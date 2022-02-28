不可能任務｜譚俊彥帶隊體驗做特警 李思雅頂硬上 似玩魷魚遊戲
不可能任務Mission II
在《不可能任務》Mission II中，承諾自己「無論 40、50 抑或 60 歲都要勇敢面對新挑戰」的譚俊彥Shaun，集齊七名各有所長的隊員後，便出發前往接受集體能、意志、應變等多個項目挑戰的「特警遴選體驗」，眾人一到埗即要接受為時兩小時的熱身挑戰（共有5輪項目），分別為5公里來回反應跑、300下舉啞鈴、270次掌上壓、300下仰臥起坐，及270下蹲後伸腿。
男女一視同仁
整個挑戰更是男、女參加者一視同仁，李思雅、何泳芍及吳紫韻並未因為是女兒身而獲得優待，辛苦情況可想而知；即使曾為網球港隊代表的李思雅，「來回跑」不久即面露痛苦神色兼面青口唇白，之後在肌肉鍛鍊環節，李思雅雖表現回復平穩兼獲教官讚許，但在「掌上壓」挑戰中仍是被逼中途離場，及後李思雅 受訪時坦言：「簡直係地獄式！挑戰人體嘅極限。」
跑完再舉啞鈴
至於精通潛水的何泳芍、及有意向打女路線發展的吳紫韻更是慘烈，吳紫韻 在「來回跑」環節中僅跑了約 500 米已因嚴重落後被叫停，何泳芍雖然比吳紫韻 捱得久一點，但亦險些抽筋。二人在舉啞鈴環節更是搞笑，何泳芍舉至「紅都面晒」兼面容扭曲，吳紫韻則明顯冇氣又冇力。吳紫韻事後坦言已盡了全力：「呢對啞鈴係我三分之一嘅磅數。我哋三個女仔體力真係唔夠男仔嚟，我哋有盡量去舉起個啞鈴，基本上係用晒成身嘅力。」
譚俊彥領軍有功
至於隊中年紀最大、現年41歲的譚俊彥，就憑藉驚人意志完成「來回跑」、「仰臥起坐」等挑戰，但在「舉啞鈴」及「掌上壓」環節卻多番到達極限兼累至標汗，事後譚俊彥坦承自己有弱點：「啱啱做完啞鈴再做掌上壓我真係投降！我知道自己弱點，就係上半身嘅肌肉（爭啲）。」 縱然自身難保，但身為隊長的譚俊彥還是不忘觀察同隊隊員狀態，並在適當時候給予以支持及鼓勵，是暖男表表者。
健美先生關曜儁最接近達標
而男隊員中暫以現年 28 歲、曾在健美比賽獲得亞軍殊榮的關曜儁表現最為理想，被教官事後點名稱讚「最接近達標」的他，挑戰過程中亦一度露出力竭狀態，他事後坦言全因譚俊彥及教官在旁打氣，才能堅持下去：「阿 Sir 不斷嗌住我 Number，叫我加油，畀到推動力我；譚俊彥又鼓勵我要做埋佢，唔好放棄。」除了正面鼓勵，李思雅三名女組員亦對關曜儁起了另類激將法作用：「我舉啞鈴時，見到隔籬三個女仔都係攞緊同一個重量嚟舉，我就覺得自己梗係唔停得啦，所以我就係咁舉。」