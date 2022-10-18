下流上車族 | 29歲林穎彤出身坎坷曾行乞維生 9歲出道憑一劇彈起！
林穎彤一改戲路 相隔20年再與鮑姐合作
一向走乖乖女角色的林穎彤今次於《下流上車族》飾演貪小便宜的港女角色。一改戲路的林穎彤在接受訪問中，坦言被劇中計數場面考起，林穎彤解釋因為自己從小開始數學比較差，所以在背台詞的時候要花額外功夫。
9歲出道的林穎彤，第一套作品便是和鮑起靜（鮑姐）和江美儀合作的《萬家燈火》。對於20年後能夠再與兩位大前輩合作一事，林穎彤表示感到十分親切，感覺很溫暖。林穎彤更表示同為素食者的江美儀經常分享素食給自己，可見拍攝現場的確非常融洽！
9歲童星出身 被稱為「天才小演員」
林穎彤9歲時因拍攝亞視劇《萬家燈火》而為人認識，在劇中小小年紀的林穎彤與劇中母親馮寶寶的母女情，看得令人動容，林穎彤話喊便喊更令同劇前輩演員包括鮑起靜、譚倩虹、湘漪、胡美儀、田蕊妮等讚賞。林穎彤母親在訪問中，指可能因為本身的經歷跟劇中相似，令女兒容易投入角色。
1歲林穎彤遭父拋棄 林母獨力養大兩姊妹
有個坎坷童年的林穎彤，曾經與母親接受鮑起靜訪問親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中親述在林穎彤1歲時，丈夫有婚外情，她遭丈夫拋棄，林母悲痛表示：「當時我有挽留，喺屋企煲定湯等佢，但佢鍾意咗出面嘅女仔，一意孤行要搬出去，我試過搵佢、等佢，想佢返嚟，或者畀啲生活費，但都等唔到﹗」
林母曾想跳橋
林母透露生活頓失去經濟支柱，一人帶住9歲大女及1歲林穎彤，相當徬徨：「被人迫遷，冇錢買奶粉，佢百日咳又冇錢醫，冇錢交租，想我哋三母女搬走，所以又唔敢返屋企，惟有喺天橋流離浪蕩，就喺呢度想就咁跳落去﹗」 幸好及時醒覺才沒有發生意外，林母：「嗰時孭住穎彤，差啲跌咗佢落去，好在我即刻捉住佢隻腳，諗番都嚇親﹗」
靠綜緩度過難關
林母表示：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」
林穎彤母女淚崩做訪問
在旁的林穎彤一直聽住母親道出悲慘過去，邊聽邊喊，主持鮑起靜問點報答媽媽？小小林穎彤話：「原來媽媽喺我細個時係咁養大我﹗我大個要搵錢，等媽咪唔好咁辛苦，想佢開心啲，想大個買靚樓畀媽咪住﹗」林母幫女抹眼淚：「媽咪唔使住靚樓，只要你哋平安健康就得﹗」
林母大讚林穎彤生性聽話
林母表示過了這難關係，自覺有兩個女已心滿意足，林母：「兩個女好乖，好生性，帶好多歡樂畀我。」為了幫補家計，林穎彤從9歲就開始拍劇，到加入TVB之後，林穎彤亦非常有觀眾緣，說是工作不停手，生活總算得到改善。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》