下流上車族｜26歲羅毓儀逆齡演林敏驄18歲細女 演技奪目可惜被童顏拖累
羅毓儀大過劇中家姐郭柏妍
羅毓儀今次在《下流上車族》中飾演林敏驄與江美儀的18歲細女車蔓蔓，由她來演這個角色絕對搵啱人，無論外型抑或身形，她都似足十幾歲的少女，但其實羅毓儀今年已經26歲，甚至比劇中飾演她家姐的郭柏妍還要大一歲。
車氏一家拍出真感情
《下流上車族》由林敏驄做男主角，拍攝時笑料百出，亦因為他經常爆肚搞笑，令劇中一對女兒忍唔到笑而要NG，不過車氏一家四口亦因此培養中真感情，戲裡戲外都好似一家人，到現在江美儀都叫羅毓儀與郭柏妍做「阿女」。羅毓儀近年拍過不少劇，她坦言《下流上車族》是至今最重戲份的一套，而她可說是被童顏拖累的演員，即使演技再好，卻因為外型局限而成為無綫御用學生妹。
羅毓儀是工商管理榮譽學士
羅毓儀2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，在學期間組樂隊MochiIce任結他手。據知畢業後她試過做大公司Management Trainee，每個月收入兩萬多，但她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考無綫第30期電視藝員訓練班，笑言月入只有4位數也開心 ，畢業後即在《愛．回家之開心速遞》飾演人氣作家「路小小」這角色，而大受觀眾喜愛，演出機會不斷，曾參演《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《痞子殿下》、《黯夜守護者》、《白色強人2》等劇集。
曾孖前男友公開拍片
羅毓儀去年5月踏入25歲生日，與當時拍拖兩年的男友Mike（暱稱咪咪）一齊去迪士尼酒店玩Staycation慶生，期間兩人更拍片放上YouTube。原來她自2015年1月開始，就和Mike以情侶檔經營YouTube頻道《咪咪Yuki觀察日記》，不過二人已分手。
羅毓儀角色回顧
《黯夜守護者》羅毓儀濕身伏屍頻頻NG
作為《黯夜守護者》劇集中的「新人」，羅毓儀為演出亦非常博命，別以為伏屍就「瞓喺度」咁簡單！早前她接受傳媒訪問時就透露，當日她拍攝此場戲之前原來已經連續踩足十幾個鐘，而且監製和導演為了令畫面更加淒美，更加要求羅毓儀濕身上陣，加上當日溫度10度都唔夠，令「瞓喺度」的羅毓儀整個人都在打冷震，完全不能自控，個嘴唇震個不停頻頻NG！
羅毓儀專演少女 憑「濕身」「毒癮」成名
現時26歲的羅毓儀（Yuki）是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，出道3年已獲得不少演出機會。雖然大部分都不是「主演」，不過她的演出總能在觀眾心目中留下深刻印象，例如在剛播畢的《白色強人II》以及早前的《食腦喪B 》中的表現而獲得不少讚賞！
羅毓儀《白色強人II》濕身爆喊雨中狂奔
在無綫劇《白色強人2》中，第二集劇情講到，祝文君在立法會暈倒，患有結節性硬化症，經郭晉安拼命搶救仍不樂觀，祝文君女兒羅毓儀為見母親最後一面，胡定欣冒住狂風暴雨接她到醫院，可惜最後還是未能如願。郭晉安在二人抵埗前在手術枱上宣布趙苑蘭死亡時間。26歲羅毓儀冒雨狂奔一幕話喊就喊，演繹少女角色毫無違和感，喊到面都紅晒，眼淚從眼角慢慢滴落嚟非常好戲。
羅毓儀曾臨時頂上《雙生陌生人》演「嫩版湯洛雯」
在《雙生陌生人》開劇前一星期才被調入劇組的羅毓儀在劇中飾演湯洛雯的年輕版，仲同黃庭鋒有吻戲，雖然畫面上十分含蓄，已足以挑起網民神經，留言搞笑謂：「還我羅毓儀螢幕初吻。」羅毓儀自爆是「執二攤」演嫩版湯洛雯，而且在拍攝前一星期才被通知加入劇組：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，（黃）庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」
羅毓儀《好聲好戲》聲演落淚
其實羅毓儀在第一季《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
而羅毓儀亦曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》