三餸一湯 ｜姜麗文三姐教煮番茄炒蛋、排骨蒸銀針粉、港式煲仔飯
第一集 三姐率先教煮「三餸」
「不敗番茄炒滑蛋」、「香煎排骨蒸福袋銀針粉」及「港式㷛仔魚飯」；仲有「一湯」:「金銀菜羅漢果豬橫脷」及「豬肺裙邊湯」。
三姐仲會同大家分享更多別開生面的入廚技巧，包括 : 一個鑊不用洗就可煮到三個餸的方法「先焯、後蒸、再炒」、罐頭創新食譜、凍肉都可變成新鮮滋味！
Lesley「小姜研究所」
外傭姐姐機密食譜大公開、剩菜大翻身、十分鐘煮好懶人和味飯、素色可餐及疫下強身健體餐等等，節目務求引發起大家有下廚的衝勁！
姜麗文孖三姐主持節目《三餸一湯》
早前姜麗文與三姐（蕭秀香）為新煮食節目《三餸一湯》舉行開鏡儀式，可見姜麗文於《萬千星輝頒獎典禮2021》獲得「飛躍進步女藝員」一獎後，能夠首次擔正主持之位，終於靠自己拚出一番成績！雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年都是靠自己向上爬，近年她憑《開心速遞》外傭「Lisa」一角入晒屋，早前又在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名。早前接受訪問自揭年幼時秦沛為爭一對子女撫養權，不惜傾家蕩產，亦因為這個原因，令姜麗文與哥哥姜文杰更加懂事。
秦沛為爭撫養權變窮
姜麗文與父親秦沛感情深厚，日前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文首度公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
秦沛是Long D爸爸
姜麗文表示，曾經睇住秦沛在高溫40度下拍古裝戲，兩兄妹深深感受到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力，盡力做好自己。姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大長大，因為秦沛要搵錢養家，經常與一對子女分隔兩地，談到父親與她的相處，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」
姜麗文從來冇買過名牌
姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。
60蚊盒士多啤梨都買唔起
當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
姜麗文重提最傷心的一次
對於主持重提患抑鬱症，姜麗文承認是因為失戀導致：「我嗰時都唔知自己患抑鬱症，覺得失戀唔開心好合理吖！不過嗰個係人生最大嘅失戀，OH MY GOD！嗰個痛苦係到依家都…..所以我拍《星空下的仁醫》隨時都可以喊得出，因為當時嗰個Hurt好大！(當中係咪包括對方出軌？)OH！好老實講，我到依家都真係唔知！唉！唔好講呢啲……我試過三次想死，就係有呢個病，我依家先識得更愛、更錫自己！」眾所周知，姜麗文患抑鬱症前曾與鄭俊弘拍拖多年，因為這次情傷，她試過4年冇拍拖，17年終於覺得自己準備好，在朋友介紹下認識現在的未婚夫Pakho，二人一拍即合，至今都未曾鬧過交。
常見問題
節目《三餸一湯》將會播幾多集？
《三餸一湯》將於4月11日起逢星期一至三晚上10:30時段內播出…詳情請看
《三餸一湯》教煮的菜式簡單嗎？
三姐與姜麗文將會向大家分享入廚知識和技巧，務求個個成為疫下廚神⋯⋯詳情請看
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