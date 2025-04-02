三命劇情｜盤點4大女主角！周秀娜車震戲超難忘 林愷鈴最年輕演技受考驗
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三命劇情｜銀河映像與MakerVille聯手打造的《三命》有4位焦點女角色周秀娜、林愷鈴、陳倩揚及伍詠詩驚艷演出，各具特色，令人眼前一亮。
1 | 周秀娜 （飾演：郭愛瑜 / IG@chrissienana）
現年39歲的周秀娜在《三命》中飾演單親媽媽「郭愛瑜」，任職地政總署公務員。她透露劇中最難忘的是與陳國邦的「車震」戲，雖是親熱場面卻對白繁多，連周秀娜都直呼這場戲挑戰性極高！
2 | 林愷鈴（飾演：林海琪年輕版 / IG@kaening）
《三命》4位女主角中最年輕的林愷鈴現年25歲，劇中飾演年輕版「林海琪」。拍攝時她僅21歲，卻要詮釋25至34歲的年齡跨度，演技備受考驗。她透露監製杜琪峯耐心解說劇本，讓她在拍攝過程中獲益良多。
3 | 陳倩揚（飾演：林海琪成熟版 / IG@chansinyeung）
現年41歲、港姐出身的陳倩揚，離巢後曾於ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》任評審，今次更直接在ViuTV拍劇，在《三命》中飾演成熟版「林海琪」。她在訪問中笑稱自己演技屬「BB班」，拍戲過程夢幻又驚喜，對於獲選出演此角非常感恩。
4 | 伍詠詩 （飾演：陳家瑩 / IG@nwsze）
曾主演鄭保瑞電影《命案》的28歲伍詠詩，今次在《三命》中飾演「陳家瑩」。她在劇中挑戰三個不同階段的「陳家瑩」，但多虧杜琪峯的指導與講解，她順利完成拍攝，表現令人期待！
圖片來源：Facebook@MakerVille、IG@viutv資料或影片來源：原文刊於新假期