丘靜雯

「最靚主播」丘靜雯與男粉絲合照險被抽水 一個舉動獲網民大讚：好專業

最新娛聞
東方新地

廣告

前NowTV新聞及財經主播丘靜雯（Nicole）一向有「最靚女主播」之稱，日前她和幾位《一線搜查》拍檔一齊出席活動，卻遇上了一名男粉絲求合照，雖然該名男粉絲合照時貼得太埋，幾乎掂到丘靜雯心口，但丘靜雯全程都面帶微笑，獲網民大讚勁專業！

丘靜雯 現身活動被貼身集郵

當日丘靜雯穿著一襲白色背心裙出席活動，同場仲有《一線搜查》的林靜莉、羅頌欣、簡采恩和梁嘉琪，期間有一名男粉絲成功向丘靜雯「集郵」，並將合照分享至社交網，結果引來網民熱議，紛紛指責該名男粉絲貼得太埋，幾乎掂到丘靜雯心口！

丘靜雯 男粉絲貼實丘靜雯合照，被指幾乎掂到女方心口。
男粉絲貼實丘靜雯合照，被指幾乎掂到女方心口。（圖片來源：IG圖片）

網民勁讚大方得體又專業

有網民就指出該名男粉絲以往都愛向女藝人「集郵」，更經常「手多多」搭女藝人膊頭，網民紛紛鬧爆：「搏懵條友囝」、「又係呢條痴線佬」、「呢條痴線佬真係老是常出現」等等。有不少網民都大讚丘靜雯面對疑似抽水粉絲依然面不改容，笑住同該名男粉絲合照，大方得體又專業。

丘靜雯 翻睇該名男粉絲的IG，能發現他曾向多名女藝人集郵，並且都拱得勁埋，包括姚樂怡，不過姚樂怡好醒目識用手臂擋住。
翻睇該名男粉絲的IG，能發現他曾向多名女藝人集郵，並且都拱得勁埋，包括姚樂怡，不過姚樂怡好醒目識用手臂擋住，有網友建議丘靜雯要跟姚樂怡學吓呢一招！（圖片來源：IG圖片）
丘靜雯 同曾參加《全民造星4》的港台DJ林泳怡Vicky）合照時，該名男粉絲更攬實女方膊頭，被網民鬧爆「搏懵」。
同曾參加《全民造星4》的港台DJ林泳怡（Vicky）合照時，該名男粉絲更攬實女方膊頭，被網民鬧爆「搏懵」。（圖片來源：IG圖片）

丘靜雯唔介意網民更留意外表

丘靜雯當日在活動後接受傳媒訪問，直言有留意到有不少網民將《一線搜查》與《東張西望》作比較，或者較為留意她們的外表，不過她認為是好事，因為可以讓更多人留意到她們主持的節目，而且她認為《一線搜查》與《東張西望》之間是良性競爭。

一線搜查 丘靜雯笑言希望未來《一線搜查》主持們能夠衝出香港，甚至去外地拍攝旅遊節目。
丘靜雯在活動上笑指希望未來《一線搜查》主持們能夠衝出香港，去外地拍攝旅遊節目。（圖片來源：[email protected]
丘靜雯 一線搜查 這日出席活動嘅《一線搜查》主持有左起：林靜莉、羅頌欣、丘静雯、簡采恩及梁嘉琪。
當日出席活動嘅《一線搜查》主持有左起：林靜莉、羅頌欣、丘静雯、簡采恩及梁嘉琪。（圖片來源：[email protected]（免費電視77台及78台））

指《東張西望》多「搶眼球」議題

對於被指抄隔籬台，丘靜雯指這種節目既民生又貼地，應該有更多同類型節目出現，而非只得一個。她又指《一線搜查》和《東張西望》雖然主題差不多，可是仔細分其實有很大分別，她直指隔籬台係多「gimmick（噱頭）嘢」，同埋有好多「搶眼球」的議題。

一線搜查 丘靜雯這日穿著低胸連身白裙，盡展Fit爆身形，在幾位主持中最吸睛。
丘靜雯這日穿著低胸連身白裙，盡展Fit爆身形，在幾位主持中最吸睛。（圖片來源：[email protected]

