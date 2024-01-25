「最靚主播」丘靜雯教瑜伽後物品疑被沾精液：懷疑是慣犯！
「最靚主播」丘靜雯 發現中招狂呻黑仔
丘靜雯日前以「當你覺得自己不能再更黑仔時…」為題，轉發她在瑜伽教室IG發出的動態，揭露出她在教室中遇到的一件噁心事件，原來多年前曾有學生告訴她，在落堂後著鞋時，發現放在門口的鞋濕了，並且「聞落似精液味」，疑似遇上變態佬！
考慮裝閉路電視輯兇
不過因為當時教室的走廊位並未有安裝閉路電視，所以事件只能不了了之，結果現在卻輪到丘靜雯遇上同樣的事件，她說：「啱啱落堂，發現中招了，懷疑是慣犯！」並詢問有沒有老師或同學仔發生同樣的事件，表示會積極考慮於門口裝閉路電視來輯兇。
去年現身活動被貼身集郵
睇番丘靜雯去年亦曾遇上疑似狂迷抽水事件，引來網民熱議，紛紛指責該名男粉絲貼得太埋，幾乎掂到丘靜雯心口！亦有不少網民都大讚丘靜雯在面對疑似抽水的粉絲時，依然面不改容，笑住同該名男粉絲合照，大方得體又專業。
貌似韓國女團Apink隊長初瓏
現年30歲的丘靜雯自成為新聞主播以來，都被指貌似韓國女團Apink隊長初瓏，因為經常Cool爆零笑容，除了「最靚主播」的稱號外，又被網民封為「黑面主播」。2022年6月中她宣布告別NowTV新聞主播崗位，為HOY TV擔任資訊節目《一線搜查》主持，同時又兼任瑜伽導師，去年10月，她更正式升呢做人妻。
大幅度彎腰遞咪引網民熱討
早前丘靜雯在《一線搜查》中，曾因訪問長者時大幅度俯身彎腰並伸長手遞咪的動作，而引起網民熱討，有網民猜測她做出這個動作是為了遷就行動不便的長者，勁讚她很有愛心。亦有網質疑她為何不踏前一步，認為她怕聞到老人的異味，或者是個想趁機展示身材的心機女。
離巢為人生做減法
當日離巢nowTV，丘靜雯曾發文感嘆：「五年多時間不長也不短，收穫了滿滿的回憶。我是一個貪心的人，甚麼都想擁有，結果手上緊握了太多，沒有空間再去抓住一些真正重要的，所以決定了要為人生做減法，要離開十分不容易也十分不捨，但要擁有必先懂失去怎接受，對嗎？未來我會繼續瑜伽事業，留多點時間給家人朋友，希望會以另一種形式和大家再見~」
轉新造型獲讚充滿少女味
近日丘靜雯更轉了一個齊蔭新造型，她曬出數張新相，並在帖文中表示：「為咗以新造型迎接龍年，我相隔10年剪咗個短瀏海，唔知大家睇唔睇得慣呢？好多人話我即刻成個人後生咗型咗！」網民都紛紛大讚她的新造型充滿活力和少女味，和以前給人成熟感覺的她判若兩人。
仲有其他丘靜雯靚相：
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