不可能任務｜譚俊彥帶隊體驗做特警 李思雅頂硬上 似玩魷魚遊戲

無綫熱血綜藝節目《不可能任務》繼張振朗率領七名藝人隊員完成「動作特技考驗」後，再播出的Mission II 由出爐視帝譚俊彥擔任隊長，帶領七名隊員接受「特警遴選體驗」挑戰，個個身穿有號碼制服，似足玩緊魷魚遊戲。同Misson I一樣，有教官監場，曾是網球港隊代表的李思雅都話頂唔順，搞到面青口唇白，真係唔係講玩！