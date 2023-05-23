「最靚主播」丘靜雯與男粉絲合照險被抽水 一個舉動獲網民大讚：好專業
丘靜雯 現身活動被貼身集郵
當日丘靜雯穿著一襲白色背心裙出席活動，同場仲有《一線搜查》的林靜莉、羅頌欣、簡采恩和梁嘉琪，期間有一名男粉絲成功向丘靜雯「集郵」，並將合照分享至社交網，結果引來網民熱議，紛紛指責該名男粉絲貼得太埋，幾乎掂到丘靜雯心口！
網民勁讚大方得體又專業
有網民就指出該名男粉絲以往都愛向女藝人「集郵」，更經常「手多多」搭女藝人膊頭，網民紛紛鬧爆：「搏懵條友囝」、「又係呢條痴線佬」、「呢條痴線佬真係老是常出現」等等。有不少網民都大讚丘靜雯面對疑似抽水粉絲依然面不改容，笑住同該名男粉絲合照，大方得體又專業。
丘靜雯唔介意網民更留意外表
丘靜雯當日在活動後接受傳媒訪問，直言有留意到有不少網民將《一線搜查》與《東張西望》作比較，或者較為留意她們的外表，不過她認為是好事，因為可以讓更多人留意到她們主持的節目，而且她認為《一線搜查》與《東張西望》之間是良性競爭。
指《東張西望》多「搶眼球」議題
對於被指抄隔籬台，丘靜雯指這種節目既民生又貼地，應該有更多同類型節目出現，而非只得一個。她又指《一線搜查》和《東張西望》雖然主題差不多，可是仔細分其實有很大分別，她直指隔籬台係多「gimmick（噱頭）嘢」，同埋有好多「搶眼球」的議題。
《一線搜查》較多share香港文化
而她所主持的《一線搜查》，丘靜雯就話比較多share香港文化，或者一些平時大家冇留意到的得意事。最後丘靜雯總結話自己冇諗過要撼贏隔籬台，笑言鹹魚青菜各有所好，所以都係要交返畀網民去選擇。
網民觀點：一線係J腳
其實在討論區亦有網民指出：「而家東張西望D topic越來越嘩眾取寵，有D根本係一家人圍內私怨/爭身家，同公眾利益冇乜關係都擺上個節目，仲不斷加鹽加醋娛樂化，已經唔係咩”為民發聲”的本意」亦有網民認為《一線搜查》和《東張西望》的分別是在女主持的衣著上：「一線係J腳」、「東張最大賣點就係著貼身衫/小背心」等等，認為兩個節目各有各精彩。
丘靜雯 接受新挑戰
現年29歲的前now TV新聞主播丘靜雯（Nicole），曾被網民指似韓國女子組合Apink隊長初瓏，因此被封「香港最靚主播」，去年6月中她宣布告別新聞主播崗位，轉行做瑜伽導師，想不到相隔僅半個多月，她又重返幕前，過檔HOY TV擔任時事資料節目主持，對此她表示：「新工作，新挑戰！希望大家支持。」
離巢為人生做減法
當日離巢nowTV，丘靜雯曾發文感嘆：「五年多時間不長也不短，收穫了滿滿的回憶。我是一個貪心的人，甚麼都想擁有，結果手上緊握了太多，沒有空間再去抓住一些真正重要的，所以決定了要為人生做減法，要離開十分不容易也十分不捨，但要擁有必先懂失去怎接受，對嗎？未來我會繼續瑜伽事業，留多點時間給家人朋友，希望會以另一種形式和大家再見~」
計劃今年尾搞30圍婚禮
除了過檔HOY TV擔任《一線搜查》主持後，丘靜雯人生更有另一個大轉變，就是在去年9月宣布已答應男友Fung求婚，並即將在今年尾拉埋天窗，她在訪問中透露由於有太多親戚朋友要請，將會筵開多達30圍。近日她更孖未婚夫飛到日本京都拍攝唯美婚紗照，她笑言是人生第一次賞櫻，雖然超靚，但因為太大風，搞到她一路影一路流鼻涕。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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