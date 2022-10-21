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下流上車族｜51歲江美儀再展黑絲誘惑 曾落淚剖白失婚真相

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TVB新劇《下流上車族》近日正在熱播，江美儀劇中與林敏驄飾演夫婦，並再度出動到黑絲誘惑，第一集已經笑爆咀，受到網民好評。現實中，江美儀的感情路卻十分崎嶇，曾在鏡頭前落淚剖白失婚之苦與分手真相，令人憐惜。

《下流上車族》51歲江美儀施黑絲誘惑

《下流上車族》講述2008年金融海嘯，超市經理車志明（林敏驄飾）慌忙賣樓，誰知狂追樓價14年也未能再上車。妻子莫雯慧（江美儀飾）憶樓成狂，連凶宅單位也不放過，到豪宅當鐘點女傭時，她更拍照上載社交平台，令表妹覺得自己還在住豪宅。趁著大女車芊芊（郭柏妍飾）、細女車蔓蔓（羅毓儀飾）分別出國體驗生活與留學，莫雯慧與車志明二人世界，莫雯慧上演黑絲誘惑，卻被車志明的兄弟（鄧智堅飾）登門打擾，說要借宿暫住。

下流上車族 江美儀曾在《名媛望族》中玩過黑絲造型，因此有個花名叫「黑絲儀」。
江美儀曾在《名媛望族》中玩過黑絲造型，因此有個花名叫「黑絲儀」。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
下流上車族 今次仲玩理性感睡衣。
今次仲玩理性感睡衣。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
下流上車族 在床上擺出誘人甫士。
在床上擺出誘人甫士。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
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（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）

3點大獲好評

網民紛紛大讚林敏聰式無厘頭搞笑位很正，節奏又輕快：「帶條黑摩利去睇樓，呢吓好好笑⋯⋯」；故事情節貼地：「噚晚嗰集又貼地又搞笑」、「好正好好笑，亦帶出現在社會問題」、「近期入戲院睇嗰啲幾千萬票房，都無咁好睇！」；男女主角演技好，有火花：「主角唔一定靚仔靚女後生有型」、「江美儀好戲，套劇有創意，好過《美麗戰場》」、「如果唔係江美儀，真係諗唔到邊個適合做」、「估唔到林敏聰做得好自然，唔會好浮誇，但又有爆肚笑話」等等。

下流上車族 江美儀右二）同林敏驄右一）、郭柏妍左二）、羅毓儀左一）飾演一家四口。
江美儀（右二）同林敏驄（右一）、郭柏妍（左二）、羅毓儀（左一）飾演一家四口。（圖片來源：[email protected]
下流上車族 三母女仲一齊大曬泳裝Look。
三母女仲一齊大曬泳裝Look。（圖片來源：TVB《下流上車族》劇照）
下流上車族 網民都大讚江美儀同林敏驄之間好有火花。
網民都大讚江美儀同林敏驄之間好有火花。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
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（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）

江美儀10年前已被稱「黑絲儀」

2012年劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁的三姨太，劇中二人除咗有錫錫鏡頭外，相信觀眾們最印象深刻的是當年41歲的美儀著起黑絲，情挑「老公」劉松仁一幕！當年呢一幕一出，簡直轟動全城，唔少人直指呢幕非常重口味！而且，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！

下流上車族 於2012年播出嘅電視劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁嘅風騷三姨太，一幕著上黑絲襪帶情挑老公加激吻，睇到全城眼都凸，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！
於2012年播出嘅電視劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁嘅風騷三姨太，一幕著上黑絲襪帶情挑老公加激吻，睇到全城眼都凸，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！（圖片來源：TVB《名媛望族》截圖）
下流上車族 江美儀新劇飾演鳳姐扮俏護士 重溫歷年重口味之作！
（圖片來源：TVB《名媛望族》截圖）
下流上車族 2014年獲內衣公司睇中，邀請擔任代言人，當時43歲嘅江美儀身形依然keep得好好，身上一啲肥肉都冇，著起一雙誘人黑絲，意態撩人！
2014年獲內衣公司睇中，邀請擔任代言人，當時43歲嘅江美儀身形依然keep得好好，身上一啲肥肉都冇，著起一雙誘人黑絲，意態撩人！（圖片來源：新傳媒照片庫）
下流上車族 48歲江美儀進化「喱士儀」 螢幕下有狗相伴不寂寞
在拍攝廣告時江美儀重演「黑絲儀」的經典！（圖片來源：新傳媒照片庫）

