金馬獎2025｜香港動漫《世外》奪最佳動畫片 堅持六年零AI全人手繪製
《世外》金馬奪獎創香港動畫新里程碑
《世外》在今晚的金馬獎頒獎典禮上擊敗其他對手，成功奪得「最佳動畫片」殊榮。導演Tommy在台上發表得獎感言時表示：「謝謝金馬獎給了我們這麼那麼重要的鼓勵，我們是從香港來的，這是我們的第一個動畫長片，我在這裡非常感謝我們的投資方，我很想感謝導演，感謝宇宙最好的安排。」這部作品同時入圍「最佳改編劇本」及「最佳原創電影音樂」三項大獎，足見其製作水準獲得業界高度認可。
製作團隊堅持零AI全人手繪製六年心血
在人工智能技術日益普及的動畫製作環境中，《世外》團隊卻選擇了一條截然不同的道路。美術總監張小踏透露，團隊從短片版本開始，導演Tommy已堅持使用蠟筆繪本畫風，他更刻意將絲滑的筆觸「破壞」成幼細蠟筆的「狗牙」效果。製片人吳啟忠強調：「製作上零AI！觀眾所看到的畫面全部由人手繪畫，我們追求手繪風格。」他解釋選擇不使用AI的原因：「我以相當中性態度看待人工智能，只不過當時AI尚未足夠表達我們創作上的意念，同時團隊亦未有時間、人力成本對AI進行測試訓練。」
跨國製作團隊克服香港人才短缺困境
面對香港動畫人才短缺的現實，《世外》團隊採用了創新的跨國協作模式。導演Tommy坦言：「我們的團隊內有大部分人都不在香港。」團隊橫跨香港、台灣、菲律賓及歐洲多地，透過Zoom、Google Meet及虛擬辦公平台Gather Town進行日常協作。他指出不同地區團隊各有優勢：「歐洲團隊在概念設計與原畫層面經驗豐富；台灣與菲律賓則具備大規模製作的專業基礎。」這種靈活的製作模式不僅突破了地域限制，也為香港動畫提供了新的發展思路。
網民盛讚香港動畫終於揚威國際
《世外》奪獎消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達興奮之情。有網民留言：「終於有香港動畫可以同國際接軌！」、「六年心血無白費，手繪動畫就是有靈魂」、「好感動，香港動畫重新被世界看見」。不少觀眾更讚揚團隊在AI盛行年代仍堅持手繪的精神，認為這種匠人精神值得敬佩。有影評人指出，《世外》的成功證明香港動畫仍有無限可能，期待更多本地原創動畫作品能夠走向國際舞台。