下流上車族大結局︱林敏驄加戲催淚相擁喊足8分鐘 芊芊陷離婚邊緣？
今晚大結局焦點：林敏驄江美儀派洋蔥
今晚大結局最大睇頭，當然係陷入離婚邊緣嘅車氏夫婦如何大團圓結局，林敏驄更會大拋感人Bite：「我哋加埋幾多歲喇？唔通仲可以有轟轟烈烈嘅愛情？只希望呢個家齊齊整整，可以同你細水長流。」林敏驄同江美儀再度聯手大派洋蔥！
另邊廂高榮（丁子朗飾）不堪外母雯慧嘅高壓政策，忍唔住搵志明訴苦，豈料被芊芊無意聽到，芊芊為咗媽媽忍痛與高榮分開，令新婚嘅二人陷入離婚邊緣，最終二人到底可唔可以和好如初？
羅毓儀喊到面都紅晒
噚晚一集羅毓儀拍這場喊戲表現相當投入，激動到面都紅晒，羅毓儀受訪時透露事前原來向影后鮑起靜請教：「因為冇經歷過呢樣嘢，所以拿捏唔到個情緒應該去到邊，鮑姐幫我分析話蔓蔓比較小朋友，遇到呢種情況會感受比較大，喊得比較勁，聽完鮑姐講再加埋自己想像，就代入到個角色。」
羅毓儀：特別感激「媽咪」江美儀
羅毓儀話呢場戲前後拍咗兩Take，並特別感激「媽咪」江美儀信任：「第一Take其實都喊到，但媽咪睇完Playback後覺得我可以喊得再入肉啲，之後叫導演畀多次機會我。其實本身自己睇完都覺得爭啲，但始終自己係新人唔夠膽要求嚟多Take，唔敢保證會唔會做得更好，好多謝美儀姐相信我做得到，覺得好感動。」
林敏驄睇全家福爆喊
來到劇集尾聲，林敏驄再度攻陷觀眾「淚點」！劇情講到受盡傷害嘅雯慧（江美儀飾）向志明提出離婚，志明遂陷入後悔輪迴，一邊睇一家人嘅相片一邊爆喊；失去家人嘅志明更幻想一家四口重聚的畫面，四人相擁而泣，煞是感人，但鏡頭一轉只剩下志明獨自躺喺梳化落淚，突顯出志明嘅孤獨。
林敏驄提議加喊戲
林敏驄受訪時透露呢場戲係自己提議加呢一場：「本來場戲係得我一個喊，之後我覺得兩個女啲演技開始成熟，可以喊得出喇喎，加上大家相處咗幾個月，有咗感情基礎，所以搵埋佢哋同美儀姐一齊演，大家拍呢場時都喊晒，美儀都喊到收唔到聲，感覺非常好。」
林敏驄喺社交網上載當日花絮照，透露試Take時已淚如雨下，四人更相擁喊足8分鐘，佢留言：「1sttake已經是相當滿意達標，稍作休息，看看playback，閒話家常，說說笑，大伙吃著美儀煮來的雞翼，休息十分鐘，再來一take，一揮而就，工作本來就應該是這樣。」
常見問題
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
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