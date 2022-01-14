七線人棄王｜曾志偉搵TVB奀星擔大旗 有個後生仔自爆月薪僅得$3,200
《七線人棄王》TVB真正的奀星
全新綜藝節目《七線人棄王》，便在這個大前提下應運而生。《七線人棄王》顧名思義是由一班自命「七線」的藝人擔大旗，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文，以及「永遠的舞男」姚宏遠。除了擔正藝人名單夠晒「破格」，節目的自嘲式開場白亦相當搶眼球：「每年都有成千上萬嘅人發明星夢，以為報讀訓練班就可以劇接劇做男主角一炮而紅，咁諗你就可以返鄉下打乒乓波。」單是開場白已感受到節目有多絕核與好玩。
1. 姚宏遠Lucas「永遠的舞男」（27期藝訓班）
今年30歲，2013年參加第27期無綫電視藝員訓練班入行。
2. 陳俊堅Kinlas「角色死亡率高達100%」（27期藝訓班）
34歲陳俊堅，2007年開始成為無綫電視舞蹈員，原有機會升任助理排舞師，但他選擇加入2013年第27期無綫電視藝員訓練班！
3.「古惑仔專員」程浩駿Hellston（29期藝訓班）
浸會大學電影學院（表演系）畢業，2017年第29期無綫電視藝員訓練班學員，畢業後加入無綫電視。
4. 鄭雋熹「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」（29期藝訓班）
2017年第29期無綫電視藝員訓練班學員，畢業後加入無綫電視。
5.林浩文Oman「御用禮儀先生」（29期藝訓班）
30歲的林浩文同樣是2017年第29期無綫電視藝員訓練班學員，參與不少電視劇，較有名角色包括處境劇《愛·回家之開心速遞》「阿叢（書蟲）」。
五位「人棄王」廁所向曾志偉Sell橋
《七線人棄王》講述以上五位「人棄王」，如何排除萬難求見總經理曾志偉，sell橋兼搲Budget拍攝出集無底線自爆式Talk Show、真人騷、挑戰、大整蠱及短劇等多種元素於一身的綜藝節目！在無綫今日發布的首輪宣傳照，五位「人棄王」在林盛斌、張振朗、周嘉洛、陳瀅、戴祖儀、丁子朗、蕭正楠的幫忙、及助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲的打氣下，直搗男廁向總經理志偉埋手，並在志偉繁忙之時拿出Proposal大Sell特Sell；志偉雖然先是嚇一跳，但當看到五人如此有誠意兼有創意時，亦馬上爽快答應支持開拍「七線人棄王」，一個破格的綜藝節目因而誕生；而林盛斌與張振朗為了力撐「人棄王」，更扮鬼扮馬上陣，相當惹笑。
新預告講人工：最低$3,200
在最新的預告片中，幾位「奀星」更在鏡頭前公開自己的「底薪」，個話$8,000，有個話$4,000，最低嗰位得$3,200，真係慘不忍睹！而且佢哋仲攞住呢份人工疑似去扮借錯定伸請信用卡，點知結果竟然被拒絕！陰功咯！
被稱為可能係TVB有史以來「最放肆又勁亂嚟」、「超低質又極真實」嘅綜藝節目，齋聽節目名已經好想睇下係乜料嘅《七線人棄王》，由林浩文、鄭雋熹、程浩駿、姚宏遠、陳俊堅五個七線藝人揸旗，自編自導自演Game Show、短劇、偷拍、整蠱環節，加上大量藝人客串同大爆電視圈奇聞⋯⋯節目1月16日myTV Gold全套上架，1月15日晚起11:35PM逢周六播放。