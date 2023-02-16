前空少陳國麟食盡日韓泰台港女仔 讚日本妹在家夠開放但有兩大缺點
《不正常愛情研究所》陳國麟多異地戀
現年37歲的陳國麟（Doniven）在節目中自爆曾先後跟日本、泰國、韓國、香港同台灣女孩子拍過拖，他笑言對象主要是亞洲女孩，因為歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。講到第一次異 地戀，原來是發生在美國求學時期，他說︰「係一位韓國女仔，佢比較豪邁爽朗，好直接。試過有次帶另外一個朋友出嚟，跟住女朋友同我講『I don’t like your friend，I don’t want to see your friend again.』。」
讚日本女孩在家夠開放
至於不少香港男仕夢寐以求的日本女孩，現實似乎未必如大家所想一樣。Doniven解釋日本女仔無疑溫柔，但較難知道對方真實想法︰「佢哋民族性太注重別人感受，帶佢去食飯樣樣都話好食，乜嘢都話好，唔知邊樣係佢真實諗法。」他又提到日本女孩在街外比較保守，不會跟另一半攬攬抱抱。不過他笑笑口補充︰「返到屋企就唔同嘅，開放好多。」
韓國妹愛情侶裝宣主權
Doniven又爆韓國女仔很喜歡跟另一半穿情侶裝出街，原因是宣示主權同佔有欲較強。而講到最溫柔的女仔，大家可能意想不到，原來是泰國女仔，原因是泰國女多男少，造成她們會千方百計取悅男仔。
難忘台灣女友︰浪漫多心思
講到最難忘的一段情，Doniven話是剛散沒多久的台灣前度，他形容女友做事好窩心，而且很有文青女孩感覺︰「佢會好花小心思，每個月都會寫小卡片講下去過邊度玩，又會計劃嚟緊去邊。」還有一件事令Doniven非常感動，她會用航班App追看自己行程，然後會cap圖，他說︰「跟住佢會畫個心心喺架飛機度，寫住『我個寶寶喺太平洋上空，還有4個小時就見面咯』」
因疫情分隔兩地致甩拖
Doniven接受訪問時直言台灣女友最難忘，二人分開是因為疫情，他說︰「唔關第三者事，因為分開兩地，幾年都冇得見，維繫唔到。如果再搵女朋友都會揀日本、台灣，我鍾意啲温柔同體貼嘅女仔，特別日本女仔，會關心人哋多啲。」他笑言今年情人節的節目，是留在家陪「前世情人」媽咪，沒有情人就同家人一起過。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！