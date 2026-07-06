世界盃2026｜安德尊撞樣夏蘭特爆笑瘋傳 宋芝齡都被拉落水

世界盃16強賽事今日清晨上演精彩對決，挪威神鋒艾寧夏蘭特梅開二度以2比1擊敗巴西，帶領球隊歷史性晉級8強。不過賽後最令香港網民瘋狂的，竟然是夏蘭特與本地藝人安德尊的撞臉事件，一眾惡搞對比圖隨即洗版各大社交平台。