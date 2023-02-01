伍倩彤

黃紫恩剖白「媽寶」麻煩事 A0「翻版林家棟」一個原因樂做伍倩彤隻兵

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J2節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，近日節目最新一集主題是「A0的內心世界」，請來《CP訓練營》中的A0阿Yeung（蔡浩洋）做嘉賓，大講自己的心儀對象，原來係有「大叔控」的伍倩彤（Gillian）。

伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung左）現年31歲，畢業於香港演藝學院戲劇學院，他自言當初參加《CP訓練營》，是因為聽聞女學員都好高質。
阿Yeung（左）現年31歲，畢業於香港演藝學院戲劇學院，他自言當初參加《CP訓練營》，是因為聽聞女學員都好高質。（圖片來源：TVB提供）

《不正常愛情研究所》A0阿Yeung 情迷Gillian伍倩彤

自言從來沒有拍過拖的阿Yeung，自爆當初參加《CP訓練營》的原因，他笑說︰「初時講係訓練螢幕情侶，自己未試過都想試下，同埋聽聞啲女參賽者好高質。」節目造就了學員間的發展，好似馮建晞（Argus）同洪藹茵（Eileen）是最佳例子。

伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung曾先後在電影《選擇遊戲》及港台《凝視香港30秒：廿歲仔》見圖）中飾演過林家棟的年輕版，因而被封為「翻版林家棟」。
阿Yeung曾先後在電影《選擇遊戲》及港台《凝視香港30秒：廿歲仔》（見圖）中飾演過林家棟的年輕版，因而被封為「翻版林家棟」。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 不少網民都認同阿Yeung同林家棟堅似樣。
不少網民都認同阿Yeung同林家棟堅似樣。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung現時除了是Freelance演員，還兼職做氣球師，
阿Yeung現時除了是Freelance演員，還兼職做氣球師，（圖片來源：TVB提供）

與Gillian拍kiss戲後興奮到跳床

兩個月拍攝過程中，阿Yeung認對Gillian有好感︰「佢開頭好惡，但唔知點解黐住佢好有安全感，返到屋企瞓覺都會諗住佢。有場同佢嘅kiss戲份，之後興奮到喺床跳，之後仲有keep contact。」他笑言終於明白男仔做兵的心態，是想見到自己心儀的女仔開心同幸福。

伍倩彤 不正常愛情研究所 《CP訓練營》中阿Yeung兩度同Gillian拍kiss戲，網民都叫他「放開個女仔」！
《CP訓練營》中阿Yeung兩度同Gillian拍kiss戲，網民都叫他「放開個女仔」！（圖片來源：[email protected]
伍倩彤 不正常愛情研究所 拍完kiss戲後，阿Yeung直言經常忍不住想起Gillian：「我發夢會見到佢唔知點解，同埋成日見到橙色就會諗起佢。」
拍完kiss戲後，阿Yeung直言經常忍不住想起Gillian：「我發夢會見到佢唔知點解，同埋成日見到橙色就會諗起佢。」（圖片來源：[email protected]
伍倩彤 不正常愛情研究所 29歲的Gillian係「第四代邦民女」，有「翻版陳瀅」之稱，自言拍過5次拖，曾在ViuTV節目《戀講嘢》中自認係「大叔控」，即特別鍾情成熟型男士。
29歲的Gillian係「第四代邦民女」，有「翻版陳瀅」之稱，自言拍過5次拖，曾在ViuTV節目《戀講嘢》中自認係「大叔控」，即特別鍾情成熟型男士。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 不過Gillian在《CP訓練營》中，就表示想轉口味，唔再搵成熟型男士，而係尋找有愛心的真命天子。
不過Gillian在《CP訓練營》中，就表示想轉口味，唔再搵成熟型男士，而係尋找有愛心的真命天子。（圖片來源：Gillian）

挑戰最高等日本毒男排行榜

阿Yeung講到雖然未拍過拖，但從不會覺得孤獨。他自揭好享受一個人去旅行、一個人到水上樂園玩，足以挑戰日本毒L排行榜最高等級別的「一個人去迪士尼」。更爆的是阿Yeung原來曾經想過搵個男仔試，他又透露自己30多歲仍保持A0，是出於一個純真的初心。

伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung話好享受一個人去旅行。
阿Yeung話好享受一個人去旅行。（圖片來源：[email protected]
伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung曾試過找男朋友。
阿Yeung曾試過找男朋友。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 阿Yeung被笑30多歲仍保持A0，不無原因。
阿Yeung被笑30多歲仍保持A0，不無原因。（圖片來源：TVB提供）

OBA最可圈可點

此 外，Karen更為大家講解描述感情狀況的英文代碼意思，原來A（available）表示單身、O（occupied）即係名花有主、C（complicated）代表狀況複雜、OBA（occupied but available）最可圈可點，意思係雖名花有主，但仍歡迎追求者。至於後面數目字代表拍拖次數。

伍倩彤 不正常愛情研究所 左起）Jojo、Koba、Susuca、Alan 同Karen寫下目前感情狀況，原來24歲的Alan都係A0。
（左起）Jojo、Koba、Susuca、Alan 同Karen寫下目前感情狀況，原來24歲的Alan都係A0。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 Koba和Susuca都話自己現時的感情狀況係Complicated複雜）！
Koba和Susuca都話自己現時的感情狀況係Complicated（複雜）！（圖片來源：TVB提供）

A0男女原來唔受歡迎

圈中有「A0女神」之稱的郭柏妍、游嘉欣等，在網民中人氣都極高，但原來A0男女並非想像咁受歡迎！節目中一班主持除了Alan外，都表示非常抗拒跟A0男女拍拖，原因是不少A0男女都被母親照顧得無微不至，倚賴性太強，是「媽咪boy」或者「媽咪girl」的「媽寶」。

伍倩彤 不正常愛情研究所 大部份主持講起A0都表現嫌棄，怕幫人湊仔女。
大部份主持講起A0都表現嫌棄，怕幫人湊仔女。（圖片來源：TVB提供）
伍倩彤 不正常愛情研究所 郭柏妍同游嘉欣都被封為「A0女神」。
郭柏妍同游嘉欣都被封為「A0女神」。（圖片來源：[email protected]
伍倩彤 不正常愛情研究所 大家都好關注兩人幾時變「O1」。
大家都好關注兩人幾時變「O1」。（圖片來源：[email protected]_yau）

黃紫恩自揭A0事︰麻煩到想車自己一巴

原來Jojo正是「媽寶」一名，講到當初A0出pool時，經常要男朋友長期照顧自已，事無大少都黐實對方，她笑說︰「車又唔識搭、路又唔識行、嘢又唔識買、餐廳又唔識book，乜嘢都要人湊住。我A0嘅時候麻煩到，見到都想車自己一巴。」

伍倩彤 不正常愛情研究所 自言只拍過兩次拖的Jojo，講起當初A0出pool時，竟然話麻煩到都想車自己一巴。
自言只拍過兩次拖的Jojo，講起當初A0出pool時，竟然話麻煩到都想車自己一巴。（圖片來源：[email protected]
伍倩彤 不正常愛情研究所 Jojo自認係「媽寶」，當年曾事無大少都黐實初戀男友，乜嘢都要人湊住。
Jojo自認係「媽寶」，當年曾事無大少都黐實初戀男友，乜嘢都要人湊住。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、[email protected][email protected][email protected]_yau、[email protected]

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