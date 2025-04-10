三命｜男主角蘇家樂「眼神空洞」成焦點 網民提議4大影壇型男更勝任！
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ViuTV劇集《三命》熱播中，由蘇家樂飾演的男主角「駱澤信」引起觀眾熱烈討論。不少網民對蘇家樂的演技反應兩極，有人覺得他眼神過於空洞，亦有人認為眼神空洞都係演技嘅一種！網民更提議4大型男可以勝任擔正此角色！
男主角蘇家樂演技網民反應兩極
近日，不少網民都對《三命》中飾演青年時期「駱澤信」的蘇家樂演技反應兩極。有人批評他的眼神過於空洞，未能投入角色，甚至表示「睇到出曬戲」；但亦有不少觀眾為他平反，認為那正是角色的一部分設定。
有網民留言指：「會唔會眼神空洞都係演技嘅一種，代表命不由己嘅無奈？」、網民更指曾偶遇蘇家樂真人，平日生活沒有空洞眼神，「佢上節目係『正常』嘅，應該係人物設定之一」、「佢真人係好陽光嘅男仔，眼神唔空洞；佢做《漫畫信》嗰陣都幾有神㗎」等等。
網民集思廣益重新選角
另一方面，網民集思廣益重新選角，有人提議可由MIRROR成員Lokman（楊樂文）、演員柯煒林、Dee哥何啟華，甚至是電影人陳健朗演出。有留言寫道：「不如搵Lokman啦」、「Dee哥做主角應該好睇好多」、「某啲造型會令人諗起陳健朗」等。
杜sir親揭選角原因
監製杜琪峯早前在節目《爆谷一周》中，被主持谷德昭問到為何選擇蘇家樂飾演「駱澤信」。杜sir聽到問題後先是一笑，沉默片刻後直言：「其實…唔怕得罪講句，搵邊個都一樣，佢都係要跟個劇本去演。如果能夠演藝到角色，唔令人討厭，其實就已經可以。我覺得自己好自私、好主觀，我直覺覺得佢個樣幾企理，同埋我成日都話要俾機會新人。」
雖然部分網民認為杜琪峯的回答有點模糊，但亦有觀眾認為應該抱持開放態度，專注欣賞劇情本身及其他演員的表現，如張錦程、陳佩思、胡子彤、陸駿光與林愷鈴等，整體演出依然值得期待。
圖片來源：Facebook圖片、IG@milkywayhairun、《狂舞街3》、IG@kinlongchan、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期