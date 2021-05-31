中女唔易做｜康子妮做米線姐姐被客人搞喊 楊思琦街頭派傳單被無視

繼小儀和趙學而後，ViuTV節目《中女唔易做》本周將由康子妮與楊思琦接棒，分別入職做米線姐姐以及派傳單的炒散王，雖然同樣係中女，但二人由填寫入職表開始，表現已經大有不同！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片