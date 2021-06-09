中女唔易做｜杜如風示範專業級「扮工」 網友：佢擺明夢遊
ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰作為壓軸嘉賓，其中杜如風在成功入職做網上超市的倉務員及外賣員，要身兼理貨、執單和送貨等多個職務，不過杜如風就被指係專業級「扮工」的最佳典範，網友亦紛紛留言笑她「一如往常地hea做」、「坐的士送外賣」、「擺明夢遊」等等，但同時亦大讚她的「扮工」過程非常搞笑！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖、杜如風FB圖片
《中女唔易做》杜如風hea爆執貨
杜如風在《中女唔易做》成功入職做網上超市的倉務員後，開始身兼理貨、執單和送貨等多個職務，在片中，可以見到杜如風整理貨物的過程全程「歎慢板」，找不到貨物該擺在哪裡時，即極速放棄，期間她一邊理貨更一邊諗計「蛇王」，笑言：「我一路扮喺度執呢度啲嘢，我咪唔使做其他嘢囉！」
當有訂單時，杜如風終於要放棄「扮工」，攞起個紙袋負責執單，期間獲前輩全程貼身指導，教她嘟貨、入袋等，令杜如風輕鬆笑指好似在玩遊戲節目。不過這時旁白講到正常的執單時間只需3分鐘，杜如風完全超時！杜如風在訪問中，亦直認自己打破了同事們歷年來最慢的執貨紀錄。
網友亦紛紛留言笑指杜如風「一如往常地hea做」、「擺明夢遊」、「坐的士送外賣」等等，但同時亦大讚她的「扮工」過程非常搞笑。
直言鍾意睇《東地》
此外杜如風日前接受商台《1圈圈》訪問，講到在節目中的見工經歷，她直言這是她人生第一次見工失敗，又指她在應徵時裝品牌Marketing時，要在一份表格上填寫自己最鍾意睇的雜誌，她笑指其答案是《X周》和《東地》（東方新地）等娛樂雜誌，和Fashion完全無關。
原來杜如風在參加節目前已知有農夫這份工作可以揀，但她笑言自己一定不會選擇做農夫，又指由身高較矮的小儀做農夫是剛剛好，因為插秧時不用蹲得太辛苦。不過她坦言當日真的是直到正式開工前，才收到一個信封，知道自己要去應徵甚麼工作。
提到做網上超巿倉務員的工作，杜如風說要記低所有貨品擺放的位置，非常痛苦，更舉例指自己有一次連菜心和芥蘭都分不出，想嘟barcode分辨又嘟極都嘟不到，最後才發現原來那包是芥蘭。她笑指如果是時裝公司，相信自己就一定能清楚記得每一件衫的擺放位置。