七福星｜七師傅爆seed遭抺黑：為收視踩別人﹗ 爆曾遭同行落降頭
七師傅怒斥：藉我名氣吸引別人留意你的節目
七師傅主持的ViuTV《七福星》近日熱播中，在節目為「拯救」不同嘉賓，不惜扮鬼扮馬，搞笑連場為大家帶來歡笑﹗日前七師傅激罕在社交網發長文爆seed，怒斥被攻擊，七師傅寫道：「任何人在網上罵我丶攻擊我丶不斷踩我…然後藉我名氣吸引別人留意你的節目…等等，我全部都非常清楚你們都做些什麼！！！」
七師傅發火：你好cheap﹗
七師傅指真誠勸對方「 不惜犯口業踩低我，你不會有什麼好結果，因為你用的方法大錯特錯！！！」又指對方不清楚自己為人，卻編故事炒作，直指對方「好cheap﹗太膚淺﹗」七師傅指自己到不同地方修煉，直指對方的的道行不及自己，請對方「不要用你的觀眾審視我的境界好嗎？」
「為了收視踩別人，你睡的平安嗎？」
七師傅指自己拍攝《七救星》、《七福星》等節目，只為帶給大家開心及正能量，是向大家佈施﹗「你說我冇料冇邏輯，我不介意」，七師傅指自己擁有幸福的家庭，及得到大眾喜愛，反問對方「 你咁有料，那你會為自己也擺個風水陣嗎？誰有料？已經很明顯﹗」又指對方結下惡緣，未來的路只會愈來愈窄﹗ 最後七師傅再奉勸對方「把口不要太惡毒，佛經說，心地壞、惡口之人會好醜陋﹗為了一點點的破收視，踩完別人，你睡的平安嗎？」
《七福星》撞正無綫《新春開運王》
七師傅出po後火速吸過萬like，不少網民留言支持，「師傅，雖然我哋唔同宗教，不過鍾意睇你散播正能量﹗」、「不如開名係邊個同行啦﹗」、「第一次見師傅咁嬲﹗」、「睇你好過睇其他吹水師，睇你起碼笑吓﹗」、「隔離台同時段都有風水節目喎，唔通？」七師傅的ViuTV節目《七福星》逢一至五晚上十時半播出，而無綫翡翠台逢四、五晚上十時半播出《新春開運王》，節目請來堪輿學家李居明、李丞責、麥玲玲講生肖及風水命理﹗
曾遭同行落降頭
七師傅曾接受林柏希網上節目《月傾會》訪問時，透露曾遭一名男師傅落降頭，沒料對方害人終害己，最終要向她親自道歉：「佢知道我唔係咁容易惹㗎…因為佢想害我，但害唔到我，佢瀨咗嘢。跟住佢話：『對唔住』，我話：『點解你要害我呢？』佢話：『因為嬲囉，憎恨，因為你後生過我，你出名過我，搵錢多過我，我咪嬲囉。』」她指那名男師傅有個女兒，報應就落在他女兒身上：「因為佢之前就咬住我唔放㗎，不斷去整我，落降頭搞我，佢嘅報應就係報喺個女身上。」
七師傅孖麥玲玲拍廣告 證一山能藏二虎
七師傅人氣勁，雖然開口怒斥遭同行抺黑，不過近日與麥玲玲師傅一起拍廣告，打破一山不能藏二虎定論，第一次同麥玲玲合作，七師傅話：「之前曾經有記者問過會不會同玲玲師傅合作，當然可以合作，大家是同行，我永遠視同行如朋友，應該互相扶持互相合作，我亦不怕別人作比較，最好一齊拍廣告齊齊搵錢，正所謂水為財，就是win win。」麥玲玲師傅亦贊同：「出面成日傳一山不能藏二虎，今年是虎年要打破這個傳統，所以廣告商搵我哋合作，我就應承做一個客串嘉賓，同七師傅玩吓，最緊要一團和氣，整個拍攝亦好開心。」
獲麥玲玲讚豬籠入水 七師傅：真係唔夠時間用﹗
麥玲玲師傅更笑言雖然自己工作繁多，亦知七師傅最近人氣勁，她說：「七師傅搵好多，睇報紙拍4、50個廣告，真的豬籠入水。」在旁的七師傅搞笑咁話：「覺得時間真的不夠用，自己最強是睇風水幫人開運，拍廣告都是福報，帶點開心正能量給大家。」提到許多人指七師傅很搞笑、娛樂性豐富，麥玲玲師傅表示:「今次真正合作終於感受到七師傅的喜感，人人都說七師傅有點無厘頭，其實她真的有大智慧，她為大家帶來歡笑娛樂，都是一種功德，尤其在這個時候大家都 需要正能量的歡樂。」