「最靚主播」丘靜雯與男粉絲合照險被抽水 一個舉動獲網民大讚：好專業

前NowTV新聞及財經主播丘靜雯（Nicole）一向有「最靚女主播」之稱，日前她和幾位《一線搜查》拍檔一齊出席活動，卻遇上了一名男粉絲求合照，雖然該名男粉絲合照時貼得太埋，幾乎掂到丘靜雯心口，但丘靜雯全程都面帶微笑，獲網民大讚勁專業！