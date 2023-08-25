《中國好聲音》爭議不斷宣布停播 浙江衛視發聲明：問題正在調查
浙江衛視：該節目暫停播出
浙江衛視官方微博今日發出聲明指出：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」浙江衛視跪低後，不少網民留言讚好，1小時收獲近30萬讚好，更登上微博熱搜榜No.1。內地網民留言稱：「浙江衛視終於表態了，在這樣的形勢之下，停播或許是最好的解決辦法。」、「停播確實是目前較好的選擇」、「蹲到了」。
陳奕迅曾爆《中國好聲音》內幕
近月《中國好聲音》的醜聞愈爆愈多，有網友找出陳奕迅曾在ViuTV節目《吹臣》談當導師經歷的影片，陳奕迅於2017擔任《中國新歌聲2》（即「中國好聲音」）導師，他透露當時為盲選階段，他覺得某位參賽者雖歌聲不錯，但未去到讓他轉身階段，不過當時一名導師劉歡已按鈕，現場導演就要他和那英「按一下」，但兩人並未妥協。其後，陳奕迅後來錄影又看到該名參賽者再出現，質疑為何能有兩次機會。節目組只解釋不希望看到好苗子被埋沒，不過當陳奕迅看到參賽者亦估計，可能節目組覺得該名參賽者外型不錯想增加吸睛度。
李玟控訴《好聲音》錄音曝光 甄妮火爆聲援：沒良知
近日網傳李玟一段長達9分鐘控訴浙江衛視《中國好聲音》的錄音，李玟指拍攝《好聲音》時因為曾因賽制問題與製作組理論，而導致之後多次被刁難和侮辱。李玟的錄音一公開馬上惹來網民熱議，與李玟交情甚深的甄妮亦有在社交平台發文炮轟：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」之後又留言繼續狂批：「歌迷心目中的寶貝歌手，竟然被好聲音那班市儈混蛋覇凌，請問你肯不肯？？？居然沒人拯救，太心酸，太心疼，太心疼」。
網民怒揭浙江衛視10年死傷不斷 高以翔猝死最轟動
李玟錄音一傳出，隨即惹來網民關注。內地網民都紛紛列出浙江衛視10年來大大小小的事故，其中更有多位明星因節目安排而受傷甚至死亡。其中就以高以翔猝死一事最為轟動。當時35歲的台灣藝人高以翔在錄內地綜藝節目《追我吧》時暈倒昏迷，有網友目擊透露，高以翔當時在平地上跑步被追逐，期間曾高呼說「我不行了。」便倒地昏迷。當時心臟曾停頓3分鐘，現場有工作人員立即為他進行心肺復甦，搶救15分鐘後恢復心跳，送院搶救後證實不治。
Angelababy頭部著地 造成永久性損傷
Angelababy在2017年拍攝《奔跑吧》時曾經一度被大黑球道具撞至頭部著地。雖然節目播出當時用「萌妹子平地摔」輕鬆帶過，但其後化妝師指Angelababy其實是被道具「撞飛」，導致右手無名指永久性損傷。
陳偉霆險掉進37米高「大洞」
在2018年跨年晚會中，陳偉霆表演期間舞台突然出現「大洞」，光看片段都覺得非常牙煙。事後製作組表示是因為舞台升降裝置未有及時關上，更指「大洞」足足有37米高。假如陳偉霆和其他表演嘉賓未有看到大洞而差錯腳，後果就不堪設想。
安排小孩入毒氣室 逼乳癌歌手通宵錄製
除了明星之外，不少素人和無名歌手亦被浙江衛視折騰，其中一位患有乳癌的內地歌手姚貝娜在參加2013年《中國好聲音》時，因為要通宵錄製Céline Dion的高音歌曲，而令到原本控制良好的病情再度惡化，在2015年因病離世。此外，在2015年創業節目《天生我有才》就竟然安排小孩入毒氣室進行測試空氣淨化產品，其中最小的僅有6個月大，嘉賓胡海泉出聲勸阻都沒用！
甄妮曾疑似怒轟《獎門人》超級亂來兼噁心
有「樂壇風紀」之稱的甄妮早前有感而發在社文網發文爆料，稱十幾年前香港某遊戲節目超級亂來，看著她們忍氣吞聲，全是大明星動手慘不忍睹。甄妮看來愈講愈生氣，她表示：「你現在明白我為什麼退的那麼徹底，噁心很久了！逃命」、「難道不能用欣賞藝術品般待藝人嗎？一定要瘋狂的吹捧追星，令他們感到自己異於常人，什麼壞事都敢嚐（嘗）試。」不過，甄妮發火過後，已經把貼文刪走了。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！