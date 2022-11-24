嘉盈「封波」主持世界盃節目 轉Sell清純Look竟被指似屯門娜娜？

YouTube頻道「熊仔頭 」旗下「熊女郎」嘉盈近日多個ViuTV節目，曝光率激增，不過在主持世界盃節目《90分鐘狂熱倒數》，她卻一改平日的性感「MK妹」形象，以一身清純可愛Look示人，結果其新造型竟然被網民指勁似「屯門娜娜」！