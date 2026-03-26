丘梓謙被爆撻著內地索模 9字曖昧回應拆解關係 與麥皓兒分手講明無復合空間
內地索模緋聞真相大白 自嘲中文差引熱議
剛宣布回復單身的丘梓謙感情生活同樣備受關注，早前被傳與內地火辣車模撻著，引發網民熱烈討論。面對記者追問與女方的關係時，丘梓謙的回應相當有趣，他解釋二人其實是「識咗一段時間嘅朋友」，當日一同出席電影節活動純屬巧合，「因為佢係內地主辦方嘅朋友，咁我哋就同其他朋友一齊去」。最令人意外的是，當被問及早前回應「暫時未係嘅」是否代表關係有升級空間時，丘梓謙竟自嘲「其實唔係，係我中文差」，這番幽默回應立即引發網民熱議。
性格轉變學習成長 強調現階段專注工作
丘梓謙進一步解釋自己的性格轉變，坦言「我以前係比較I人，但依家出去識多咗唔同嘅朋友，真係會學到好多嘢，佢哋會俾好多唔同嘅意見同鼓勵我」。對於與內地車模的發展空間，他明確表示「依家係好朋友，我喺廣州都有好多好朋友」，並強調雙方都無追求對方，現階段他是單身狀態，會以工作為主。
與麥皓兒和平分手一年 無考慮復合可能
談到早前直認與麥皓兒已分手一年的消息，丘梓謙強調整個過程非常和平，「其實我哋係一年前已經溝通好咗，之所以依家先公佈，係因為我哋覺得應該要講一講。因為如果一直唔講，有時大家一齊出席活動，或者人哋問起，會覺得好尷尬」。他坦言分手原因是「我哋覺得轉一個模式相處會比較舒服，不如試下以一個Partner、工作夥伴嘅關係去相處」，並強調「我哋完全冇嗌交，係好和平咁決定」。
前女友頻晒性感相 丘梓謙力撐事業發展
對於麥皓兒自分手後頻頻在社交平台分享性感相，大騷豐滿上圍，有網民擔心是否未走出情傷，丘梓謙則為前女友解釋「因為佢開始從商啊，所以成日去旅行，去唔同地方傾嘢」。他更透露二人現時仍保持良好溝通，「其實我哋依家仲keep住有溝通，有時有啲工作上嘅嘢，或者朋友想搵佢演出，我哋都會互相幫手」。至於會否考慮復合，他表示沒有這個想法，現階段想在事業上專心衝一下，展現出對未來規劃的清晰方向。
內地車模悠悠背景曝光
經起底後發現，蔥頭的「緋聞對象」為內地網紅車模「Cy Au悠悠」，在小紅書以「熱愛生活的大灣區車模」自居，擁有大量粉絲追蹤。悠悠經常上載大量性感照片，包括比堅尼靚相和展示背部紋身的照片，盡顯火辣身材。除了擔任車模工作外，她亦曾客串廣州電視劇，在社交平台上分享與多位TVB藝人的合照，包括陳豪、陳展鵬、馬國明及羅子溢等，亦曾公開與丘梓謙的合照。