江美儀落淚剖白失婚之苦＋分手原因

江美儀曾與Bob林盛斌主持TVB J2節目《Mean Talk》，每集都會邀來星級嘉賓，要對方大膽坦承真話，包括入行以來最委屈經歷、最匪夷所思娛圈秘聞。本來江美儀要嘉賓單立文與滕麗名放下底線被Mean，怎料反被單立文追問與吳君祥離婚的內幕，問她與前度吳君祥（吳君如胞弟）分開時，有沒有受到很大刺激，他解釋：「大家好關心你，但又唔敢騷擾你，我哋驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我哋好難受。我覺得你背後自己承受好多嘢，唔會同我哋講。我真係覺得你點解咁傻？點解要孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！咩都講我哋，你知唔知啫？」而滕麗名亦有拍她肩膀叫她加油。

江美儀憶起往事，終忍不住在鏡頭前落淚，剖白當日分手原因：「我無嘢㗎喇依家……我都唔知可以同邊個講吖嘛……有時兩個人相處去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。兩個人傾完之後覺得，可能分開仲好啲喎，所以最後就分開。」

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（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
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（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
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（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

之後她又訴說失婚之苦：「其實你哋知嗰時已經好後，呢件事已經發生咗好耐。最近我經理人同我講，我係一個唔識釋放自己嘅人，樣樣嘢都自己吞晒，你唔好見我咁剛強，都有人蝦我……算喇，我好似好開心，其實唔係真係咁開心。」她又指自己疫情期間沒有工作，很辛苦，留家獨處時常常想不開，幸好現在多了工作，讓她有個寄託。單立文鼓勵她以後有甚麼煩惱都要跟他傾訴：「做朋友就係咁，互相扶持，唔通落井下石咩。」

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（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
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（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
下流上車族 人稱豹哥嘅單立文曾與李思捷一齊開演唱會，獲邀擔任嘉賓嘅江美儀著上黑色性感胸衣配誘人吊襪登場
江美儀同單立文一向老友，單立文曾與李思捷一齊開演唱會，獲邀擔任嘉賓嘅江美儀著上黑色性感胸衣配誘人吊襪登場。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾與吳君如弟吳君祥瞞婚

江美儀曾與吳君祥拍拖11年，2018年宣布分手，惟被傳媒發現二人早於2006年在美國結婚，期間一直瞞婚，直到2016年離婚。風波愈捲愈大，江美儀曾上《東張西望》哽咽向大眾道歉，解釋分手後受盡情傷，要時間適應：「我要同咁多位講唔好意思，對唔住。我有情緒病，一分手就要面對記者肯定處理唔到……我平靜到同大家講呢件事會好啲。」

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江美儀曾吳君如弟吳君祥（右）瞞婚。（圖片來源：微博@江美儀）

多年來，吳君祥都在內地發展，曾被拍到與女星嚴淑明密會，但江美儀接受傳媒訪問時，澄清對方只是應酬，指二人分手是因步伐不一致，才會變回朋友。被問到愛情觀，江美儀指男人不用管，所以自己從不對男朋友黑面，更加不做「奪命追魂Call」、查行蹤等行為：「男人唔係要去征服，而係令佢識得點疼錫你，要點令佢做到咁，就係自己本事。」

現年江美儀51歲，依然單身，她表示經歷過多段失敗，很清楚永遠不能滿足另一半所有要求，所以寧願愛自己。

下流上車族 江美儀 曾吳君如弟吳君祥瞞婚
吳君祥與江美儀。（圖片來源：微博@江美儀）
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2015年中，江美儀曾與吳君祥去銅鑼灣超市上糧，排隊等收錢時發現記者，兩個即時頭貼頭、笑到四萬咁被記者影相。（圖片來源：新傳媒照片庫）

江美儀曾是四大廣告女王

現年51歲的江美儀，現在是金牌司儀兼實力派演員，但原來她在90年代曾與歐陽妙芝、周汶錡、楊琤被封「四大廣告女主角」，她在電台節目《一起走過》中想當年，她曾與發哥拍了一個經典的洗頭水廣告，成為炙手可熱廣告商寵兒，後來她曾移民加拿大，點知亞視向她招手，從此踏上演員之路。

