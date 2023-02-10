不正常愛情研究所｜黃紫恩呻單身1年多辛酸：原來冇人提真係會唔記得

J2節目《不正常愛情研究所》最新一集將由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，並請來《CP訓練營》的學員馮建晞（Argus）擔任嘉賓。