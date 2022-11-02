下流上車族 | 江美儀再玩重口味內衣上陣 曾爆花旦戀人夫中降頭！
江美儀重口味晒Bra上陣
自從第一集飾演雯慧的江美儀上演黑絲誘惑，震撼一班觀眾之後，江美儀在近日再有破格演出。美儀姐今次放低招牌黑絲，改以胸圍 Look 上陣大晒美好身段。江美儀在社交平台上都忍不住發文自嘲：「車太，係咪表妹玩你呀？咁凍，著返件衫啦！」
身形Fit爆 獲網民激讚
今年已經51歲的江美儀大膽以胸圍Look上陣，網民都激讚江美儀保養得宜。不少網民更留言表示江美儀可以接拍內衣廣告：「車太跟手又接內衣廣告了」、「有料到」、「依然咁正」、「keep 得好好」等等。
袁文傑半裸大曬震波神功
除此之外，劇情亦有袁文傑半裸上陣，大騷壯碩身形！鬼馬的袁文傑除了玩在該場戲除了大曬Fit爆身形之外，仲有大騷「震波神功」。在接受傳媒訪問時，袁文傑表示自己從未刻意練習過「震波」，一切都只是從心而發。他亦表示在埋位前有做掌上壓谷肌肉，所以才看上去更加大隻。
這一幕「出軌」讓人想起，江美儀曾經上過靈異節目，大爆一位紅極一時的女明星蔡曉儀因疑似當第三者，與出軌人夫落得悲劇下場。
蔡曉儀離開亞視後行蹤成謎 復出自爆被落降頭
現時50歲的蔡曉儀曾被形容為翻版李嘉欣，外表亮麗，青春可人，更曾是亞視力捧花旦之一。不但在戲劇《洪熙官》、《我和春天有個約會》、《天蠶變》中飾演重要角色，亦曾在1996年的《旺角風雲》中飾演張耀揚的女友，當年的聲勢可和萬綺雯相提並論。但年近，50歲的她卻似越活越潦倒。蔡曉儀在2014年宣佈復出，之前的蹤跡變得神秘，她更公開透露過去12年的人生經歷，其中最為人熱議的是她表示自己淡出娛樂圈後，往泰國工作的時候認識了一位追求者，但因為對方求愛未遂，所以對她下了降頭，導致她心理上受盡困擾，更兩度自殺，經過多年調養才恢復。
花旦疑戀上人夫被下降頭
江美儀曾在TVB《Big Boys Club》中爆料某當紅花旦突然消失，有傳花旦是因為各種原因隱退，而有人問起「花旦」時每位都會避而不談，其後再重出娛樂圈，不過有與她合作過的藝人都指，「當紅花旦精神狀況很差，連一兩句好簡單的對白都拍了很長時間才完成，所以身邊的幕後工作人員都好怕與她合作，因為阻收工。」另外，亦有提到該花旦180度變了另一個人，由開朗愛笑的她變得渾渾沌沌。有指花旦而在拍攝期間都出現過好幾次奇怪現象，例如忽然會對其他人說「你唔好掂我！」、「你別走過來！」令其他人就開始傳「花旦中了降頭」。
花旦當時很有氣焰 拆散人妻家庭
在節目中，江美儀提及曾與花旦聊天提到健康問題，花旦亦指自己已尋求過（醫生），但都是沒有太大進展，因此，身邊的朋友都幫花旦尋求法科、玄學師傅的幫助，不過，有份插手的師傅都出事，輕則受傷重則死亡。因一次巧合，江美儀與一位茅山師傅說起「花旦」，師傅即場開盤說「她曾在東南亞地區愛上人夫，有一日人夫太太跟花旦說『你放過我先生啦，當我賠罪，我下跪求你，我不想家庭離散，我真是很愛我老公，我已懷上了孩子』，但由於花旦當時很有氣焰，因此拒絕人妻要求。
江美儀反擊指蔡曉儀對號入座
該花旦逼得正印當場尋死。最後發現一屍三命，疑似該女星目擊死亡事件導致打擊太大，精神出現問題。此番言論讓外界不由得聯想到曾在2014年自爆中降頭的蔡曉儀。 而其後，蔡曉儀也出面痛斥江美儀在她傷口上灑鹽。雖然稱沒有找師傅幫她解降驅鬼，但玄學家吳佩孚師傅表示，曾為蔡曉儀解降。江美儀則喊冤說自己並沒指名道姓爆料，是蔡曉儀對號入座。
51歲江美儀首集就施黑絲誘惑
江美儀曾在《名媛望族》中玩過黑絲造型，因此有個花名叫「黑絲儀」。在《下流上車族》第一集開始就上演黑絲誘惑，身穿性感睡衣，同林敏驄拍搞笑「床戲」。網民紛紛大讚林敏聰和江美儀演技好，有火花：「主角唔一定靚仔靚女後生有型」、「江美儀好戲，套劇有創意，好過《美麗戰場》」、「如果唔係江美儀，真係諗唔到邊個適合做」等等。
江美儀10年前已被稱「黑絲儀」
2012年劇集《名媛望族》中，江美儀飾演劉松仁的三姨太，劇中二人除咗有錫錫鏡頭外，相信觀眾們最印象深刻的是當年41歲的美儀著起黑絲，情挑「老公」劉松仁一幕！當年呢一幕一出，簡直轟動全城，唔少人直指呢幕非常重口味！而且，江美儀更自此被人稱為「黑絲儀」！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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