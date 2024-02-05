J2女神黃紫恩陳年私影撞樣王祖藍引熱議 不滿被連登仔攻擊勇開Q&A

現年27歲的J2女神黃紫恩（Jojo）加入TVB後有不少的出鏡機會，2022年起更成為J2節目《不正常愛情研究所》的主持班底之一。日前節目以「Model 圈secret」為主題，除了大談model圈的秘事外，黃紫恩大爆自己讀中學時曾做過私影模特兒，更在節目上公開照片，不過竟被指激似王祖藍，更被網民連環狠批……