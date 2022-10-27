下流上車族｜63歲林敏驄獲連登仔捧做視帝 執二攤即做男一盡顯港人買樓辛酸

《下流上車族》由林敏驄執二攤擔任男主角，夥拍江美儀、金像獎影后鮑起靜、新一代年輕演員郭栢妍及羅毓儀等人，意外地以特色演技獲網民歡心！劇集首周收視高開最高收視23.9點（155萬觀眾），比之前勁升4.1點，增加超過27萬觀眾，成績相當彪炳。