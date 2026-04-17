正義女神｜丘梓謙2分半鐘無對白爆喊！眼袋抽搐演技獲激讚 猙獰樣嚇壞網民？

昨晚《正義女神》一幕探監戲掀起全城熱議，劇中丘梓謙（蔥頭）全程零對白，單靠眼神與微表情演繹複雜內心戲，最終更激動到眼袋抽搐，神級演技大獲好評！畫面中他從不耐煩到淚流滿面，與許紹雄的對手戲張力十足，究竟是甚麼觸動了他？