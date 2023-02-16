前空少陳國麟食盡日韓泰台港女仔 讚日本妹在家夠開放但有兩大缺點

J2節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）擔任主持，最近一集就請來任職過空少的 J2主持陳國麟（Doniven）大談其「跨文化戀愛故事」。