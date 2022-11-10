下流上車族

《下流上車族》《超能使者》《男親女愛》同晚撞橋玩爆水喉濕身 網民睇到㷫

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無綫兩線劇《下流上車族》和《超能使者》在11月8日同一晚上，不約而同都有女角因爆水喉而濕身！雖然黃嘉雯和劉穎鏇的性感演出，都大受網民讚賞，但對於無綫在劇集橋段上不斷重複，卻惹來不少網民負評！原來唔只《下流上車族》同《超能使者》，連深夜重播的《男親女愛》都有同樣的爆水喉情節！

《下流上車族》黃嘉雯 VS 《超能使者》劉穎鏇 同樣爆水喉

《下流上車族》第17集劇情忽然暴走，出現黃嘉雯在廁格因爆水喉而濕身叫救命的情節，而無獨有偶，同一晚上在《超能使者》第7集中，亦出現劉穎鏇亦出現了爆水喉濕身的情節！網民紛紛狂鬧：「走唔出大台理論」、「套套劇都爆水喉」、「唔理劇情淨係要睇條女濕身」等等。

《下流上車族》黃嘉雯爆水喉逐格睇：

下流上車族 黃嘉雯 第17集劇情忽然暴走，林敏驄收完老婆短訊之後出現校長廁格濕身叫救命的情節。
《下流上車族》第17集劇情忽然暴走，林敏驄收完老婆短訊之後出現校長廁格濕身叫救命的情節。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
下流上車族 大玩濕身誘惑。
黃嘉雯做林敏驄「小三」大玩濕身誘惑。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）

《超能使者》爆水喉逐格睇：

下流上車族 同一晚，爆水喉搵人求救！
同一晚，伍樂怡爆水喉搵人求救！（圖片來源：《超能使者》截圖）
下流上車族 濕晒身，唐詩詠衝入廁所欲幫手。
濕晒身，唐詩詠衝入廁所欲幫手。（圖片來源：《超能使者》截圖）
下流上車族 噴射式爆喉！
噴射式爆喉！（圖片來源：《超能使者》截圖）
下流上車族 都係成個身濕晒。
劉穎鏇都係成個身濕晒，仲要慢鏡播。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
下流上車族 同黃嘉雯一樣大玩濕身誘惑
劉穎鏇同黃嘉雯一樣大玩濕身誘惑（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
下流上車族 劉穎鏇就鎮定修理壞咗嘅水喉。
劉穎鏇就鎮定修理壞咗嘅水喉。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

下流上車族 網民斥無綫賣弄色情。
網民斥無綫賣弄色情。（圖片來源：網上截圖）

《男親女愛》都有爆水喉？！

網民發現同一晚重播的2000年劇集《男親女愛》中，都有同一樣的爆水喉情節，不過這部劇集遭殃的卻不是靚女角色，而是男主角黃子華，劇情講到他飾演的余樂天（黃子華飾）住在豪宅套房中，卻撞正爆水喉，全身濕透，仲意外燒埋部電腦。

下流上車族 網民紛紛留言無綫水喉三連爆。
網民紛紛留言取笑無綫水喉三連爆。（圖片來源：TVB《男親女愛》截圖）

黃嘉雯 VS 劉穎鏇 都有比堅尼鏡頭

除了爆水喉濕身鏡頭外，黃嘉雯和劉穎鏇，亦不約而同在劇中有著比堅尼上陣的鏡頭，雖然兩個人身形有好大分別，但比堅尼的款色同色調都係好相似！

下流上車族 黃嘉雯 黃嘉雯 黃嘉雯醉酒下情不自禁吻向林敏驄，卻被羅毓儀撞見。
劇中黃嘉雯和林敏驄一起，卻被羅毓儀撞見。（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）
下流上車族 黃嘉雯 《想你》由林敏驄一手製作，MV插入劇中黃嘉雯和林敏驄的相處片段。
早前林敏驄在其個人的YouTube頻道上上載了《下流上車族》的插曲《想你》，歌曲由林敏驄一手製作，歌曲插入劇中黃嘉雯和林敏驄的相處片段。片中除了有林敏驄和黃嘉雯接吻場面之外，更有黃嘉雯的泳衣裝扮。二人在湖邊手拖手，玩得不樂亦乎。（圖片來源：《想你》MV截圖）
下流上車族 黃嘉雯 林敏驄欽點黃嘉雯演出，大騷身形。
林敏驄欽點黃嘉雯演出，大騷身形。《想你》由林敏驄一手製作，MV插入劇中黃嘉雯和林敏驄的相處片段。（圖片來源：《想你》MV截圖）

劉穎鏇 身形Fit過選美時

劉穎鏇飾演的深水埗open姐就被喻為「最強Body」，擁有解釋唔到嘅神秘力量，令所有男性生物對住佢都無還擊之力。網民紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉，劉穎鏇表示有特地跑步和控制飲食修身，因此在《超能使者》中她的身形比選美時還要更瘦。

下流上車族 劉穎鏇在沙灘上穿著藍色比堅尼性感演出。
劉穎鏇在沙灘上穿著藍色比堅尼性感演出。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
下流上車族 被封「最強Body」。
被封「最強Body」。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
下流上車族 網民紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉，劉穎鏇表示有特地跑步和控制飲食修身，因此在《超能使者》中她的身形比選美時還要更瘦。
大騷Fit爆Body。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB《下流上車族》截圖、TVB《超能使者》截圖、TVB《男親女愛》截圖、《想你》MV截圖資料或影片來源：[email protected] (official)、[email protected] Moyaosin TV Channel冇有綫電視台

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