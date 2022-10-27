下流上車族 | 40歲孫慧雪做女僕媽媽生 率郭柏妍羅毓儀跳舞侍客
郭柏妍為妹跳女僕舞
前晚（24日）第七集劇情講述郭柏妍因為送外賣而撞破妹妹羅毓儀在女僕餐廳當侍應，但因為羅毓儀笨手笨腳摔壞碗碟，而被老闆娘孫慧雪辭退。在計算薪金的時候，郭柏妍得知孫慧雪欠缺人手於是自薦自己，並且勸阻孫慧雪辭退羅毓儀，並以「魔法女僕姐妹花，魔法會翻倍，客人也會翻倍」為由成功說服孫慧雪重新招聘二人成為員工。
丁子朗為了說服袁文傑買下工廠單位，特意帶他到工廠大廈參觀，意外撞上郭柏妍和羅毓儀在女僕餐廳表演。其後羅毓儀意外弄瀉飲品，郭柏妍於是救場並請求袁文傑一起念魔法咒語，並指可以願望成真。然後丁子朗收到業主訊息，願意以二百四十八萬成交，成功令袁文傑以預算內購入。而郭柏妍和羅毓儀也成功通過孫慧雪的試用期，加入女僕餐廳成正式員工。
網民暴動：一早要出呢啲啦TVB
郭柏妍、羅毓儀和孫慧雪扮演的女僕裝引起網民熱列討論，大量網民在連登討論區上笑言無綫掌握收視密碼「嘩嘩嘩收視密碼」、「一早要出呢啲啦TVB」、「十分吸引眼球」。
有網民指自己都希望接受魔法洗禮，又指郭柏妍打敗李佳芯成新一代的女神「我都想日日接受魔法洗禮」、「正式宣佈 新一代女神rositia ali都行埋一邊 不服來電」。
又有網民指孫慧雪扮演的老闆娘同樣吸晴，和郭柏妍、羅毓儀相比，完全不會被比下去「雪雪」、「點解牙雪40路都可以X打啲𡃁妹 係咪報大數」。
兩姐妹為女僕舞下功夫
郭柏妍在接受無綫娛樂新聞台訪問時，大爆自己為了這場戲，特意上網查了很多資料。雖然自己有跳舞底子，但因為女僕舞的每個動作都非常可愛，而自己都是第一次跳這類型的舞，所以也練習了很長時間，又指幸好拍攝時沒有甩拍子。
而妹妹羅毓儀則指自己其實一直也很喜歡日本文化和看動漫，而且更曾cosplay。她又大爆自己入行前也曾做女僕cafe，但只是用結他自彈自唱表演。她為了這次舞蹈，在家中練習了一段時間。
40歲孫慧雪時隔6年再扮女僕
而今次孫慧雪其實不是第一次扮演女僕，她早在2016年便在《純熟意外》中扮演楊言愛，劇中角色身兼多職，包括兼職模特兒、「乙杯」咖啡室侍應等。其中一幕孫慧雪以女僕裝派傳單，引起網民「暴動」，「長美腿高跟鞋吊帶黑絲襪的女僕制服Look」非常吸睛。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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