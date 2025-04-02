《三命》20歲少女主角米拉獲封「翻版林熙蕾」 原來童星出身早與杜琪峯結緣 IG勁多靚相
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ViuTV新劇《三命》由杜琪峯親自監製、銀河映像與MakerVille聯合製作，不僅劇情引人入勝，扮演少女時期女主角的米拉，更深得網友歡心，獲封「翻版林熙蕾」！
《三命》少女主角米拉仙氣十足
《三命》中米拉飾演藝術少女林海琪，一個愛畫畫的少女，與男主角駱澤信在學校相遇，兩人因畫畫而結緣。米拉一出場就以甜美外表和仙氣十足的氣質令人眼前一亮，紛紛封她為「翻版林熙蕾」，她的聲音由林愷鈴配音，更增添了角色的神祕感，令觀眾對她的背景感到好奇，讓她一夜之間成為網民熱議的焦點。
米拉12歲出道曾入圍釜山電影節
米拉（Mira）原名蔣許樂，現年20歲，出生於浙江杭州，12歲便以童星身份出道，曾在多部電視劇中飾演女主角的少女或童年版，並因此被稱為「專業少女主角」。她的才華在17歲時便被國際認可，當時她憑藉懸疑劇《八角亭謎霧》入圍韓國釜山電影節「第四屆亞洲內容大獎」的「最佳新人女演員」獎。
獲杜Sir睇中擔演電影女主角
《三命》監製朱淑儀在訪問中提到，原來米拉與杜Sir緣起於一部銀河映像的作品《捂著眼睛看紅光》(原名《消失在老街的少年》)，她指這部電影是關於內地一個孩子的故事，現在仍未上映，米拉參演時只有12歲，是在全中國超過30人的試鏡中，由杜Sir最後扑鎚選中她擔任女主角，今次《三命》中的少女版林海琪，亦是由杜Sir欽點米拉演出。
貴族名校畢業常出國旅遊
米拉不僅在演藝方面有所成就，她的學術成績同樣令人矚目。米拉於8歲時於校外才藝比賽中奪得冠軍，讓她萌生成為演員的興趣，在小學畢業滙演上，米拉更在舞台上表演爵士舞，展現出舞蹈與形體藝術天份。在小學畢業後，米拉入讀了杭州的貴族國際學院——杭州橄欖樹學校，該校學費每年高達18萬元人民幣，米拉亦不時出國旅遊，亦曾坐遊艇出海，可見家境不俗。她在中學英語水平測試中獲得252.3分，遠高於同校平均分，更顯示出她甚有語言天份，相信有助於她將來在國際影壇上發展。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、IG@ialxndwbdr_、《八角亭謎霧》、微博@杜琪峰bot資料或影片來源：原文刊於新假期