《下流上車族》《超能使者》《男親女愛》同晚撞橋玩爆水喉濕身 網民睇到㷫

無綫兩線劇《下流上車族》和《超能使者》在11月8日同一晚上，不約而同都有女角因爆水喉而濕身！雖然黃嘉雯和劉穎鏇的性感演出，都大受網民讚賞，但對於無綫在劇集橋段上不斷重複，卻惹來不少網民負評！原來唔只《下流上車族》同《超能使者》，連深夜重播的《男親女愛》都有同樣的爆水喉情節！