一文睇清｜ViuTV免費直播世界盃25場賽事 球迷唔使再煩
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FIFA世界盃2026即將在6月11日正式開鑼，ViuTV宣佈將透過99台及網絡平台免費直播25場精選賽事，由小組賽一路覆蓋至終極冠軍戰。對於一眾香港球迷而言，這個夏天終於不用再為收看世界盃而煩惱。
ViuTV免費直播25場賽事涵蓋揭幕戰至決賽
根據ViuTV公佈的轉播安排，25場精選賽事將涵蓋小組賽階段多場焦點大戰，包括6月11日深夜3時正的揭幕戰墨西哥對南非、6月13日早上9時正的美國對巴拉圭、6月16日深夜3時正的法國對塞內加爾等重頭戲。淘汰賽階段方面，32強、16強、半準決賽、準決賽、季軍戰以至7月19日深夜3時正的終極決賽均包含在免費直播名單之內，讓觀眾可以全程見證冠軍誕生。
四年一度盛事ViuTV選擇全民免費模式回應球迷期待
ViuTV今日正式公佈轉播詳情，強調是次安排旨在「讓全港觀眾一同感受四年一度的全球足球狂熱」。賽事將同步於電視99台及網絡平台播出，觀眾無需額外付費即可收看。值得留意的是，官方亦特別註明「以上時間表僅供參考，賽事日期和時間將以實際情況為準」，提醒球迷留意最新消息。
世界盃2026首次擴軍至48隊競爭史無前例激烈
今屆FIFA世界盃2026由美國、加拿大及墨西哥三國聯合主辦，是史上首次擴軍至48支參賽隊伍的世界盃，賽事規模前所未有。從ViuTV的轉播名單可見，精選賽事涵蓋多支亞洲球隊的比賽，包括日本、韓國及烏茲別克等，相信能吸引不少亞洲球迷關注。法國、美國、哥倫比亞等傳統勁旅的賽事亦在直播之列，為球迷提供多元化的觀賽選擇。
網民得知免費睇世界盃即刻興奮留言表示期待
消息公佈後隨即引起網民熱烈反應，不少球迷在社交平台留言表示「終於唔使煩」、「免費睇世界盃真係德政」。亦有網民已急不及待將25場賽事時間表儲存下來，準備安排未來個多月的睇波日程。部分夜貓子球迷則笑言多場賽事安排在深夜至凌晨時段，「又要捱夜睇波」，但仍然表示「四年先一次，捱夜都值得」。
資料或影片來源：原文刊於新假期