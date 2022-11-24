嘉盈「封波」主持世界盃節目 轉Sell清純Look竟被指似屯門娜娜？
嘉盈著波衫玩清純 大Sell反差萌
報稱22歲的嘉盈，繼早前擔任ViuTV真人騷節目《姊妹們的國際市場》嘉賓後，近日又先後為ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》及《90分鐘狂熱倒數》擔任了嘉賓及主持，其中在世界盃節目《90分鐘狂熱倒數》中，嘉盈就一改過往性感形象，集集都穿著波衫加短褲，大玩清純Look，同平日的她反差極大！
上《Auntie》著TubeTop
輪到上ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》做嘉賓時，嘉盈就回復性感本色，穿著一件粉色TubeTop加長褲上陣，完美凸顯其傲人上圍！
清純Look配春麗頭被讚：好靚女！
在節目中忽然「封胸」的嘉盈，近日仲紮起春麗頭，再加上粉紅色背心，用腳遮擋自己的上圍。MK妹走向清純系，網民都大讚呢個Look同新妝十分出色。走向清純系的嘉盈的確比以前更有味道，封胸都未嘗不可！
新Look被指撞樣屯門娜娜
不過都有網民對於嘉盈的新look感到不太滿意，有人直言嘉盈的新Look有啲似「屯門娜娜」，不過都有網民認為其實嘉盈除了「巴渣啲」之外，整體的性格同外形都算中上，亦有人指自己撞見過嘉盈真人，覺得佢都非常之Nice。
重溫嘉盈為自己大平反
早前嘉盈上ViuTV新節目《姊妹們的國際市場》爆出不少「金句」，卻惹來網民負評。而最近一集「熊館」系列就為嘉盈平反！嘉盈回應咗好多有關網民對佢的負評，直認佢所謂的「賣弄性感」是源自於自己的無自信，自被不斷標籤後，嘉盈在衣著上都收斂不少。試當真許賢以及阿慈等人都指嘉盈睇好多書、好留意香港文化同睇好多港產片，係一位不止MK而且有內涵的好女仔。而且嘉盈仲回應咗成日畀人鬧喺節目時「好嘈」、「好煩」的問題，全因嘉盈認為做YouTuber就應該係娛樂大眾，所以佢忽略咗自身的形象去做咗好多想節目好睇的行為。
網民：嘉盈唔簡單 係一個好女仔！
影片最後仲提到「熊仔頭」有一段時間影片質素下降，是因為創辦人熊仔頭因私人問題而經常不在狀態，而藍仔頭、嘉盈都因此想過要離開「熊仔頭」，嘉盈更大爆一句：「你放棄觀眾都算，啲觀眾支持咗你10年，你放棄channel都算，你自己建立，但你抌低我哋呢班朋友！」不過嘉盈仍然對熊仔頭不離不棄，而且不斷做好自己、付出，感動不少觀眾。觀眾睇完都大讚「喜歡嘉盈」、「見到你地重新振作，我好感動，都好多謝你地繼續拍片，娛樂我地一班觀眾。」、「依個女人唔簡單」、「阿叔我幾十碎人，都睇到喊左。」、「其實你真係好出色，鬧你嗰啲全完都只妒忌你」等等。
網民推測熊仔頭疑因Santis搞到差啲執笠
不過眼利的網民就發現熊仔頭出現「私人問題」的時間係上年，推測係同Santis拍拖然後出現感情問題的時間，後來去到1月時就爆出解約的消息「熊仔頭話上年私人事扔低左公司，係咪俾MC帽個單野」、「Santis不得好x，差啲搞到kaying bb」、「嘉盈真係好俾心機，好女仔嚟」、「反而冇乜人x santis，熊仔頭拍嘢用心係人都知，條臭x借完佢上位就走人，差啲搞到FH執笠」、「熊仔頭痛苦在心中」、「情關難過」等等。
嘉盈完整影片：
常見問題
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