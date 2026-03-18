「蔥頭」丘梓謙結束十年姐弟戀 火速撻着內地火辣車模？5字回應解釋二人關係

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32歲「蔥頭」丘梓謙月初才宣布與37歲女友麥皓兒結束10年姐弟戀，昨日卻被拍到與一名身材火辣的紋身女子現身灣仔會展，二人行動默契十足，丘梓謙更化身專屬攝影師為對方不停拍照。經起底後發現該女子是內地網紅車模「Cy Au悠悠」，在小紅書擁有大量粉絲，經常上載性感比堅尼照片展示火辣身材。面對追問新戀情，丘梓謙以「暫時唔係嘅」5字回應，但這個含糊答案卻為二人關係留下無限想像空間。

灣仔會展甜蜜同行被直擊

昨日丘梓謙與悠悠現身灣仔會展的Filmart香港國際影視展，二人舉止親密默契十足。丘梓謙全程貼身陪伴，更主動為悠悠拍照，儼如專屬攝影師般細心。悠悠當日穿著性感打扮，一度脫下外套展示背部標誌性紋身，而丘梓謙亦毫不避嫌地在旁協助拍攝。有網民早前亦在廣州目擊二人結伴同行，當時已被認定是情侶關係，令今次香港現身更添話題性。

丘梓謙含糊回應留後路

面對記者追問悠悠是否新女友時，丘梓謙笑著回應「暫時唔係嘅」，這個「暫時」二字立即引起外界無限聯想。他解釋二人只是朋友關係，指悠悠是內地主辦方的朋友，因為自己近來主力在內地發展，所以趁機會認識不同人士擴展領域。丘梓謙又透露悠悠喜歡TVB藝人，加上二人有很多共同朋友，所以話題相對較多，至於早前在廣州被拍到用餐時現場還有其他藝人在場。

內地車模悠悠背景曝光

經起底後發現，這位神秘女子是內地網紅車模「Cy Au悠悠」，在小紅書以「熱愛生活的大灣區車模」自居，擁有大量粉絲追蹤。悠悠經常上載大量性感照片，包括比堅尼靚相和展示背部紋身的照片，盡顯火辣身材。除了擔任車模工作外，她亦曾客串廣州電視劇，在社交平台上分享與多位TVB藝人的合照，包括陳豪、陳展鵬、馬國明及羅子溢等，亦曾公開與丘梓謙的合照。

網民熱議速度太快

消息曝光後網民紛紛留言熱議，不少人驚訝丘梓謙「咁快有新開始」，認為剛結束10年戀情便立即有新對象實在太快。有網民留言「蔥頭真係好搶手」、「啱啱宣布分手就有新歡」、「姐弟戀玩完即刻搵後生女」等。亦有網民關注悠悠的背景，指她在社交平台經常出現丘梓謙的身影，質疑二人關係並非如丘梓謙所說般簡單。對於丘梓謙「暫時唔係」的回應，網民普遍認為是為日後發展留後路的說法。

丘梓謙 內地車模 （圖片來源：IG@makhoyee_cayley）
（圖片來源：IG@makhoyee_cayley）
丘梓謙 內地車模 32歲「蔥頭」丘梓謙月初才宣布與37歲女友麥皓兒結束10年姐弟戀（圖片來源：IG@makhoyee_cayley）
32歲「蔥頭」丘梓謙月初才宣布與37歲女友麥皓兒結束10年姐弟戀（圖片來源：IG@makhoyee_cayley）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 內地車模悠悠背景曝光（圖片來源：小紅書）
內地車模悠悠背景曝光（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
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丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
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丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
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丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
丘梓謙 內地車模 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）

圖片來源：IG@makhoyee_cayley、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期

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