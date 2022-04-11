三餸一湯 ｜姜麗文三姐教煮番茄炒蛋、排骨蒸銀針粉、港式煲仔飯

無綫全新飲食節目《三餸一湯》由三姐聯同姜麗文（Lesley）主持，於4月11日晚上10:30首播！將會一連15集每晚教煮「三餸一湯」。三姐除了邊煮邊教入廚秘技外，Lesley「小姜研究所」教大家烹飪小知識！疫情之下，在家煮食成了大家的日常，節目正正為「疫下廚神」而設，亦希望透過簡單易煮的「三餸一湯」引發起全民對下廚的衝勁！