不可能任務｜李思雅被封女葉問 與關曜儁分別成為男女拳王

《不可能任務》已進入 Mission II「特警遴選體驗」，由出爐視帝譚俊彥Shaun率領七名隊員關曜儁Leo、李思雅Cindy、伍富橋、余應彤、何泳芍Honey、鄔嘉駿及吳紫韻 Purple，齊齊接受挑戰。