下流上車族大結局︱林敏驄加戲催淚相擁喊足8分鐘 芊芊陷離婚邊緣？

TVB台慶劇《下流上車族》今晚8點半播出大結局，噚晚嗰集堪稱眼淚放題，感人爆喊位一浪接一浪，劇集開首由飾演「蔓蔓」羅毓儀上演崩潰式喊戲掀起序幕，劇情講述蔓蔓目擊爸爸志明（林敏驄飾）疑有外遇後大受打擊，情緒爆發邊喊邊跑返屋企，並攬着媽媽（江美儀飾）及家姐芊芊（郭柏姸飾）哭個不停：「爹哋唔要我哋喇……」