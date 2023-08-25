《中國好聲音》爭議不斷宣布停播 浙江衛視發聲明：問題正在調查

華語樂壇天后李玟（Coco）上月初不幸離世，終年48歲，事件震驚整個娛樂圈。李玟生前錄製《中國好聲音》擔任導師時，曾為學員抱屈斥賽制不公掀起討論。浙江衛視所屬的浙江廣電本月20日發表聲明，表示「清醒地看到節目的問題，有責任有義務加強節目監管」，並會對事件「以負責任的態度進一步調查核實」，來到今日（25日）再有行動，發聲明指播出中的《中國好聲音》將暫停播出。