《一線搜查》較多share香港文化

而她所主持的《一線搜查》，丘靜雯就話比較多share香港文化，或者一些平時大家冇留意到的得意事。最後丘靜雯總結話自己冇諗過要撼贏隔籬台，笑言鹹魚青菜各有所好，所以都係要交返畀網民去選擇。

丘靜雯 一線搜查 現時的《一線搜查》主持陣容。
現時的《一線搜查》主持陣容。（圖片來源：[email protected]（免費電視77台及78台））

網民觀點：一線係J腳

其實在討論區亦有網民指出：「而家東張西望D topic越來越嘩眾取寵，有D根本係一家人圍內私怨/爭身家，同公眾利益冇乜關係都擺上個節目，仲不斷加鹽加醋娛樂化，已經唔係咩”為民發聲”的本意」亦有網民認為《一線搜查》和《東張西望》的分別是在女主持的衣著上：「一線係J腳」、「東張最大賣點就係著貼身衫/小背心」等等，認為兩個節目各有各精彩。

丘靜雯 一線搜查 羅頌欣和簡采恩等女主持都不時在節目中著短裙大晒長腿。
羅頌欣和簡采恩等女主持都不時在節目中著短裙大晒長腿。（圖片來源：[email protected]有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News）
一線搜查 丘靜雯則著貼身衫展現曲線。
丘靜雯在節目中亦不時著貼身衫展現曲線。（圖片來源：[email protected]有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News）

丘靜雯 接受新挑戰

現年29歲的前now TV新聞主播丘靜雯（Nicole），曾被網民指似韓國女子組合Apink隊長初瓏，因此被封「香港最靚主播」，去年6月中她宣布告別新聞主播崗位，轉行做瑜伽導師，想不到相隔僅半個多月，她又重返幕前，過檔HOY TV擔任時事資料節目主持，對此她表示：「新工作，新挑戰！希望大家支持。」

一線搜查 丘靜雯去年7月開始過檔HOY TV擔任《一線搜查》主持。
丘靜雯去年7月開始過檔HOY TV擔任《一線搜查》主持。（圖片來源：[email protected]

離巢為人生做減法

當日離巢nowTV，丘靜雯曾發文感嘆：「五年多時間不長也不短，收穫了滿滿的回憶。我是一個貪心的人，甚麼都想擁有，結果手上緊握了太多，沒有空間再去抓住一些真正重要的，所以決定了要為人生做減法，要離開十分不容易也十分不捨，但要擁有必先懂失去怎接受，對嗎？未來我會繼續瑜伽事業，留多點時間給家人朋友，希望會以另一種形式和大家再見~」

一線搜查 丘靜雯在now報新聞時總是十分嚴肅，因此曾被指經常黑面。
丘靜雯在now報新聞時總是十分嚴肅，因此曾被指經常黑面。（圖片來源：ViuTV新聞截圖）
一線搜查 丘靜雯自2016年開始在now新聞台做主持。
丘靜雯自2016年開始在now新聞台做了5年多主播。（圖片來源：[email protected]

計劃今年尾搞30圍婚禮

除了過檔HOY TV擔任《一線搜查》主持後，丘靜雯人生更有另一個大轉變，就是在去年9月宣布已答應男友Fung求婚，並即將在今年尾拉埋天窗，她在訪問中透露由於有太多親戚朋友要請，將會筵開多達30圍。近日她更孖未婚夫飛到日本京都拍攝唯美婚紗照，她笑言是人生第一次賞櫻，雖然超靚，但因為太大風，搞到她一路影一路流鼻涕。

一線搜查 丘靜雯將在今年年尾升呢做人妻。
丘靜雯將在今年年尾升呢做人妻。（圖片來源：[email protected]
丘靜雯 一線搜查 又大騷做瑜伽嘅靚相。
丘靜雯不時在社交網大騷做瑜伽嘅靚相。（圖片來源：[email protected]
丘靜雯 一線搜查
充滿健康美。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]（免費電視77台及78台）、[email protected]有線電視 CABLE TV & 有線新聞 CABLE News

讀者留言

熱門文章

 