中女唔易做｜杜如風示範專業級「扮工」 網友：佢擺明夢遊

ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰作為壓軸嘉賓，其中杜如風在成功入職做網上超市的倉務員及外賣員，要身兼理貨、執單和送貨等多個職務，不過杜如風就被指係專業級「扮工」的最佳典範，網友亦紛紛留言笑她「一如往常地hea做」、「坐的士送外賣」、「擺明夢遊」等等，但同時亦大讚她的「扮工」過程非常搞笑！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖、杜如風FB圖片