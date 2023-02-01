黃紫恩剖白「媽寶」麻煩事 A0「翻版林家棟」一個原因樂做伍倩彤隻兵

J2節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，近日節目最新一集主題是「A0的內心世界」，請來《CP訓練營》中的A0阿Yeung（蔡浩洋）做嘉賓，大講自己的心儀對象，原來係有「大叔控」的伍倩彤（Gillian）。