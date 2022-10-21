下流上車族｜郭柏妍演林敏驄大女 25歲高學歷A0港姐肯博肯捱極速上位！

台慶劇《下流上車族》播映後話題不絕，焦點當然是第一次拍劇的林敏驄，出名鬼馬愛爆肚的他，拍攝時為劇組帶來不少歡樂氣氛，亦令同劇演員好頭痕，因為經常要忍笑，當中包括演她大女兒的郭柏妍。今年25歲的郭柏妍有樣有學歷，入行兩年已備受力捧，觀眾緣不錯的她有望憑此劇成為新一代花旦王。