七線人棄王｜曾志偉搵TVB奀星擔大旗 有個後生仔自爆月薪僅得$3,200

曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，亦都有唔少膽嘅想法和創作。今次更加搵嚟一班自命「七線」的藝人擔大旗製作《七線人棄王》，佢哋個樣同名，大家分分鐘見都未見過，聽都未聽過！