不正常愛情研究所｜林映暉自爆曾被當面要求「揸奶」曾哭訴身材太好感自卑

25歲林映暉（暉哥）在2016年開始到台灣進修，之後在多個旅遊節目中穿泳裝大展魔鬼身材而備受注目。日前在J2節目《不正常愛情研究所》中就大爆在台灣進修期間，曾經被路人當口當面要求「揸奶」，聽到在場嘉賓都嚇到O曬嘴…