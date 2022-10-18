下流上車族 | 29歲林穎彤出身坎坷曾行乞維生 9歲出道憑一劇彈起！

由林敏聰、江美儀、鮑起靜等好細之人主演的TVB台慶劇《下流上車族》正式開播，其中一班後生演員亦受到矚目。其中憑《城寨英雄》一劇成功彈起的林穎彤原來有個坎坷童年，當時甚至曾經接受過鮑起靜（鮑姐）訪問她和母親的坎坷身世。