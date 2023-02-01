黃紫恩剖白「媽寶」麻煩事 A0「翻版林家棟」一個原因樂做伍倩彤隻兵
《不正常愛情研究所》A0阿Yeung 情迷Gillian伍倩彤
自言從來沒有拍過拖的阿Yeung，自爆當初參加《CP訓練營》的原因，他笑說︰「初時講係訓練螢幕情侶，自己未試過都想試下，同埋聽聞啲女參賽者好高質。」節目造就了學員間的發展，好似馮建晞（Argus）同洪藹茵（Eileen）是最佳例子。
與Gillian拍kiss戲後興奮到跳床
兩個月拍攝過程中，阿Yeung認對Gillian有好感︰「佢開頭好惡，但唔知點解黐住佢好有安全感，返到屋企瞓覺都會諗住佢。有場同佢嘅kiss戲份，之後興奮到喺床跳，之後仲有keep contact。」他笑言終於明白男仔做兵的心態，是想見到自己心儀的女仔開心同幸福。
挑戰最高等日本毒男排行榜
阿Yeung講到雖然未拍過拖，但從不會覺得孤獨。他自揭好享受一個人去旅行、一個人到水上樂園玩，足以挑戰日本毒L排行榜最高等級別的「一個人去迪士尼」。更爆的是阿Yeung原來曾經想過搵個男仔試，他又透露自己30多歲仍保持A0，是出於一個純真的初心。
OBA最可圈可點
此 外，Karen更為大家講解描述感情狀況的英文代碼意思，原來A（available）表示單身、O（occupied）即係名花有主、C（complicated）代表狀況複雜、OBA（occupied but available）最可圈可點，意思係雖名花有主，但仍歡迎追求者。至於後面數目字代表拍拖次數。
A0男女原來唔受歡迎
圈中有「A0女神」之稱的郭柏妍、游嘉欣等，在網民中人氣都極高，但原來A0男女並非想像咁受歡迎！節目中一班主持除了Alan外，都表示非常抗拒跟A0男女拍拖，原因是不少A0男女都被母親照顧得無微不至，倚賴性太強，是「媽咪boy」或者「媽咪girl」的「媽寶」。
黃紫恩自揭A0事︰麻煩到想車自己一巴
原來Jojo正是「媽寶」一名，講到當初A0出pool時，經常要男朋友長期照顧自已，事無大少都黐實對方，她笑說︰「車又唔識搭、路又唔識行、嘢又唔識買、餐廳又唔識book，乜嘢都要人湊住。我A0嘅時候麻煩到，見到都想車自己一巴。」
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