三命｜男主角蘇家樂「眼神空洞」成焦點 網民提議4大影壇型男更勝任！

ViuTV劇集《三命》熱播中，由蘇家樂飾演的男主角「駱澤信」引起觀眾熱烈討論。不少網民對蘇家樂的演技反應兩極，有人覺得他眼神過於空洞，亦有人認為眼神空洞都係演技嘅一種！網民更提議4大型男可以勝任擔正此角色！