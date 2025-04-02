《三命》16大搶鏡配角！MIRROR成員金像獎最佳男配角 有位2月不幸離世
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由銀河映像與MakerVille聯手打造的《三命》由杜琪峯監製，李子俊、張家傑與黃偉傑執導。故事橫跨60年，講述三段交錯命運，劇情引人入勝。最令人興奮的是一眾重量級人物客串，以下盤點16大搶鏡配角！
三命｜劉永健：TVB出身演員
在劇中客串「三保哥」一角的劉永健，指示胡子彤教訓對頭雷昆，最後因為誤殺人而付2萬元讓他潛逃一幕，叫觀眾印象深刻。劉永健為香港電影導演、武術指導和演員劉家榮的兒子，而伯父為已故動作巨星劉家良。劉永健5歲隨父赴台拍戲，1995年簽約無綫，曾於《十月初五的月光》演萬沛祺，又在《尋秦記》飾少原君，現在少有在熒幕面前露面的他，主要經營食肆。
三命｜鄭泰和：喪標一角最出名
在《三命》中客串『雷昆』一角的鄭泰和，劇中慘遭胡子彤殺害。鄭泰和是香港知名動作演員兼武術指導，外號『大象』，曾參演多部經典作品，包括《五億探長雷洛傳：雷老虎》、《武狀元蘇乞兒》及《國產凌凌漆》。其中，他在《食神》飾演「喪標」，因搞亂火雞姐（莫文蔚 飾）車仔麵檔導致她破相，成為網民最難忘的角色！
三命｜卓躒：2月突離世終年48歲
在《三命》中，卓躒飾演一名接送駱澤信媽媽到醫院生產的司機。卓躒是2003年TVB藝員訓練班出身，雖參與過不少TVB劇集，但未有代表作，直到2015年轉投HKTV，在《大眾情性》中飾演殘疾作家余偉業，憑一句對白意外在網上爆紅！近年他與阮德鏘合辦YouTube網台節目，探討人生哲學與命理。然而，今年2月8日，阮德鏘突於社交平台宣佈卓躒離世，終年48歲。令人震驚。
三命｜胡子彤（飾演：楊國龍（成年））
少年駱澤信(吳澤烽飾)因愛上漫畫，繼而與小混混阿龍(胡子彤飾)成為好友，在頭幾集，相當多打鬥戲份，非常搶鏡！
三命｜張錦程 （飾演：駱澤信之父）
三命｜袁富華 （飾演：海叔 陳家瑩之父）
三命｜陸駿光 （飾演：天九翅）
三命｜阮德鏘 （飾演：阿勤）
三命｜MIRROR成員邱士縉 （飾演：迪迪仔）
三命｜馮允謙 （飾演：駱逸康/駱澤信之子）
三命｜張文傑（飾演：黑超）
三命｜何啟華（飾演：盧永星/盧仔）
三命｜何華超（飾演：楊二郎）
三命｜強尼（飾演：秋遠）
三命｜徐浩昌（飾演：林貫勤（青年））
三命｜朱鑑然 （飾演：Danny）
圖片來源：《三命》截圖、電影截圖資料或影片來源：原文刊於新假期