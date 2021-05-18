未命名-1

中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

東方新地 - 娛聞

ViuTV新節目《中女唔易做》將於5月24日面世，同之前的《中佬唔易做》一樣，找來6位中女級別的女藝人，包括小儀、趙學而、楊思琦、杜如風、康子妮及朱薰，重新定義中女精神，她們會放下身段投入各行各業，體驗中女在職場上遇到的困難，網民話好想睇小儀點樣落田做農夫，以及斯文的康子妮點樣講譚仔話，不過亦有一位女藝人大家都唔多歡迎佢……

撰文：東方新地 圖片：《中女唔易做》主題曲MV截圖、楊思琦IG圖片、小儀IG圖片、康子妮IG圖片、杜如風IG圖片

中女唔易做
日前《中女唔易做》舉行記者會做宣傳，6位中女藝人到齊。
中女唔易做
ViuTV日前播出《中女唔易做》的主題曲，內有不少節目片段曝光，包括杜如風工作中偷懶。

1.小儀做農夫

小儀在《中女唔易做》節目中當了兩天農夫，她不怕小昆蟲，最怕蛇、青蛙和壁虎，她說拍攝時曾在如廁時被壁虎嚇到大叫。

中女唔易做
小儀一嘗落田滋味。
中女唔易做
小儀表示做農夫好累，尤其是下半身。
中女唔易做
小儀坦言以前的她很介意被指是中女，又試過畀人叫阿婆，感到好嬲。

2.趙學而學做推銷

在《中女唔易做》中，趙學而被安排在大型連鎖電器舖工作，平時轉數快兼牙尖嘴利的她，竟然畀份工難倒，因為佢好冇記性，經常記唔到產品性能，遇上有顧客查問即場口啞啞。

中女唔易做
趙學而穿上制服sell電器。
中女唔易做
雖然有同事好有耐性咁指導，不過趙學而依然一頭霧水。

3.康子妮做譚仔姐姐

康子妮在《中女唔易做》中化身譚仔姐姐，要落單、做水吧和洗碗一腳踢，她說：「要用麵店姐姐的口音為客人落單，在現場即學，笑料百出。我很喜歡洗碗，由細到大，家中洗碗的責任都落在我身上，還記得兒子讀幼稚園時，經過花園街見到招聘洗碗，做3天半有萬八元，當時曾有衝動想去應徵。」

中女唔易做
康子妮去譚仔見工，她表示今次拍節目才知道在麵店洗碗和在家中洗碗是兩回事，不單止多碗，還要洗得快，搞到好大壓力。
中女唔易做
康子妮非常落力做樓面之餘，原來亦要去洗碗。

4.杜如風體力勞動送外賣

平時做旅遊節目就多，杜如風應該從來冇諗過自己要做送外賣，在《中女唔易做》中，杜如風化身外賣速遞員，要幫手執貨及送外賣，要杜如風體力勞動周街跑，仲要分秒必爭，搞到佢虛脫咁滯，有時間都會偷懶hea做。

中女唔易做
染了個粉紅色頭的杜如風，同外賣速遞公司個紙袋襯到絕。
中女唔易做
杜如風行出街送外賣被途人認出，她都停低打招呼！

5.朱薰百貨推銷之后

在《中女唔易做》中，朱薰被分派的工作就開正佢嗰瓣，在百貨公司內做售貨員，無論是家庭小電器或床褥，憑她的口材完全零難度，再加上朱薰的親民性格，說服力十足。

中女唔易做
朱薰成功向顧客推銷小家電。
中女唔易做
朱薰sell床褥一樣不遺餘力。

6.楊思琦打散工食檸檬

楊思琦在《中女唔易做》中，被安排在不同的服務行業打散工，要企街派傳單又派免費試用，不少途人見到楊思琦都爭相走避，食盡檸檬。

中女唔易做
楊思琦在珍珠奶茶店打工。
中女唔易做
楊思琦首次體驗派傳單及贈品，都無人問津的滋味。

網民最反感係見到……

日前ViuTV率先播出《中女唔易做》的主題曲MV，主題曲由Rubber Band翻唱〈問我〉，節目未播網民已經表示期待，不過6位中女藝人中，似乎得楊思琦最不受歡迎。

中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

中女唔易做
楊思琦可能陣無綫味太重，現身ViuTV都不受太歡迎。
中女唔易做
傻更更的杜如風唔主持旅遊節目一樣有捧場客。
中女唔易做
網民表示看到朱薰在鏡頭前喊覺得好感動。

讀者留言

熱門文章

 