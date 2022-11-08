下流上車族 | 28歲黃嘉雯被欽點做林敏驄「小三」 港姐冠軍封嫩版郭可盈

無綫熱播劇集《下流上車族》本星期結局篇，車家一家面臨四分五裂的危機，江美儀因為一時意氣而鬧鮑起靜和林敏驄，令三人關係決裂。同時，羅毓儀因親眼目睹林敏驄和黃嘉雯親吻而感崩潰，而令江美儀主動提出離婚。而黃嘉雯其實是2019年香港小姐冠軍，當時以大熱姿態勝出更比封嫩版郭可盈，不過後來卻慘指是「失蹤人口」。