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不正常愛情研究所｜黃紫恩呻單身1年多辛酸：原來冇人提真係會唔記得

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J2節目《不正常愛情研究所》最新一集將由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，並請來《CP訓練營》的學員馮建晞（Argus）擔任嘉賓。

《不正常愛情研究所》Argus預告向Eileen表白

講到即將來臨的情人節，《CP訓練營》的Argus同「純純兔」洪藹茵（Eileen）自從入營之後，一直發展順利，但似乎仍未算發展成真正情侶。 Argus擔任《不正常》嘉賓時，各主持們都好有興趣想知，趁情人節Argus會同Eileen有什麼表示。

不正常愛情研究所 22歲Argus是體育系學生兼跨欄運動員，拍過5次拖
22歲Argus是體育系學生兼跨欄運動員，拍過5次拖（圖片來源：TVB提供）

好有信心同Eileen一齊過情人節

Argus預告會在情人節前向Eileen表白，他說︰「會喺情人節前一日表白，咁樣可以名正言順情人節一齊。」被問到有幾成信心時，他以「好有信心」回答。

不正常愛情研究所 25歲素人Eilee是一位音樂老師，拍過兩次拖，獲讚好GFable。
25歲素人Eilee是一位音樂老師，拍過兩次拖，獲讚好GFable。（圖片來源：[email protected]

一見鍾情第二個camp已撻著

Argus話當初入營見到Eileen第一眼，已有「Love at first sight」（一見鍾情）感覺，他笑說︰「第一眼望已經係我喜歡個type，同Eileen完咗第一個camp開始發展，第二個camp撻著。」

不正常愛情研究所 「大眼仔」Argus被指外表酷似韓星車銀優和莫少聰混合體，觀眾都大讚他和Eileen好合襯。
「大眼仔」Argus被指外表酷似韓星車銀優和莫少聰混合體，他透露在《CP 訓練營》中，第一眼已喜歡Eileen。（圖片來源：[email protected]

曾對A0阿Yeung醋意大發

Argus講到當時曾經殺出A0阿Yeung（蔡浩洋），令自己醋意大發︰「一開始佢飛甩我揀阿Yeung，我都有hard feeling。有時見到佢同第二啲男仔一齊會唔舒服。」

不正常愛情研究所 當初Eileen揀了阿Yeung，曾令Argus醋意大盛。
當初Eileen揀了阿Yeung，曾令Argus醋意大盛。（圖片來源：TVB提供）

F.3被飛記仇到現在

Argus自言拍拖受過最大的打擊是F.3那年，父親離世不到一周，女朋友又要求分手。他笑言天蠍座的人很記仇，所以到現在還記住。

不正常愛情研究所 Argus預告下星期會正式向Eileen表白。
Argus預告下星期會正式向Eileen表白。（圖片來源：[email protected]

Alan約單身男女齊過節

另外，Jojo同Alan是眾所周知的單身一族，Alan接受訪問時就表示情人節當日，會和大班朋友到主題樂園玩，他說︰「全部都係單身，有男有女。」他笑言近年情人節都是差不多這樣過，不會給自己太大希望，但就話︰「不過唔排除有奇蹟出現搵到另一半。」

不正常愛情研究所 Alan會同一班單身友人到主題樂園過情人節。
Alan會同一班單身友人到主題樂園過情人節。（圖片來源：TVB提供）

Jojo不急於找另一半

而被問到情人節有什麼安排時，Jojo竟然話「唔記得咗（情人節）」。已單身一年多的她，透露今年情人節好大機會同朋友一起過，又指目前未有適合發展對象，亦不急於找另一半。

不正常愛情研究所 Jojo單身一年多，已忘了下星期二是情人節。
Jojo單身一年多，已忘了下星期二是情人節。（圖片來源：TVB提供）
不正常愛情研究所 Jojo透露今年情人節好大機會同朋友一起過。
Jojo透露今年情人節好大機會同朋友一起過。（圖片來源：TVB提供）

冇人提唔記得情人節

Jojo事後又表示問了幾位單身友人，原來「忘記」的情況很普遍，她說︰「原來唔係我一個唔記得，佢哋完全唔記得咗14號（情人節），因為冇男女朋友拍緊拖，冇人提真係會唔記得。」

不正常愛情研究所 Jojo指問了幾位單身友人，得知原來「忘記」情人節的情況很普遍。
Jojo指問了幾位單身友人，得知原來「忘記」情人節的情況很普遍。（圖片來源：[email protected]
不正常愛情研究所 佢話冇拖拍緊，真係會唔記得。
佢話冇拖拍緊，真係會唔記得。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩首次單身過聖誕

去年聖誕節前夕，Jojo也曾自爆剛甩拖，她說︰「大家真係好興奮，不過有樣嘢要坦白，今年嘅聖誕節係我5年以嚟，第一次單身過。」身邊的Alan感同身受話︰「你5年咋，我年年都係咁呀。」上演一場「邊個夠我慘」真實版。

不正常愛情研究所｜黃紫恩自爆回復單身　5年嚟第 黃紫恩自爆5年來首次單獨過聖誕。
Jojo早前曾自爆5年來首次單獨過聖誕。（圖片來源：TVB提供）
不正常愛情研究所｜黃紫恩自爆回復單身　5年嚟第 吳兆麟鬥慘。
當時Alan同Jojo鬥慘。（圖片來源：TVB提供）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected][email protected]

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