《下流上車族》《超能使者》《男親女愛》同晚撞橋玩爆水喉濕身 網民睇到㷫
《下流上車族》黃嘉雯 VS 《超能使者》劉穎鏇 同樣爆水喉
《下流上車族》第17集劇情忽然暴走，出現黃嘉雯在廁格因爆水喉而濕身叫救命的情節，而無獨有偶，同一晚上在《超能使者》第7集中，亦出現劉穎鏇亦出現了爆水喉濕身的情節！網民紛紛狂鬧：「走唔出大台理論」、「套套劇都爆水喉」、「唔理劇情淨係要睇條女濕身」等等。
《下流上車族》黃嘉雯爆水喉逐格睇：
《超能使者》爆水喉逐格睇：
《男親女愛》都有爆水喉？！
網民發現同一晚重播的2000年劇集《男親女愛》中，都有同一樣的爆水喉情節，不過這部劇集遭殃的卻不是靚女角色，而是男主角黃子華，劇情講到他飾演的余樂天（黃子華飾）住在豪宅套房中，卻撞正爆水喉，全身濕透，仲意外燒埋部電腦。
黃嘉雯 VS 劉穎鏇 都有比堅尼鏡頭
除了爆水喉濕身鏡頭外，黃嘉雯和劉穎鏇，亦不約而同在劇中有著比堅尼上陣的鏡頭，雖然兩個人身形有好大分別，但比堅尼的款色同色調都係好相似！
劉穎鏇 身形Fit過選美時
劉穎鏇飾演的深水埗open姐就被喻為「最強Body」，擁有解釋唔到嘅神秘力量，令所有男性生物對住佢都無還擊之力。網民紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉，劉穎鏇表示有特地跑步和控制飲食修身，因此在《超能使者》中她的身形比選美時還要更瘦。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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