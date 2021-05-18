中女唔易做｜小儀耕田嗌腳痛 杜如風hea送外賣 康子妮學做譚仔姐姐
ViuTV新節目《中女唔易做》將於5月24日面世，同之前的《中佬唔易做》一樣，找來6位中女級別的女藝人，包括小儀、趙學而、楊思琦、杜如風、康子妮及朱薰，重新定義中女精神，她們會放下身段投入各行各業，體驗中女在職場上遇到的困難，網民話好想睇小儀點樣落田做農夫，以及斯文的康子妮點樣講譚仔話，不過亦有一位女藝人大家都唔多歡迎佢……
撰文：東方新地 圖片：《中女唔易做》主題曲MV截圖、楊思琦IG圖片、小儀IG圖片、康子妮IG圖片、杜如風IG圖片
1.小儀做農夫
小儀在《中女唔易做》節目中當了兩天農夫，她不怕小昆蟲，最怕蛇、青蛙和壁虎，她說拍攝時曾在如廁時被壁虎嚇到大叫。
2.趙學而學做推銷
在《中女唔易做》中，趙學而被安排在大型連鎖電器舖工作，平時轉數快兼牙尖嘴利的她，竟然畀份工難倒，因為佢好冇記性，經常記唔到產品性能，遇上有顧客查問即場口啞啞。
3.康子妮做譚仔姐姐
康子妮在《中女唔易做》中化身譚仔姐姐，要落單、做水吧和洗碗一腳踢，她說：「要用麵店姐姐的口音為客人落單，在現場即學，笑料百出。我很喜歡洗碗，由細到大，家中洗碗的責任都落在我身上，還記得兒子讀幼稚園時，經過花園街見到招聘洗碗，做3天半有萬八元，當時曾有衝動想去應徵。」
4.杜如風體力勞動送外賣
平時做旅遊節目就多，杜如風應該從來冇諗過自己要做送外賣，在《中女唔易做》中，杜如風化身外賣速遞員，要幫手執貨及送外賣，要杜如風體力勞動周街跑，仲要分秒必爭，搞到佢虛脫咁滯，有時間都會偷懶hea做。
5.朱薰百貨推銷之后
在《中女唔易做》中，朱薰被分派的工作就開正佢嗰瓣，在百貨公司內做售貨員，無論是家庭小電器或床褥，憑她的口材完全零難度，再加上朱薰的親民性格，說服力十足。
6.楊思琦打散工食檸檬
楊思琦在《中女唔易做》中，被安排在不同的服務行業打散工，要企街派傳單又派免費試用，不少途人見到楊思琦都爭相走避，食盡檸檬。