不正常愛情研究所｜林映暉自爆曾被當面要求「揸奶」曾哭訴身材太好感自卑
林映暉自爆曾被當面要求「揸奶」
最新一集《不正常愛情研究所》主題討論「抄牌必勝秘笈」，一班嘉賓都大談曾經被「抄牌」的經驗。曾經到台灣留學進修的林映暉（暉哥）就分享在台灣校園被陌生人搭訕的經歷：「我喺台灣大學嗰時呢，就行喺校園，可能我着衫比較日系，啲人就會無啦啦過嚟，問：『可不可以揸你個奶？』」
真相令嘉賓都超無言
一班嘉賓一聽到都反應不過來，暉哥就解釋指：「唔係，係『可唔可以加嗰個L字頭個通訊軟件（Line）。』」接著黃紫恩追問道：「咁你最後有冇俾佢揸（加）到？」暉哥就即刻笑指：「揸（加）咗嘅。」暉哥隨即又指覺得台灣男生很直接，香港男生相對下就會偏向「諗多啲」。
林映暉抗拒著比堅尼出鏡
身材驕人的暉哥在多個旅遊節目大騷性感身材而受到矚目，不過暉哥在早前於節目中自爆曾經抗拒穿比堅尼出鏡。該集研究題目為「失戀催眠 Move On 套餐？」，請來「有故事的人」催眠師Catman 現身說法，如何用催眠解除失戀的傷痛。催眠不止可幫你放低前度，亦可從潛意識層面，解決一些「你怕面對，但又不知點解」的問題。暉哥被委派接受挑戰，她自爆一直抗拒著 bikini 出鏡︰
「係好驚，第一次着時成個人震晒，係唔知點解。」
林映暉爆喊：唔通我真係大啲
節目中Catman 好快令暉哥接受催眠，她憶述第一次著 bikini 的經歷，原來被工人姐姐讚過「身材好」。在 Catman 引導下暉哥喊住爆料︰
「感覺好奇怪，唔通我真係大啲？中學時發現其他人都唔係咁大，好似同人哋唔同，驚人淨係注意我嘅身材。」
最後謎底解開，暉哥抗拒 bikini 的原因，是擔心大家只關注自己的身材。事後暉哥講返催眠後的感覺，仿如穿過時光隧道回到童年，還被媽咪責備無做功課。
網民回應：叫iPad果班情何以堪
對於林映暉為驕人身材困擾一事，引起不少網民紛紛討論，留言：「你叫iPad果班情何以堪」、「扮野到」、「你咪收埋囉 到時真係無胸無收視 無收入」、「又要露又要咁委屈」、「佢身材堅正！」
暉哥《自然系》身材逼爆！
由林映暉（暉哥）做主持「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》早前爆紅，孖多位台灣女神去日本浸浴，其衝擊視角的畫面引起網民廣泛關注，大讚暉哥身材不輸台灣靚女，為香港爭光！
暉哥熱愛台灣 細個追棒棒堂
現年23歲的林映暉係百分百港女，細細個在中西區長大，曾讀聖嘉勒小學及聖嘉勒女書院。暉哥曾透露小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞演戲，於是中學畢業後，更於2016年到台灣升學，之後入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程。在2020年，暉哥再於台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程。
暉哥除了專注學業，亦在閒時經營YouTube頻道。到2022年，她於三創生活園區女僕咖啡廳「KIRABASE」工作，亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目，比如《趁而家去台灣偷食…譜！》、《開餐：台灣3點3》同《自然系女子日本旅行》。
身材不輸台灣靚女林莎
到現在暉哥已愈來愈「進擊」！她近期主持《自然系女子》系列泳裝上陣再冇遮遮掩掩，身材不輸台灣靚女林莎，討論度勁高。
曾呻胸部太大
暉哥在《自然系女子日本旅行》中，與雅涵一同浸溫泉時曾呻身材太好而感到苦惱。雅涵大嘆因為駝背關係，所以有「富貴包」：「駝背是因為小時候胸部太大，怕被別人笑！」身材同屬有料之人的暉哥即感同身受說：「我懂，要穿毛衣把它遮起來！」雅涵又即場教暉哥做擴胸運動紓緩駝背。
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