中國女子田徑隊運動員失了蹤？屢被質疑男扮女 有位做埋幸福母親
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巴黎奧運｜今年巴黎奧運仍有唔少對運動員性別作出質疑的事件，包括早前中華台北女子拳擊運動員林郁婷，不過，有網友欣賞中國「田徑女神」吳艷妮賽事時，突然好奇中國女子田徑隊運動員的近況，到底他們何去何從？
巴黎奧運｜中國女子田徑接力運動屢被質疑男扮女
中國女子田徑接力運動員廖孟雪、童曾歡一直因外貌、性徵、聲線及身型充滿陽剛味，甚至三角貼身運動褲疑似「激凸」，被大眾質疑她們的性別。當初二人因在中國多年前於黑龍江舉辦的全國田徑冠軍賽暨總決賽中，廖孟雪在400公尺項目中創了53秒25記錄，童曾歡也奪得最53秒35的佳績，二人分別奪得大賽的冠、亞軍，遠勝第三名近兩秒。她們在4X400公尺的女子接力賽中，湖南隊也因此而輕鬆奪冠。
官方曾澄清性別問題 留長頭髮反被網民再質疑
因掀起熱烈討論，中國國家田徑隊曾在官方社交平台回應，指「伊本是女嬌娥，並不是男兒身」，而廖孟雪和童曾歡二人也改變了造型，由短髮變長髮，廖孟雪更於網上分享過自己餵小孩吃香蕉的照片，不過網民們反指越描越黑，不相信是女兒身。
而於2023年6月，更傳出二人因中國田徑協會曾低調要求運動員進行血睪酮檢測，超標者不得參加國家比賽。廖孟雪、童曾歡兩位女子運動員此後就沒有參加過任何體育賽事，甚至近日有人發現二人的名字及過往成績，已消失在世界田聯的全球排名中。期後中國傳媒就澄清：「絕無此事！」，更曬出國際田聯官網的截圖證明證明廖孟雪榜上有名，而童曾歡亦在名單上，不過就沒有國際排名。文中亦有透露現時廖孟雪因母親身份淡出田徑賽道。至於今年大家關注的賽事中，亦未有聽聞二人的名字出賽，猶如淪為消聲匿跡。
圖片來源：TVB、微博