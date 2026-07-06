世界盃2026｜安德尊撞樣夏蘭特爆笑瘋傳 宋芝齡都被拉落水
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世界盃16強賽事今日清晨上演精彩對決，挪威神鋒艾寧夏蘭特梅開二度以2比1擊敗巴西，帶領球隊歷史性晉級8強。不過賽後最令香港網民瘋狂的，竟然是夏蘭特與本地藝人安德尊的撞臉事件，一眾惡搞對比圖隨即洗版各大社交平台。
夏蘭特梅開二度助挪威創歷史紀錄
今日香港時間清晨舉行的世界盃16強賽事中，挪威憑住夏蘭特的兩個入球，以2比1力克巴西，歷史性殺入8強。夏蘭特全場表現搶眼，除了入球能力驚人之外，他標誌性的金色長髮與趣怪表情同樣成為全球焦點，早前比賽中大會鏡頭以慢鏡捕捉他飄逸秀髮的畫面，被網民形容為「洗頭水廣告級別」，就連他平日紮髻用的橡筋都成為全球熱搶單品。
安德尊被封港版夏蘭特引爆討論區
賽後香港網民隨即將焦點轉移到一個意想不到的方向——有「大王」之稱的安德尊。有網民率先指出二人外貌極為相似，更有創作達人惡搞安德尊昔日演唱兒歌《前進啊！Gulliver Boy》的舊照，利用AI技術製作出安德尊逐漸長出金色長髮、最終變成夏蘭特的漸變GIF圖，並配上金句：「香港夏撚安德尊，挪威大王夏蘭特！」整個創作過程由「初始狀態大王」到「最終形態」，被網民形容為「難分真與假」。
安德尊與夏蘭特相似度引發連鎖反應
安德尊與夏蘭特的撞臉並非今日才被發現，但隨住世界盃熱潮將夏蘭特的曝光率推至頂峰，這個話題終於全面爆發。安德尊出道多年，以搞笑形象深入民心，而夏蘭特同樣以趣怪表情聞名球壇，二人除了五官輪廓相似之外，連氣質都有幾分神似。有網民更將安德尊的緋聞女友宋芝齡拉落水，令整件事的娛樂性大幅提升。
網民留言創意十足笑翻全城
大批網民在社交平台留言表達驚訝，有人直言：「係佢啦，成日覺得夏蘭特好似一個藝人但又up唔出邊個」，終於解開心中多時的謎團。亦有網民調侃：「大王做咗王老吉代言人」，將安德尊的外號與夏蘭特的金髮造型聯繫起來。最惹笑的留言莫過於有人拉埋宋芝齡落水：「笑死，宋芝齡都冇諗過溝到夏蘭特」，令一眾網民笑到碌地。
圖片來源：IG@erling、Threads@wawawah626、Threads@flurriedsan資料或影片來源：原文刊於新假期