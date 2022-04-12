「蔥頭」丘梓謙對負評有獨特見解：我覺得係提點 公開多謝女友麥皓兒
丘梓謙在《愛．回家之開心速遞》飾演「蔥頭」一角而為人熟悉，最近接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享做童星及長大後拍劇的趣聞，更大談經常面對網民攻擊及負評的做睇法。
丘梓謙童星出身 重回電視圈演死屍
現年28歲的丘梓謙童星出身，演出超過 60 部無綫劇集，童星時期演出作品包括《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等，並曾與林峯及苗僑偉等合作。升上中學後，丘梓謙暫別幕前專注學業，2014年畢業後報讀藝訓班重投電視圈，但多為行行企企及死屍等等閒角，直到 2019 年播出的《十二傳說》，飾演殺人犯的丘梓謙才令人關注，丘梓謙亦直認該部作品是其演藝生涯轉捩點。
童星出身演過六十部劇：
丘梓謙面對負評：我會睇晒所有報道同留言
之後 2021年丘梓謙因飾演《愛．回家之開心速遞》「蔥頭」一角而入屋，同時因被指惡搞人氣偶像姜濤引起不少迴響，引來不少負評。問他怎樣面對負評，丘梓謙說：「我有睇晒所有報道同埋留言，其實都預咗會有人鬧同讚，做演員一定會遇到呢樣嘢，例如話我笑到咁樣衰，咁我就會諗：『係喎！呢個 Shot 唔係笑得咁靚。』 我就會記住呢樣嘢，下次拍嘅時候唔好再犯錯。我會覺得呢啲係提點，而唔係負評。做演員被批評係正常嘅，我覺得冇咩所謂。」
同劉佩玥演親熱戲心跳加速
除了《愛．回家之開心速遞》，丘梓謙去年還遇上了另一部對其演藝事業有幫助的作品， 便是台慶劇《換命真相》！劇中與女神劉佩玥（Moon）有不少感情戲的丘梓謙，笑言對於在士多房的親熱戲最為印象深刻，他坦言當時其實十分緊張：「個環境又窄，啲攝影師又走晒入去，好多人望住，又要對住鏡頭同阿 Moon，好有壓迫感，現場又好靜，聽到心跳聲！」
公開多謝大自己6年女友麥皓兒
問到與女神如此親密接觸怕否女友麥皓兒呷醋，蔥頭笑言：「我哋一齊睇㗎！我坐喺側邊冇出聲，佢就覺得出嚟感覺靚就 OK。」談到與年長 6 歲的麥皓兒拍拖，丘梓謙坦言二人相處十分舒服：「其實女友有小朋友、亦有成熟一面，大家會成日溝通，好多嘢 佢都會提點我。」