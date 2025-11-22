金馬獎2025｜香港動漫《世外》奪最佳動畫片 堅持六年零AI全人手繪製

香港動畫電影《世外》今晚在第62屆金馬獎頒獎典禮上奪得「最佳動畫片」大獎，成為繼《麥兜》系列後第六部獲獎的香港動畫作品。這部歷時六年製作的動畫長片，堅持採用零AI全人手繪製，在現今人工智能盛行的動畫製作環境中顯得格外珍貴，背後製作團隊的堅持令人敬佩。