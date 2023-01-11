不正常愛情研究所｜胡敏芝自稱「嗌交KOL」　爆同男友鬧交鬧到警察上門調解

TVB J2 的清淡節目《不正常愛情研究所》是一個談及兩性關係的節目。節目由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。最新一集主題是「嘈交的底線」，另外請的嘉賓是《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）。