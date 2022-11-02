下流上車族 | 江美儀再玩重口味內衣上陣 曾爆花旦戀人夫中降頭！

TVB台慶劇《下流上車族》收拾高企，劇情除了大賣溫情之外，亦有不少爆笑場面令觀眾睇得非常開心。除了有袁文傑半裸上陣大曬震波神功之外，亦有江美儀以胸圍 Look上陣大晒美好身段。不少網民都大讚江美儀身形Fit爆、保養得宜！