七福星｜七師傅爆seed遭抺黑：為收視踩別人﹗ 爆曾遭同行落降頭

七仙羽七師傅主持《七福星》近日播出，近年人氣大旺的七師傅，廣告及曝光率拍得住MIRROR，連張敬軒開都邀請七師傅做演唱會嘉賓﹗七師傅具親和力，一句「師傅愛你」甚得觀眾喜愛﹗近日七師傅激罕發火，長文爆seed怒斥遭攻擊及抺黑，「你不惜犯口業踩低我，為了一點點的破收視，踩完別人，你睡的平安嗎？」