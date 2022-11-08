下流上車族 | 28歲黃嘉雯被欽點做林敏驄「小三」 港姐冠軍封嫩版郭可盈
《下流上車族》結局篇 車家將四分五裂?
《下流上車族》結局篇林敏驄和江美儀因為金錢上的爭執而令關係進一步惡化。江美儀後來更大鬧鮑起靜因而令林敏驄萌生離婚念頭。同時，日語校長黃嘉雯的男友再三誤會她與林敏驄有染，令她終忍不住提出分手。而黃嘉雯和林敏驄兩位失意人相約外出散心，互相傾訴。黃嘉雯後來在醉酒下情不自禁吻向林敏驄，卻被細女羅毓儀撞見：
林敏驄公開絕密和黃嘉雯絕密MV片段
早前林敏驄在其個人的YouTube頻道上上載了《下流上車族》的插曲《想你》，歌曲由林敏驄一手製作，歌曲插入劇中黃嘉雯和林敏驄的相處片段。片中除了有林敏驄和黃嘉雯接吻場面之外，更有黃嘉雯的泳衣裝扮。二人在湖邊手拖手，玩得不樂亦乎。
林敏驄黃嘉雯絕密MV
林敏驄在其個人YouTube頻道上載《下流上車族》插曲《想你》。
黃嘉雯大熱成港姐冠軍 被封「嫩版郭可盈」
今年28歲的黃嘉雯是香港浸會大學文學院人文及創作系畢業，父母因為經常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。而她在讀書期間便已經擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。
馮盈盈鼓勵選美
25歲的黃嘉雯便經澳門選美連盟甄選為該年度之國際小姐香港代表，而到日本東京參加2018年度的國際小姐。翌年她便參加2019年的《香港小姐競選》，並且以大熱姿態奪得冠軍和最具體態美佳麗，更被傳媒封為「嫩版郭可盈」。她在《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露自己因為馮盈盈的鼓勵和啟發下考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢。
慘被嘲失蹤人口 被同期港姐發展還要差?
加入無綫電視後，一直也只是主持節目，甚少拍攝電視劇，因而被媒體慘被稱為「失蹤人口」，當年當屆的落選港姐蔡嘉欣的出鏡次數比起黃嘉雯還要多。不過2021年開始，黃嘉雯的出鏡率開始增加，拍攝多套劇集例如《回歸光影頌: 曙光》、《下流上車族》、《廉政行動2022》等。而《下流上車族》一角更是由林敏驄欽點，更被他讚演技對答也是冠軍級。
「瑞士碧咸」為黃嘉雯來港支持參選
黃嘉雯在參選時間早已有瑞士籍男友Matej Tomic，當時被網民喻是「翻版雷神」、「瑞士碧咸」。男朋友因為曾任職於數碼市場策劃營銷工作，所以也為她進行指導以修整社交網頁的版面，。後來為了黃嘉雯因而決定搬到香港，其間也不時準備水果、蔬菜等低脂食品，讓黃嘉雯得以保持最佳身型。不過二人最後逃不過港姐分手魔咒而分開。
姐姐曾因虐貓而被判社會服務令
黃嘉雯有一個姐姐黃綺婷（Yuki）早前在社交平台發布影片，片中她一度把貓果在洗衣機肉並開機轉動14秒。片中貓隻受驚欲逃並將頭部貼向透明洗衣機門後，黃綺婷才開門放她離去。後來警方以涉嫌殘酷對待動物將她拘捕，法庭判刑是指她在片中加入圖案及文字嘲笑貓隻，漠視貓隻苦楚，所以決定被罰80小時社會服務令。
方紹聰大整蠱 黃嘉雯嚇死賠8萬8
由方紹聰主持的《貧窮限制想像》其中一集便請來黃嘉雯一起帶領大家去了解「有錢人的世界」。這集請來古董收藏家「威斯霸王」了解他的古玩世界。不過在介紹「雍正帝飯碗」時，收藏家和方紹聰一起整蠱黃嘉雯，收藏家在傳遞古碗給黃嘉雯時刻意鬆手令古碗掉地，並要求賠償。黃嘉雯嚇至忍不住眼濕濕又指自己願意賠償。節目播出後，網民更為她抱打不平，指玩笑過份，同時大讚黃嘉雯肯負責任是「真港姐冠軍」。而黃嘉雯也在社交平台上多謝大家的支持。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言