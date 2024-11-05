「中大醫科女神」魔鬼身材超出眾 背景起底 高EQ回應網民1大質疑
「中大醫科女神」顏值超高
「中大醫科女神」Tsim Tsim為中大中醫系的一年級學生，眼睛大大五官精緻，獲大批網民大讚「又靚又叻」。不少網民都認為Tsim Tsim同嘉盈撞樣，Tsim Tsim自己就在社交平台發文指有好多人指佢同韓國女團Twice的Momo撞樣。
文科出身轉投醫科 全因1理想
Tsim Tsim在接受傳媒訪問時，指從小就有很多夢想，其中一個就是希望做醫生。Tsim Tsim指認為可以發揮自己的能力和影響力去幫助他人，是一件又滿足又幸福的事。不過原來Tsim Tsim本來是文科人，對理科一竅不通，用兩個月時間瘋狂學習DSE的Bio備試，但Tsim Tsim就指因為準備過程更加清楚自己未來的方向，並希望以後能夠鞏固專業知識，去幫助別人。
被網民質疑假學歷 長文高EQ回應
Tsim Tsim非常活躍於社交平台，早前就在Threads上傳了中醫院的實習證件，令其中文全名「蘇懿籤」曝光。不少網民看到其中文名字，就留言質疑她是內地出身，Tsim Tsim就此發長文高EQ回應網民的質疑：「統一回覆下～我個名係我爸B改嘅，的確好特別，我亦都好中意。係有啲難寫，仲記得讀幼稚園嘅時候寫到發脾氣，所以我一般會先做題最後先寫名🤣 Touchwood 咁大個女暫時未俾老師罰抄過自己個名，如果唔係我肯定會好大鑊🤧我係一個土生土長嘅香港人～「籤」字亦係繁體獨有嘅字，到而家仲有人叫我牙籤😂。」
有網民認為中醫科並不能算是醫科，更指中醫為水泡科，對此Tsim Tsim就回應道：「至於覺得我係假學歷嘅，我會用我嘅行動同能力去證明。多人嘅地方自然就會有被質疑、批評嘅聲音，我都樂意接受！然後變成自己嘅動力～覺得中醫係偽科學或者冇用嘅朋友，我唔會否定你地，無論係中醫定西醫，甚至係巫醫，都唔可以擔保醫得好晒所有病，世上有好多奇難雜症。作為醫者，我哋可以做嘅就只係盡自己嘅能力醫治病人，即使係不治之症。我好長氣，好多謝睇到呢度嘅你，俾個like你 我去溫書先喇bye」