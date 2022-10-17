下流上車族｜林敏驄大仔遺傳爸爸好基因 IQ130考入港大神科！

搞笑高手兼音樂才子林敏驄近日擔正台慶劇《下流上車族》，和江美儀飾演夫妻，與兩女兒用盡下流手段為圓上車夢，故事笑中帶淚。林敏驄在劇中扮演好爸爸，一家人好溫馨，現實中的他與前港姐陳伶俐離婚14年，大仔林肯IQ原來高達130，以DSE全科目5*或以上的成績考入港大神科。同林敏驄一個餅印的林肯，連興趣都同爸爸一樣喜歡夾Band，鋼琴更達演奏級，非常厲害！