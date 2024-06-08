黃澤鋒4歲囡囡被批坐姿粗魯又冇禮貌 網民齊齊留言平反

ViuTV節目《不一樣的爸媽》集集都會請來不同的家庭做嘉賓，大談為人父母的難處和挑戰。日前（3日）播出的一集就邀請咗前TVB藝人黃澤鋒一家做嘉賓。黃澤鋒4歲囡囡黃熙恩（小黃妃）在節目中霸氣回應媽媽被嘲「老」一幕，獲網民大讚夠曬窩心，不過卻有網民批評她坐姿粗魯、冇禮貌…

