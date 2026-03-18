「蔥頭」丘梓謙結束十年姐弟戀 火速撻着內地火辣車模？5字回應解釋二人關係

32歲「蔥頭」丘梓謙月初才宣布與37歲女友麥皓兒結束10年姐弟戀，昨日卻被拍到與一名身材火辣的紋身女子現身灣仔會展，二人行動默契十足，丘梓謙更化身專屬攝影師為對方不停拍照。經起底後發現該女子是內地網紅車模「Cy Au悠悠」，在小紅書擁有大量粉絲，經常上載性感比堅尼照片展示火辣身材。面對追問新戀情，丘梓謙以「暫時唔係嘅」5字回應，但這個含糊答案卻為二人關係留下無限想像空間。