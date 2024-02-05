J2女神黃紫恩陳年私影撞樣王祖藍引熱議 不滿被連登仔攻擊勇開Q&A
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現年27歲的J2女神黃紫恩（Jojo）加入TVB後有不少的出鏡機會，2022年起更成為J2節目《不正常愛情研究所》的主持班底之一。日前節目以「Model 圈secret」為主題，除了大談model圈的秘事外，黃紫恩大爆自己讀中學時曾做過私影模特兒，更在節目上公開照片，不過竟被指激似王祖藍，更被網民連環狠批……
黃紫恩自爆中學做私影模特兒原因
早前播出的《不正常愛情研究所》一集話題貼近三級底線！節目一開始黃紫恩自揭中學時期擔任過私影模特兒。黃紫恩表示當時是經網上應徵入行︰「嗰時認為做私影模特兒好型，啲同學話去溫書，我就話要開工 shooting，而且一個鐘成 500 蚊，嗰時最低工資都係 30、40 蚊，覺得識賺錢好叻。」她透露部份拍友會有特別要求，會盡量滿足對方︰「佢哋會預備啲制服，問我介唔介意換，但都會提醒我打好底，成班龍友好斯文好尊重我。」黃紫恩話有一款照片，多多錢都不會接︰「從唔會拍泳衣私影，只會留俾男朋友影。」
黃紫恩陳年舊相竟撞樣王祖藍
黃紫恩在節目上公開自己的陳年私影相，當年的她樣子十分青澀！不過黃紫恩的舊相就被連登仔狠批似男扮女裝，兼撞樣王祖藍：「王祖藍嚟？」、「個樣男扮女咁款」、「衰X過偽娘」、「男扮女好多都靚過佢」、「咁慳啲啦baby仲正啲喎」！
黃紫恩不滿被連登仔攻擊勇開Q&A
黃紫恩的舊照一出，隨即便在連登引起討論，一眾連登仔對黃紫恩的評價和留言都不太友善，而無辜被連登仔攻擊的黃紫恩則在個人社交平台直接以：「一起身，被人攻擊得好慘，有冇連登哥哥姐姐喺到」為題，發起你問我答的互動。黃紫恩更將連登仔的留言po出，逐一回應，為自己平反。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@jojotszyan、YouTube@TVB USA Official