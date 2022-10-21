下流上車族｜51歲江美儀再展黑絲誘惑 曾落淚剖白失婚真相

TVB新劇《下流上車族》近日正在熱播，江美儀劇中與林敏驄飾演夫婦，並再度出動到黑絲誘惑，第一集已經笑爆咀，受到網民好評。現實中，江美儀的感情路卻十分崎嶇，曾在鏡頭前落淚剖白失婚之苦與分手真相，令人憐惜。