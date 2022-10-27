下流上車族｜63歲林敏驄獲連登仔捧做視帝 執二攤即做男一盡顯港人買樓辛酸
《下流上車族》林敏驄首次拍劇擔任男主角 演技獲讚賞
無綫去年開拍的《下流上車族》一波三折，繼蘇皓兒被飛改由郭柏妍頂上後，開工一日的男主角姜皓文（黑仔）又唔做，臨時拉伕搵從未拍過電視劇的林敏驄執二攤。林敏驄出名不受控，拍戲做綜藝節目都鍾意爆肚爆粗，同佢合作過的藝人就知有幾難忍笑，估唔到首次拍劇又好有驚喜！
林敏驄飾演的超市經理車志明，因一次金融海嘯慌忙賣樓而導致十四年遲遲未能再上車，而劇中老婆江美儀更「憶樓成狂」，林敏驄為了圓一家人的上車夢決定用下流的手段騙取別人公屋單位，在預告片中更爆出不少金句：「人與人之間最遠嘅距離係咩？就係你睇到嘅靚樓，你買唔到、住唔起呀！」
郭栢妍、羅毓儀女僕Look出場 為上車不惜瞓天橋底
林敏驄除了與江美儀飾演兩公婆外，劇中他們並育有兩女，分別是大女郭柏妍及細女羅毓儀，在劇中兩女為了上車不惜化身地產妹踩滑板派傳單，而且更穿上女僕裝到cafe打工，相信對於一眾粉絲來說絕對相當驚喜，而早前憑《黯夜守護者》而引起關注的羅毓儀在今次劇中有不少發揮機會，相信絕對是她一大上位之作。
討論區網民意外力讚「有睇返幾十年前劇集感覺」
拍喊戲一take過 自我要求高
雖然這次是林敏驄首次拍劇，但是對手江美儀則大讚林敏驄對自我要求十分高，林敏驄表示因為身為演員所以會很專業，一做就要認真做，如果求其就不要做，對於自我要求高的林敏驄，拍擋江美儀則表示與林敏驄十分合拍，因為她也是一個好緊張又認真的人，所以今次拍攝過程比想像中流暢。
在劇中有不少場口林敏驄需要喊，而每一次更是一take過，全因林敏驄事前同導演傾好只會喊一次，因為再喊多次每次感覺都會不一樣，會造成偏差，所以在拍攝前林敏驄都會與導演溝通好整個流程，然後就會直接埋位拍。
親自作曲填詞 點名《聲夢傳奇》Aeren合唱
林敏驄除了將第一次拍劇獻給TVB外，他更親自為劇集主題曲《一家人》作曲填詞，更點名與《聲夢傳奇》學員Aeren合唱，他更表示自己差點寫唔切首歌，到最後一日才正式做好，而這次與Aeren合唱，林敏驄更大讚Aeren完全做到他想要的感覺！
常見問題
林敏驄的小朋友對於父母離婚有什麼行動？
在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去…詳見：林敏驄大仔遺傳爸爸好基因
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