喇，你哋得閒快啲襟入去 #CLS 啦，咪諗多咗呀，係Comment、Like同Subscribe 好冇，你哋真係 #CLS 呀～ 」
七福星MV｜七師傅扮「狼辣度」
《七福星》MV中，七師傅亦以驚喜造型現身，在MV中七師傅先以財神造型與穿上古裝的主持們載歌載舞﹗突然七師傅換裝，戴上假哨牙、戴假髮扮河童頭及穿上黃色波衫，扮港版「狼辣度」，並rap出歌詞「信我Master 7, 你今年就Lucky 7」，又預告在《七福星》會示範「開年閃電鞭」，網民洗版留言指首歌好洗腦，留言「推到上Chill Club啦﹗」、「七師傅真係可以組女團」、「成個新年係咁loop首歌」﹗
《七救星》中被七師傅加持上位的P1X3L亦有一起拍MV，並與其他主持則化身為「八仙」，郭奕芯做「八仙姑」、Kathy仔是「藍采茵」、J.Arie則反串「鑼拐J」、小肥是「漢鍾肥」、Brian則是「張果立」、而P1X3L則演「像素三仙」。