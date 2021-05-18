中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐

ViuTV新節目《中女唔易做》將於5月24日面世，同之前的《中佬唔易做》一樣，找來6位中女級別的女藝人，包括小儀、趙學而、楊思琦、杜如風、康子妮及朱薰，重新定義中女精神，她們會放下身段投入各行各業，體驗中女在職場上遇到的困難，網民話好想睇小儀點樣落田做農夫，以及斯文的康子妮點樣講譚仔話，不過亦有一位女藝人大家都唔多歡迎佢……

撰文：東方新地 圖片：《中女唔易做》主題曲MV截圖、楊思琦IG圖片、小儀IG圖片、康子妮IG圖片、杜如風IG圖片