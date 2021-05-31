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中女唔易做｜康子妮做米線姐姐被客人搞喊 楊思琦街頭派傳單被無視

東方新地 - 娛聞

繼小儀和趙學而後，ViuTV節目《中女唔易做》本周將由康子妮與楊思琦接棒，分別入職做米線姐姐以及派傳單的炒散王，雖然同樣係中女，但二人由填寫入職表開始，表現已經大有不同！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片

《中女唔易做》康子妮化身米線姐姐

ViuTV新節目《中女唔易做》承接之前節目《中佬唔易做》，請來6位四十歲以上的女藝人，包括阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，重新投入一個新的行業，體驗中女在職場上遇到的困難，節目早前就由同樣50歲的小儀和趙學而打頭陣，分別嘗試體驗做有機農夫和電器店Sales。

中女唔易做
《中女唔易做》搵來（左起）小儀、趙學而、楊思琦、杜如風、康子妮及朱薰做嘉賓。
中女唔易做
節目自上周一（5月24日）開播，由小儀和趙學而打頭陣。
中女唔易做
本周一 (5月31日) 起，節目將會由楊思琦及康子妮接棒做嘉賓。

本周節目就換上44歲康子妮與42歲楊思琦上陣，分別入職做米線姐姐以及派傳單的炒散王，二人在填寫入職表中工作經驗一欄時，楊思琦表示自己只打過一份工，從未嘗試過非演藝工作；而康子妮則做過和音、編曲、鋼琴老師、接線生、售貨員及代購等，她笑言工作經驗太多，連表格都「唔夠位寫」。

中女唔易做
楊思琦填寫入職表格，表上印有她廿年前的相片。
中女唔易做
康子妮填寫入職表時，因工作經驗太豐富，令表格不夠位填寫。

到康子妮正式落場成為米線姐姐後，要落單、傳菜、做水吧和洗碗一腳踢，可惜沒有飲食業經驗的她，難以適應樓面運作，遇到難頂客人時，終忍不住淚灑當場。

中女唔易做
康子妮在《中女唔易做》挑戰做米線姐姐。
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但在做樓面時遇上難頂客人，令康子妮忍不住淚灑當場。

康子妮笑指自己要在現場即學麵店姐姐的口音為客人落單，搞到笑料百出。她又直言很喜歡洗碗，由細到大，家中洗碗的責任都落在她身上，她笑言還記得兒子讀幼稚園時，經過花園街見到招聘洗碗，做三日半有萬八元，當時曾有衝動想去應徵。

中女唔易做
除咗做樓面為客人落單外，康子妮仲要做埋送餐、水吧、洗碗等工作。
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康子妮表示經過今次拍節目後，才知道在麵店洗碗和在家中洗碗是兩回事，不單止多碗，還要洗得快，搞到好大壓力。

楊思琦打散工食檸檬

另一邊廂，楊思琦被安排在不同的服務行業打散工，要走到街頭為樓上眼鏡店派傳單，更要落手落腳自製宣傳牌。不過楊思琦雖然落力在鬧市派傳單，可惜卻遭到途人無視，慘食多次檸檬。

中女唔易做
楊思琦企街派傳單又派免費試用，但不少途人見到楊思琦都爭相走避，令她食盡檸檬。
中女唔易做
楊思琦指派傳單時有好多人用眼神表達不滿，有啲仲講埋出口話趕時間。

努力工作期間，思琦更爭取時間跟囝囝囡囡視像通話，問女兒完成功課未。此外思琦亦有在工作中反思：「呢份工看似簡單，但其實一啲都唔簡單，好考腳骨力、EQ及耐性！」

中女唔易做
楊思琦指派傳單好考腳骨力、EQ及耐性。
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楊思琦打工時都不忘攝時間，同仔女視像通話。
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節目中楊思琦要做4份工，除了派傳單外，還要賣花、賣水果及在珍珠奶茶店打工。
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楊思琦指4份工中屬派傳單最辛苦。

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