下流上車族 當年入行拍劇被鬧，江美儀直認好hurt，因為拍廣告時人人當佢係公主，skincare連打燈都唔使自己埋位，點知拍電視就自己顧自己，要自己mark衫，又要就燈又要就人，所以初初好唔慣。
當年入行拍劇被鬧，江美儀直認好hurt，因為拍廣告時人人當佢係公主，skincare連打燈都唔使自己埋位，點知拍電視就自己顧自己，要自己mark衫，又要就燈又要就人，所以初初好唔慣。（圖片來源：[email protected]
下流上車族 江美儀話當年拍廣告真係搵到錢，佢同發哥拍完個洗頭水廣告就入咗亞視，原來發哥曾叫佢搵杜琪峰，最後冇下文咁啱亞視搵佢，咁就入咗亞視。
江美儀話當年拍廣告真係搵到錢，佢同發哥拍完個洗頭水廣告就入咗亞視，原來發哥曾叫佢搵杜琪峰，最後冇下文咁啱亞視搵佢，咁就入咗亞視。（圖片來源：[email protected]

由天堂跌落地獄

江美儀憶述當年入亞視拍第一套劇《肥貓正傳》就做女主角，不過她的經歷就如由天堂跌落地獄，因為拍攝期間被男主角Kent哥（鄭則仕）狂用粗口問候，江美儀說：「我同張文慈黃嘉明三個女仔當時都係新人，結果畀Kent哥鬧到趴咗喺度，不過今日我真係當佢恩師。有場戲佢係辛苦啲，講佢跌低再起身，你知佢身位，真係會好攰，我因為唔識就住拍外景嘅燈光，成日遮到佢臉光，嗰次佢真係鬧得好甘，我好想喊，但鬧我都冇用，我真係唔識嘛！跟住自己心諗『唔會畀佢再鬧我多一次』。」

下流上車族 日前江美儀與好友寶珮如一齊主持港台節目《一起走過》。
江美儀曾與好友寶珮如一齊主持港台節目《一起走過》。（圖片來源：[email protected]
下流上車族 江美儀入亞視第一套拍的劇集《肥貓正傳》已經做女一。
江美儀入亞視第一套拍的劇集《肥貓正傳》已經做女一。（圖片來源：新傳媒照片庫）

第一個先問候娘親

江美儀知道自己冇經驗，從此虛心學習，做個謙卑新人，每次見到鄭則仕都彬彬有禮，她表示：「之後我見到Kent哥人未到聲先到，一嗌我就話『到』，咁就搞掂咗佢，冇再鬧得咁緊要喇！我係想話畀Kent哥聽我真係想學，真係有聽佢講，但我未做到唔好鬧得咁甘。」鄭則仕鬧得有幾狠？江美儀說：「鬧到想匿埋喺車喊，娘親係第一個，鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。」

下流上車族 江美儀難忘被鄭則仕瘋狂問候的日子。
江美儀難忘被鄭則仕瘋狂問候的日子。（圖片來源：新傳媒照片庫）
下流上車族 江美儀當鄭則仕是恩師，不時與當年戰友聚舊想當年。
江美儀當鄭則仕是恩師，不時與當年戰友聚舊想當年。（圖片來源：[email protected]
下流上車族 江美儀近年造型多變，除了「黑絲儀」外，又曾演過「鳳姐」，情挑黎耀祥。
江美儀近年造型多變，除了「黑絲儀」外，又曾演過「鳳姐」，情挑黎耀祥。（圖片來源：新傳媒照片庫）
下流上車族 江美儀坦言小丑女的造型比起代表作《 名媛望族 》的「 黑絲 」look 更出位，也是她入行以來最多造型的一次！
《殺手》中江美儀仲試過扮小丑女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
下流上車族 2015年時，美儀又曾穿上一套鮮紅色蕾絲西裝配上同色內衣，大玩透視誘惑！
2015年時，美儀又曾穿上一套鮮紅色蕾絲西裝配上同色內衣，大玩透視誘惑！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自Sunday Kiss）圖片來源：TVB《下流上車族》截圖、TVB《名媛望族》截圖、TVB《東張西望》截圖、新傳媒照片庫、微博@江美儀、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected] (official)

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