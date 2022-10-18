下流上車族｜26歲羅毓儀逆齡演林敏驄18歲細女 演技奪目可惜被童顏拖累

在無綫新劇《下流上車族》中，羅毓儀飾演林敏驄與江美儀的細女車蔓蔓，一如以往，羅毓儀再次扮演學生妹，今次仲逆齡到18歲，不過今年已經26歲的羅毓儀依然勝任有餘。入行三年的羅毓儀天生童顏又生得細細粒，一直被派演學生及妹妹仔角色，雖然過去在多套劇集中都有出色表現，不過發展似乎受到外形所局限。