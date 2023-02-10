不正常愛情研究所｜黃紫恩呻單身1年多辛酸：原來冇人提真係會唔記得
《不正常愛情研究所》Argus預告向Eileen表白
講到即將來臨的情人節，《CP訓練營》的Argus同「純純兔」洪藹茵（Eileen）自從入營之後，一直發展順利，但似乎仍未算發展成真正情侶。 Argus擔任《不正常》嘉賓時，各主持們都好有興趣想知，趁情人節Argus會同Eileen有什麼表示。
好有信心同Eileen一齊過情人節
Argus預告會在情人節前向Eileen表白，他說︰「會喺情人節前一日表白，咁樣可以名正言順情人節一齊。」被問到有幾成信心時，他以「好有信心」回答。
一見鍾情第二個camp已撻著
Argus話當初入營見到Eileen第一眼，已有「Love at first sight」（一見鍾情）感覺，他笑說︰「第一眼望已經係我喜歡個type，同Eileen完咗第一個camp開始發展，第二個camp撻著。」
曾對A0阿Yeung醋意大發
Argus講到當時曾經殺出A0阿Yeung（蔡浩洋），令自己醋意大發︰「一開始佢飛甩我揀阿Yeung，我都有hard feeling。有時見到佢同第二啲男仔一齊會唔舒服。」
F.3被飛記仇到現在
Argus自言拍拖受過最大的打擊是F.3那年，父親離世不到一周，女朋友又要求分手。他笑言天蠍座的人很記仇，所以到現在還記住。
Alan約單身男女齊過節
另外，Jojo同Alan是眾所周知的單身一族，Alan接受訪問時就表示情人節當日，會和大班朋友到主題樂園玩，他說︰「全部都係單身，有男有女。」他笑言近年情人節都是差不多這樣過，不會給自己太大希望，但就話︰「不過唔排除有奇蹟出現搵到另一半。」
Jojo不急於找另一半
而被問到情人節有什麼安排時，Jojo竟然話「唔記得咗（情人節）」。已單身一年多的她，透露今年情人節好大機會同朋友一起過，又指目前未有適合發展對象，亦不急於找另一半。
冇人提唔記得情人節
Jojo事後又表示問了幾位單身友人，原來「忘記」的情況很普遍，她說︰「原來唔係我一個唔記得，佢哋完全唔記得咗14號（情人節），因為冇男女朋友拍緊拖，冇人提真係會唔記得。」
黃紫恩首次單身過聖誕
去年聖誕節前夕，Jojo也曾自爆剛甩拖，她說︰「大家真係好興奮，不過有樣嘢要坦白，今年嘅聖誕節係我5年以嚟，第一次單身過。」身邊的Alan感同身受話︰「你5年咋，我年年都係咁呀。」上演一場「邊個夠我慘」真實版。
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