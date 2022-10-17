下流上車族｜林敏驄大仔遺傳爸爸好基因 IQ130考入港大神科！
林敏驄大仔IQ高達130 考入港大神科
林敏驄和前藝人陳伶俐婚後誕下兩子，兩子均是資優兒童，其中大仔林肯IQ更高達130。林肯中學於名校聖保羅男女中學畢業，其後憑DSE全科目5*或以上的成績考入港大神科IBGM（International Business and Global Management）。IBGM畢業生一直備受公司青睞，畢業後就職率高達95%！
與林敏驄一樣愛夾Band
林肯雖然讀書厲害，但絕對不是讀死書的書蟲。林肯與父親林敏驄一樣喜歡玩音樂，在中學時期已經考到鋼琴演奏級，非常厲害。盡得父親真傳的他，在空餘時間跟朋友一起夾Band。從林肯上傳到社交平台的影片中可見，他在樂隊中擔任主音，表現不錯，非常懂得帶動現場氣氛！據悉，林肯在疫情前經常於尖沙咀Busking，未知現在疫情放寬之後會否出踏街頭舞台呢。
年紀小小支持媽媽改嫁
林肯除了文武雙全之外，亦是出名的孝子。在父母離異後，跟隨母親陳伶俐生活的他，曾經主動鼓勵母親主動去拍拖。陳伶俐更曾經在社交平台上公開感謝兒子，認為是兒子成就了今天的自己：
2010年，你鼓勵我去拍拖，跟我說：「找個男人好好錫你，陪下你去旅行玩下，都成33歳啦！成日做嘢都沒有認真去玩下…..」原來，11歳的你…知道我那廿幾歲的生活瑣碎事…… 2012年，我問你：「阿仔，點算好？有人竟然向我求婚…. 」你興奮地説：「梗係結啦！」但我答：「我怕…更怕失去你們…我會內疚的…」你搶著説：「到時我們成家立室，得你自己一個人，我們仲內疚啦！」 説到這裡……涙…今次是感觸感恩的涙…
真的要多謝上天送給我「這對寶貝仔」～我的幸福快樂是你們送給我的 今天，你就19歲了！媽咪真的好高興～高興的是你的懂事和生性，令我想起…那些過去…苦與樂…一切一切都是值得的！ 多謝你陪我過渡那些年…那些事…！ 祝你生日快樂！身體健康！繼續享受你的大學生活～他日你想做什麼，我都一定會全力支持你的！ 你也要好好享受和珍惜你的時光！ 再一次多謝你…是你…成就了今天的我！
陳伶俐22歲嫁林敏驄誕兩子
陳伶俐1996年於落選港姐後，正式加入TVB。在工作期間遇上林敏驄之後，兩人一拍即合，在22歲的時候嫁給林敏驄，先後誕下大仔林肯和二仔林善。婚後淡出娛樂圈的陳伶俐，多年來一直專注照顧家庭。
結束10年婚姻 讚陳伶俐有情有義
可惜林敏驄和陳伶俐的婚姻只維持到2008年便宣佈離婚，離婚後兩人依然是朋友，林敏驄更曾經公開表示陳伶俐十分有情有義，無論自己發生任何事情，都會挺身而出支持自己。
陳伶俐低調改嫁新加坡富豪
2012年，陳伶俐宣佈再婚，低調改嫁新加坡富豪劉頌銘。據悉劉頌銘的生意遍佈亞洲，財力雄厚。兩人位於山頂富豪地段的獨立屋面積更高達三千呎，估計市值超過一億。兩人更在2014年誕下兒子劉駿浠，劉頌銘亦視林肯、林善為己出，一家相處融洽。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》