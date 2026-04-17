正義女神｜丘梓謙2分半鐘無對白爆喊！眼袋抽搐演技獲激讚 猙獰樣嚇壞網民？
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昨晚《正義女神》一幕探監戲掀起全城熱議，劇中丘梓謙（蔥頭）全程零對白，單靠眼神與微表情演繹複雜內心戲，最終更激動到眼袋抽搐，神級演技大獲好評！畫面中他從不耐煩到淚流滿面，與許紹雄的對手戲張力十足，究竟是甚麼觸動了他？
昨晚探監戲爆發 丘梓謙眼袋抽搐神還原內心戲
在昨晚（16日）播出的《正義女神》經典「我愛你」場口中，長達約2分半鐘的戲份，丘梓謙（蔥頭）在沒有半句對白下，單憑微表情及眼神演繹出角色態度的軟化過程，層次感十足。劇情講述他看到只有爸爸（許紹雄飾）獨自來探監時，起初面露不耐煩，但隨著聽著爸爸的懺悔自白，他逐步動容、心軟，雙眼充滿回憶。當聽到爸爸含淚說出一句又一句「我愛你」時，蔥頭不但哭紅了眼，眼袋更一度因激動而抽搐，細膩演出震撼觀眾。
丘梓謙突破乖乖仔形象 演活強姦犯猙獰一面
除了內心戲的進步，丘梓謙在《正義女神》中亦迎來形象大突破。由於其角色「知行」在許紹雄飾演的「思義」視點中曾經犯下強姦罪，因此蔥頭在某些場口需要對著鏡頭展示出「猙獰」的一面。他成功擺脫過往一貫的「乖乖仔」形象，演活了強姦者的兇狠狼死，展現出其演技漸趨多元化，可塑性極高。
網民洗版式激讚丘梓謙：演技大躍進！
對於丘梓謙的精彩演出，網民紛紛湧入討論區洗版式留言，一面倒地給予肯定。不少人大讚其演技有飛躍性進步：「蔥頭呢場戲真係屈機，冇對白都睇到我眼濕濕！」、「個眼袋抽搐真係神級細節，完全投入咗個角色。」、「估唔到佢可以做到咁猙獰個樣，同平時個乖仔樣好大反差！」、「TVB應該要捧多啲呢啲有演技嘅後生仔！」、「Benz哥固然係好戲，但蔥頭完全接得住，好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期