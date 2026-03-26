丘梓謙被爆撻著內地索模 9字曖昧回應拆解關係 與麥皓兒分手講明無復合空間

32歲「蔥頭」丘梓謙近日頻頻與謝霆鋒助手「表哥」出入，引發網民熱烈猜測二人關係，更傳出獲「表哥」力撐進軍樂壇！昨日他現身電視城出席新劇《警是個大佬》開鏡拜神時，親自回應與內地火辣車模撻著得傳聞，更自嘲「我中文差」！