不可能任務｜李思雅被封女葉問 與關曜儁分別成為男女拳王
不可能任務｜譚俊彥率領下受訓
《不可能任務》Mission II 繼第一集一到埗即要接受為時兩小時、合共五輪的熱身挑戰後，第二集 8名藝人繼續地獄特訓 Mode。為了測試眾人的決心、爭勝心以及遇強愈強程度，8名藝人一完成兩小時熱身挑戰後， 即要進入一對一拳擊對決﹗
李思雅閃電式出拳擊倒Honey
先是李思雅面對身為潛水教練的 Honey，李思雅絲毫沒有手軟，更出盡腰力上下左右全方位進攻，令Honey 毫無還擊之力，一度硬食李思雅的無情拳。
李思雅獲封「女葉問」
Honey 事後笑封 Cindy 做「女葉問」，並笑言為了避開李思雅強攻，要瘋狂向後拗腰：「佢係葉問嚟㗎﹗係咁出連環拳﹗我同佢打呢，要係咁𠌥低同閃避，但係佢都係繼續嘅。」面對 Honey「訴苦」，李思雅哭笑不得，撒嬌指「邊有咁誇張」。
Honey、Purple勢均力敵
Honey還與零運動底子的 Purple 對戰，雖然Purple首集表現絕對是中等以下，但她在對打環節卻相當醒神，與 Honey 互請對方食「連環拳」，二人戰意相當旺勝。Honey 與 Purple 事後受訪時笑言全靠阿譚俊彥教路：「佢教我哋左、右，然後勾拳。」
關曜儁Leo體力超乎常人
關曜儁Leo在節目中則先後與譚俊彥及余應彤對打，Leo與譚俊彥則是第一隊上場「拳手」，雖然 Leo 出拳比譚俊彥快狠準，但譚俊彥全程沉著應戰，更吼準適當時機才出重拳節省體力，雙方可謂勢均力敵。
男女拳王誕生
關曜儁Leo雖然比別人打多一 Round，但Leo 絲毫未見跌 Watt，第二輪面對余應彤時，更是一鼓作氣強攻令對方處於苦守狀態，事後余應彤投降謂：「我知佢打緊第二場，但成場起碼有四分三時間我係畀佢撳住嚟打。」經過數輪對打，女拳王及男拳王先後誕生，分別是前港隊網球運動員李思雅及曾贏得健美先生殊榮的關曜儁Leo。
肥仔變健美先生
在首兩集均有亮麗表現的關曜儁Leo，今年 29 歲，身型健碩又強壯的他，小時候原來是肥仔一名，及後因為決心要成為藝人，終憑超強意志於半年內減掉廿磅肥肉﹗之後關曜儁不但贏取了健美先生亞軍銜頭，更升呢明星健身教練，「拳王」張振朗及朱敏瀚均是他學生。除了因健碩備受關注，關曜儁早前亦憑《降魔的 2.0》中的家俊一角人氣急升，現時拍攝中及即將推出的劇集分別有《輕‧功》、《痞子殿下》及《童時愛上你》,演藝發展一帆風順。