不一樣的爸媽｜黃澤鋒老婆52歲「超高齡產婦」竟被嘲 4歲女女20字霸氣護母

ViuTV節目《不一樣的爸媽》集集都會請來不同的家庭做嘉賓，大談為人父母的難處和挑戰。日前（3日）播出的一集就邀請咗前TVB藝人黃澤鋒一家做嘉賓，黃澤鋒除咗分享太太陳麗麗以52歲「超高齡產婦」，為自己誕下女兒黃熙恩（小黃妃）背後的辛酸外，仲透露埋成為高齡父母的感受。而當節目主持李敏（Ranya）問會否有人嘲笑媽媽老時，4歲的黃熙恩就以20字霸氣回應……

