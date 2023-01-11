不正常愛情研究所｜胡敏芝自稱「嗌交KOL」 爆同男友鬧交鬧到警察上門調解
胡敏芝自稱係「嗌交KOL」
男女朋友拍拖，少不免會有爭拗，不少人都會說「相嗌唔好口」，原因講出去的說話，尤如潑去的水，收唔返。嗌交其實要有底線，有些說話永遠不可以講，否則傷害可能是一世。自稱是「嗌交KOL」的胡敏芝，自問鬧勻港九新界各地區，試過同男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。
胡敏芝同男友行傢俱鋪鬧交鬧到打爛衣櫃
胡敏芝笑言鬧交有句口頭禪「早知唔同你一齊」，她認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。胡敏芝自爆有趟嘈交出事經過，她說︰「同男朋友行傢俱鋪，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」當時男友站在一座衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」
黃潤祺曾同港女拍拖被拎前度作比較
輪到《CP》的黃潤祺出場，他提到19歲那年，跟一名年長幾歲的女仔拍拖。分享到有一次難忘的嗌交經歷，透露有天黃潤祺在家接到女友來電，可能剛睡醒的關係，黃潤祺的語氣及聲線未回魂，被女友怪責︰「你做咩燥我呀！」之後就cut線，接住沒有再接電話。成個人醒晒的黃潤祺立刻趕到女朋友公司補鑊，他說︰「佢第一句就問『做咩你喺度呀』，跟手就將我同佢以前男友比，話我照顧得唔夠佢前度好。畀佢鬧足20分鐘，我淨係識喊，一句嘴都冇駁。」
鬧交有底線 麥惠琪禁語：「你唔好去死」
另外，各主持認同鬧交應該有底線，吳兆麟覺得點鬧都好，不應涉及家人，麥惠琪話鬧交有句禁語︰「唔好講『你唔好去死』，佢真係去死咁點算。」文頌男親身經歷被另一半以一句「除咗我冇人會要你囉」傷害，他說︰「佢覺得自己好好，覺得我好差，配唔起佢。知呢句係佢真心說話，好受傷害。」
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