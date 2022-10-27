下流上車族 | 40歲孫慧雪做女僕媽媽生 率郭柏妍羅毓儀跳舞侍客

無綫電視55周年台慶劇之一《下流上車族》上星期正式開播，劇情以車家用盡下流手段為圓上車夢，題材貼地令劇集收視不俗，自播出以來一直深受觀眾歡迎，昨日在宣傳活動中公布收視成績，首集收視25.9成本年度一線劇首播之冠。一眾台前幕後功不可沒。該劇除了以輕鬆幽默手法，更令觀眾大飽眼福。孫慧雪、郭柏妍、羅毓儀扮演女僕一幕，引起網民熱列討論。