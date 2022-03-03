不可能任務

不可能任務｜李思雅被封女葉問 與關曜儁分別成為男女拳王

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《不可能任務》已進入 Mission II「特警遴選體驗」，由出爐視帝譚俊彥Shaun率領七名隊員關曜儁Leo、李思雅Cindy、伍富橋、余應彤、何泳芍Honey、鄔嘉駿及吳紫韻 Purple，齊齊接受挑戰。

不可能任務｜譚俊彥率領下受訓

《不可能任務》Mission II 繼第一集一到埗即要接受為時兩小時、合共五輪的熱身挑戰後，第二集 8名藝人繼續地獄特訓 Mode。為了測試眾人的決心、爭勝心以及遇強愈強程度，8名藝人一完成兩小時熱身挑戰後， 即要進入一對一拳擊對決﹗

不可能任務 譚俊彥在正式對打前，親自同女學員進行特訓。
譚俊彥在正式對打前，親自同女學員進行特訓。（圖片來源：《不可能的任務》截圖）
不可能任務 在譚俊彥率領下，七人接受特訓﹗
在譚俊彥率領下，七人接受特訓﹗（圖片來源：IG＠cindylee1209）

李思雅閃電式出拳擊倒Honey

先是李思雅面對身為潛水教練的 Honey，李思雅絲毫沒有手軟，更出盡腰力上下左右全方位進攻，令Honey 毫無還擊之力，一度硬食李思雅的無情拳。

不可能任務 賽前李思雅左）同Honey的眼神都好有火﹗
賽前李思雅（左）同Honey的眼神都好有火﹗（圖片來源：cindylee1209 ）
不可能任務 李思雅背向鏡頭者)出盡腰力咁向 Honey發動進攻。
李思雅(背向鏡頭者)出盡腰力咁向 Honey發動進攻。（圖片來源：《不可能任務》截圖）

李思雅獲封「女葉問」

Honey 事後笑封 Cindy 做「女葉問」，並笑言為了避開李思雅強攻，要瘋狂向後拗腰：「佢係葉問嚟㗎﹗係咁出連環拳﹗我同佢打呢，要係咁𠌥低同閃避，但係佢都係繼續嘅。」面對 Honey「訴苦」，李思雅哭笑不得，撒嬌指「邊有咁誇張」。

不可能任務 Honey右）被李思雅擊敗，賽後封佢做「女葉問」﹗
Honey（右）被李思雅擊敗，賽後封佢做「女葉問」﹗（圖片來源：《不可能任務》截圖）

Honey、Purple勢均力敵

Honey還與零運動底子的 Purple 對戰，雖然Purple首集表現絕對是中等以下，但她在對打環節卻相當醒神，與 Honey 互請對方食「連環拳」，二人戰意相當旺勝。Honey 與 Purple 事後受訪時笑言全靠阿譚俊彥教路：「佢教我哋左、右，然後勾拳。」

不可能任務 受訪時Honey同Purple話啲招式全部係譚俊彥教路，原來係同一個師傅教出嚟，唔怪之得實力咁平均啦。
受訪時Honey同Purple話啲招式全部係譚俊彥教路，原來係同一個師傅教出嚟，唔怪之得實力咁平均啦。（圖片來源：《不可能任務》截圖）
不可能任務 女子組方面Honey左）對Purple都相當精彩，因為勢均力敵。咪睇 Honey137 號碼衫)平時笑笑口，戰意旺盛起上嚟都咪話唔得人驚。
女子組方面Honey（左）對Purple都相當精彩，因為勢均力敵。咪睇 Honey(137 號碼衫)平時笑笑口，戰意旺盛起上嚟都咪話唔得人驚。（圖片來源：《不可能任務》截圖）
不可能任務 對打前一齊做掌上壓﹗
對打前一齊做掌上壓﹗（圖片來源：《可能的任務》截圖）

關曜儁Leo體力超乎常人

關曜儁Leo在節目中則先後與譚俊彥及余應彤對打，Leo與譚俊彥則是第一隊上場「拳手」，雖然 Leo 出拳比譚俊彥快狠準，但譚俊彥全程沉著應戰，更吼準適當時機才出重拳節省體力，雙方可謂勢均力敵。

不可能任務 譚俊彥白背心者)VS Leo。
譚俊彥(白背心者)VS Leo。（圖片來源：《不可能任務》截圖）
不可能任務 留意 Leo 眼神好有戰意。
留意 Leo 眼神好有戰意。 （圖片來源：《不可能任務》截圖）

男女拳王誕生

關曜儁Leo雖然比別人打多一 Round，但Leo 絲毫未見跌 Watt，第二輪面對余應彤時，更是一鼓作氣強攻令對方處於苦守狀態，事後余應彤投降謂：「我知佢打緊第二場，但成場起碼有四分三時間我係畀佢撳住嚟打。」經過數輪對打，女拳王及男拳王先後誕生，分別是前港隊網球運動員李思雅及曾贏得健美先生殊榮的關曜儁Leo。

不可能任務 譚俊彥同Leo受訪時都好謙虛﹗
譚俊彥同Leo受訪時都好謙虛﹗（圖片來源：《不可能任務》截圖）
不可能任務 男拳王誕生﹗
男拳王誕生﹗（圖片來源：《不可能任務》截圖）
不可能任務 運動員出身的李思雅成為女拳王﹗
運動員出身的李思雅成為女拳王﹗（圖片來源：cindylee1209 ）

肥仔變健美先生

在首兩集均有亮麗表現的關曜儁Leo，今年 29 歲，身型健碩又強壯的他，小時候原來是肥仔一名，及後因為決心要成為藝人，終憑超強意志於半年內減掉廿磅肥肉﹗之後關曜儁不但贏取了健美先生亞軍銜頭，更升呢明星健身教練，「拳王」張振朗及朱敏瀚均是他學生。除了因健碩備受關注，關曜儁早前亦憑《降魔的 2.0》中的家俊一角人氣急升，現時拍攝中及即將推出的劇集分別有《輕‧功》、《痞子殿下》及《童時愛上你》,演藝發展一帆風順。

不可能任務 花了一年多時間操練，Leo在18年參加健美先生獲得亞軍﹗
花了一年多時間操練，Leo在18年參加健美先生獲得亞軍﹗（圖片來源：IG＠leokwan）
不可能任務 由肥仔變健美先生﹗
由肥仔變健美先生﹗（圖片來源：IG＠leokwan）

撰文：東方新地圖片來源：《不可能任務》截圖、IG＠cindylee1209、IG＠leokwan

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