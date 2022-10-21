下流上車族｜51歲江美儀再展黑絲誘惑 曾落淚剖白失婚真相
《下流上車族》51歲江美儀施黑絲誘惑
《下流上車族》講述2008年金融海嘯，超市經理車志明（林敏驄飾）慌忙賣樓，誰知狂追樓價14年也未能再上車。妻子莫雯慧（江美儀飾）憶樓成狂，連凶宅單位也不放過，到豪宅當鐘點女傭時，她更拍照上載社交平台，令表妹覺得自己還在住豪宅。趁著大女車芊芊（郭柏妍飾）、細女車蔓蔓（羅毓儀飾）分別出國體驗生活與留學，莫雯慧與車志明二人世界，莫雯慧上演黑絲誘惑，卻被車志明的兄弟（鄧智堅飾）登門打擾，說要借宿暫住。
3點大獲好評
網民紛紛大讚林敏聰式無厘頭搞笑位很正，節奏又輕快：「帶條黑摩利去睇樓，呢吓好好笑⋯⋯」；故事情節貼地：「噚晚嗰集又貼地又搞笑」、「好正好好笑，亦帶出現在社會問題」、「近期入戲院睇嗰啲幾千萬票房，都無咁好睇！」；男女主角演技好，有火花：「主角唔一定靚仔靚女後生有型」、「江美儀好戲，套劇有創意，好過《美麗戰場》」、「如果唔係江美儀，真係諗唔到邊個適合做」、「估唔到林敏聰做得好自然，唔會好浮誇，但又有爆肚笑話」等等。
江美儀10年前已被稱「黑絲儀」
2012年劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁的三姨太，劇中二人除咗有錫錫鏡頭外，相信觀眾們最印象深刻的是當年41歲的美儀著起黑絲，情挑「老公」劉松仁一幕！當年呢一幕一出，簡直轟動全城，唔少人直指呢幕非常重口味！而且，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！
江美儀落淚剖白失婚之苦＋分手原因
江美儀曾與Bob林盛斌主持TVB J2節目《Mean Talk》，每集都會邀來星級嘉賓，要對方大膽坦承真話，包括入行以來最委屈經歷、最匪夷所思娛圈秘聞。本來江美儀要嘉賓單立文與滕麗名放下底線被Mean，怎料反被單立文追問與吳君祥離婚的內幕，問她與前度吳君祥（吳君如胞弟）分開時，有沒有受到很大刺激，他解釋：「大家好關心你，但又唔敢騷擾你，我哋驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我哋好難受。我覺得你背後自己承受好多嘢，唔會同我哋講。我真係覺得你點解咁傻？點解要孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！咩都講我哋，你知唔知啫？」而滕麗名亦有拍她肩膀叫她加油。
江美儀憶起往事，終忍不住在鏡頭前落淚，剖白當日分手原因：「我無嘢㗎喇依家……我都唔知可以同邊個講吖嘛……有時兩個人相處去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。兩個人傾完之後覺得，可能分開仲好啲喎，所以最後就分開。」
之後她又訴說失婚之苦：「其實你哋知嗰時已經好後，呢件事已經發生咗好耐。最近我經理人同我講，我係一個唔識釋放自己嘅人，樣樣嘢都自己吞晒，你唔好見我咁剛強，都有人蝦我……算喇，我好似好開心，其實唔係真係咁開心。」她又指自己疫情期間沒有工作，很辛苦，留家獨處時常常想不開，幸好現在多了工作，讓她有個寄託。單立文鼓勵她以後有甚麼煩惱都要跟他傾訴：「做朋友就係咁，互相扶持，唔通落井下石咩。」
曾與吳君如弟吳君祥瞞婚
江美儀曾與吳君祥拍拖11年，2018年宣布分手，惟被傳媒發現二人早於2006年在美國結婚，期間一直瞞婚，直到2016年離婚。風波愈捲愈大，江美儀曾上《東張西望》哽咽向大眾道歉，解釋分手後受盡情傷，要時間適應：「我要同咁多位講唔好意思，對唔住。我有情緒病，一分手就要面對記者肯定處理唔到……我平靜到同大家講呢件事會好啲。」
多年來，吳君祥都在內地發展，曾被拍到與女星嚴淑明密會，但江美儀接受傳媒訪問時，澄清對方只是應酬，指二人分手是因步伐不一致，才會變回朋友。被問到愛情觀，江美儀指男人不用管，所以自己從不對男朋友黑面，更加不做「奪命追魂Call」、查行蹤等行為：「男人唔係要去征服，而係令佢識得點疼錫你，要點令佢做到咁，就係自己本事。」
現年江美儀51歲，依然單身，她表示經歷過多段失敗，很清楚永遠不能滿足另一半所有要求，所以寧願愛自己。
江美儀曾是四大廣告女王
現年51歲的江美儀，現在是金牌司儀兼實力派演員，但原來她在90年代曾與歐陽妙芝、周汶錡、楊琤被封「四大廣告女主角」，她在電台節目《一起走過》中想當年，她曾與發哥拍了一個經典的洗頭水廣告，成為炙手可熱廣告商寵兒，後來她曾移民加拿大，點知亞視向她招手，從此踏上演員之路。
由天堂跌落地獄
江美儀憶述當年入亞視拍第一套劇《肥貓正傳》就做女主角，不過她的經歷就如由天堂跌落地獄，因為拍攝期間被男主角Kent哥（鄭則仕）狂用粗口問候，江美儀說：「我同張文慈黃嘉明三個女仔當時都係新人，結果畀Kent哥鬧到趴咗喺度，不過今日我真係當佢恩師。有場戲佢係辛苦啲，講佢跌低再起身，你知佢身位，真係會好攰，我因為唔識就住拍外景嘅燈光，成日遮到佢臉光，嗰次佢真係鬧得好甘，我好想喊，但鬧我都冇用，我真係唔識嘛！跟住自己心諗『唔會畀佢再鬧我多一次』。」
第一個先問候娘親
江美儀知道自己冇經驗，從此虛心學習，做個謙卑新人，每次見到鄭則仕都彬彬有禮，她表示：「之後我見到Kent哥人未到聲先到，一嗌我就話『到』，咁就搞掂咗佢，冇再鬧得咁緊要喇！我係想話畀Kent哥聽我真係想學，真係有聽佢講，但我未做到唔好鬧得咁甘。」鄭則仕鬧得有幾狠？江美儀說：「鬧到想匿埋喺車喊，娘親係第一個，鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。」
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