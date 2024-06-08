黃澤鋒4歲囡囡被批坐姿粗魯又冇禮貌 網民齊齊留言平反
不一樣的爸媽｜黃澤鋒囡囡被批坐姿粗魯冇禮貌
黃澤鋒囡囡黃熙恩日前在ViuTV節目《不一樣的爸媽》接受訪問。雖然黃熙恩只得4歲，但無論談吐、表情都非常「老積」，逗笑一班網民。不過亦有網民認為黃熙恩在接受訪問時「棟起隻腳」，坐姿粗魯又冇禮貌：「我唔覺得佢霸氣，係冇禮貌，對唔住！唔識欣賞」、「老積唔係問題，但女仔隻腳是咁樣坐的嗎？」、「我淨係想用寸嘴，粗魯嚟形容佢」等。
網民留言平反：評頭品足真係香港人特性
不過大部分網民都紛紛留言為黃熙恩反駁，指黃熙恩坐姿的確粗魯，但反而能夠自然流露出小朋友的真性情，加上黃熙恩無論表達能力還是思維方面都非常優秀，認為網民不應該太執著4歲小朋友的坐姿：「小妹妹都好可愛同叻叻，對住咁多大人做訪問都唔怕，談吐中真誠知道自己蝦媽媽又會認錯」、「其實就算坐得好既小朋友未必乖，佢坐姿又俾d人又質疑人地父母點教，講真自己做小朋友時係咪完美先？一個訪問啫，大家放寬心啦。」、「講嘢咁鬼叻嘅 好搞笑。姐姐講完之後，佢應該知道媽媽就算唔惡，都係想佢好」等。
不一樣的爸媽｜黃熙恩20字霸氣護母
在日前播出《不一樣的爸媽》黃澤鋒篇，在節目的尾段安排了黃澤鋒夫婦去觀星，而黃熙恩則由主持李敏代為照顧。當李敏問黃熙恩獨爸爸媽媽誰比較惡時，黃熙恩就超「老積」戙高腳表示：「爹爹最惡嗰個，媽媽冇咁惡」仲大爆自己只聽爸爸話唔聽媽媽話！而李敏亦問黃熙恩係唔係有同學笑媽媽老時，黃熙恩則直接承認並稱：「媽媽就喺到唔開心，之後我就同佢講，次次都係咁㗎啦，我都唔知佢叫咩名㗎，下次一見到咪即刻鬧佢囉」
而黃熙恩的反應亦獲網民大讚：「妃妃好得意，好懂事，一句『媽媽都唔老，幾靚女』，我聽到都窩心」、「超可愛，老積得嚟又唔係乞人憎嗰種」、「妃妃好可愛，說話又有文有路，講嘢老積，動作麻甩，但又唔覺得佢冇禮貌，好攪笑！」
不一樣的爸媽｜黃澤鋒陳麗麗懶理網民意見
黃澤鋒在節目中分享與太太陳麗麗是透過Facebook相識，後來亦因為有共同的興趣愛好變得親近，最後於2010年拉埋天窗。黃澤鋒與陳麗麗婚後十分心急「造人」，皆因2人年紀都有返咁上下，可惜努力足9年都係失望收場。正當2人準備放棄之時，新生命竟驚喜降臨，不過當時亦飽受外界的議論。黃澤鋒對此就表示唔會在意：「人哋講咩我控制唔到，我只係控制到自己點諗嘢」、「當我太太有個小朋友嘅時候，太太嘅心理應該點控制，我乜都做唔到，我又唔可以陀仔，佢嘅辛苦我又唔知」唯有在心理上支持陳麗麗。
不一樣的爸媽｜陳麗麗湊女鬥智鬥力
雖然黃熙恩今年只得4歲，但係就非常「老積」兼聰明！黃澤鋒透露自己的母親2年前去世，當他偷偷走入廚房喊時，小黃妃更主動安慰自己：「爹爹唔好喊啦，唔好傷心，嫲嫲走咗」，令黃澤鋒大感恩惠。而陳麗麗亦表示照顧小黃妃需要鬥智鬥力：「我要全職湊佢，因為心智上你要好聰明咁同佢傾偈。」作為媽媽的陳麗麗仲話千萬不可以敷衍小朋友，否則將來辛苦的就會係自己。
52歲黃澤鋒陪同齡老婆行街女不離手 老來得女想追多個B
黃澤鋒結婚十年，今年7月 太太陳麗麗以52歲超高齡誕下囡囡熙恩（乳名小黃妃），太太身為新手兼高齡孕婦陀B甚艱難，懷孕初期飽受妊娠濕疹折磨， 期間又受到網民的毒舌咒罵，身心受苦！小黃妃健康出世，兩公婆感恩又開心，對住前世情人，黃澤鋒自然錫到燶，不過對太太的愛護亦無分薄。日前兩公婆帶住肥肥白白的小黃妃出巡，黃澤鋒全程奶爸上身陪太太shopping，讓太太安心睇衫又揀鞋，除咗咁，當然負責埋錢重任啦！
黃澤鋒前世情人小黃妃出巡 肉騰騰勁可愛
家住屯門的黃澤鋒，早前屯門傳出刺鼻不明氣體，太太懷疑受到空氣污染影響，令皮膚刺痛及出現紅疹，一直餵哺母乳同時令囡囡都中招皮膚出現「粒粒」，黃澤鋒勸喻太太多留家中以免令皮膚問題嚴重。日前，一家三口難得離家出外抖氣，原來安排太太shopping止痕，只見到達商場，太太 用電話查地址，黃澤鋒則在旁等候「指令」，然後隨太太去了商場內一間女士時裝店，在BB車上的小黃妃突然扭計喊，黃澤鋒為令太太可全心全意睇衫，立即抱起小黃妃又氹又搖止喊。太太入完一間又一間時裝店，黃澤鋒抱住小黃妃在旁，適當時候給太太意見。眼大精靈又肉騰騰的小黃妃，去到邊都引得Sales姐姐們或途人圍住望大叫「好打耳」，如同出巡一樣！
陳麗麗無懼高齡懷孕 不設防想追多個B
黃澤鋒陪完太太shopping，就輪到睇BB衫同玩具，行了半日終於坐低醫肚，兩公婆繼續視線未離開過囡囡，然後對望一笑，盡在不言中，在二人臉上只見到幸福二字！ 雖然生產到湊B過程歷盡艱辛，不過首次任爸媽，黃澤鋒和太太不設防想追多個，知情者話：「佢兩公婆好鍾意小朋友，生完囡囡更加好想生多個，雖然已經半百但有運動底子，體力好好，親自湊B都唔覺得攰，所以好想再追多個！」希望黃生黃太願望成真！