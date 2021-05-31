中女唔易做｜康子妮做米線姐姐被客人搞喊 楊思琦街頭派傳單被無視
繼小儀和趙學而後，ViuTV節目《中女唔易做》本周將由康子妮與楊思琦接棒，分別入職做米線姐姐以及派傳單的炒散王，雖然同樣係中女，但二人由填寫入職表開始，表現已經大有不同！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片
《中女唔易做》康子妮化身米線姐姐
ViuTV新節目《中女唔易做》承接之前節目《中佬唔易做》，請來6位四十歲以上的女藝人，包括阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，重新投入一個新的行業，體驗中女在職場上遇到的困難，節目早前就由同樣50歲的小儀和趙學而打頭陣，分別嘗試體驗做有機農夫和電器店Sales。
本周節目就換上44歲康子妮與42歲楊思琦上陣，分別入職做米線姐姐以及派傳單的炒散王，二人在填寫入職表中工作經驗一欄時，楊思琦表示自己只打過一份工，從未嘗試過非演藝工作；而康子妮則做過和音、編曲、鋼琴老師、接線生、售貨員及代購等，她笑言工作經驗太多，連表格都「唔夠位寫」。
到康子妮正式落場成為米線姐姐後，要落單、傳菜、做水吧和洗碗一腳踢，可惜沒有飲食業經驗的她，難以適應樓面運作，遇到難頂客人時，終忍不住淚灑當場。
康子妮笑指自己要在現場即學麵店姐姐的口音為客人落單，搞到笑料百出。她又直言很喜歡洗碗，由細到大，家中洗碗的責任都落在她身上，她笑言還記得兒子讀幼稚園時，經過花園街見到招聘洗碗，做三日半有萬八元，當時曾有衝動想去應徵。
楊思琦打散工食檸檬
另一邊廂，楊思琦被安排在不同的服務行業打散工，要走到街頭為樓上眼鏡店派傳單，更要落手落腳自製宣傳牌。不過楊思琦雖然落力在鬧市派傳單，可惜卻遭到途人無視，慘食多次檸檬。
努力工作期間，思琦更爭取時間跟囝囝囡囡視像通話，問女兒完成功課未。此外思琦亦有在工作中反思：「呢份工看似簡單，但其實一啲都唔簡單，好考腳骨力、EQ及耐性！」