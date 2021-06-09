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中女唔易做｜杜如風示範專業級「扮工」 網友：佢擺明夢遊

東方新地 - 娛聞

ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰作為壓軸嘉賓，其中杜如風在成功入職做網上超市的倉務員及外賣員，要身兼理貨、執單和送貨等多個職務，不過杜如風就被指係專業級「扮工」的最佳典範，網友亦紛紛留言笑她「一如往常地hea做」、「坐的士送外賣」、「擺明夢遊」等等，但同時亦大讚她的「扮工」過程非常搞笑！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及影片截圖、杜如風FB圖片

《中女唔易做》杜如風hea爆執貨

杜如風在《中女唔易做》成功入職做網上超市的倉務員後，開始身兼理貨、執單和送貨等多個職務，在片中，可以見到杜如風整理貨物的過程全程「歎慢板」，找不到貨物該擺在哪裡時，即極速放棄，期間她一邊理貨更一邊諗計「蛇王」，笑言：「我一路扮喺度執呢度啲嘢，我咪唔使做其他嘢囉！」

中女唔易做
杜如風整理貨物的過程被指態度超hea。
中女唔易做
杜如風話做倉務員辛苦過做外賣員，因為做倉務員係完全無停手，要不停做。
中女唔易做
而做外賣員就可以周街走、周街搵，和她之前拍旅遊節目時的性質相似。

當有訂單時，杜如風終於要放棄「扮工」，攞起個紙袋負責執單，期間獲前輩全程貼身指導，教她嘟貨、入袋等，令杜如風輕鬆笑指好似在玩遊戲節目。不過這時旁白講到正常的執單時間只需3分鐘，杜如風完全超時！杜如風在訪問中，亦直認自己打破了同事們歷年來最慢的執貨紀錄。

中女唔易做
杜如風獲前輩全程貼身指導，教她嘟貨、入袋。
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杜如風指做倉務員的樂趣，是在成功尋找到對應貨物時的滿足感。

網友亦紛紛留言笑指杜如風「一如往常地hea做」、「擺明夢遊」、「坐的士送外賣」等等，但同時亦大讚她的「扮工」過程非常搞笑。

中女唔易做
網友話睇杜如風扮工真係好開心。
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讚佢好睇過楊思琦。
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又話佢坐的士送外賣，令人笑爆嘴。
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網友話佢同朱薰呢一對，係三pair入面最好睇。
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亦有網友指節目組畀佢執單當shopping。
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又指執貨阿姐湊住佢，仲辛苦過平時自己一個人執！

直言鍾意睇《東地》

此外杜如風日前接受商台《1圈圈》訪問，講到在節目中的見工經歷，她直言這是她人生第一次見工失敗，又指她在應徵時裝品牌Marketing時，要在一份表格上填寫自己最鍾意睇的雜誌，她笑指其答案是《X周》和《東地》（東方新地）等娛樂雜誌，和Fashion完全無關。

中女唔易做
杜如風指首次見工失敗，對她是很大的打擊，之後她曾詢問過失敗的原因，對方回答：「你連resume都冇帶嚟，我點請你？」

原來杜如風在參加節目前已知有農夫這份工作可以揀，但她笑言自己一定不會選擇做農夫，又指由身高較矮的小儀做農夫是剛剛好，因為插秧時不用蹲得太辛苦。不過她坦言當日真的是直到正式開工前，才收到一個信封，知道自己要去應徵甚麼工作。

中女唔易做
講到節目名有「中女」二字，杜如風直言已經接受了自己「中女」的身份。

提到做網上超巿倉務員的工作，杜如風說要記低所有貨品擺放的位置，非常痛苦，更舉例指自己有一次連菜心和芥蘭都分不出，想嘟barcode分辨又嘟極都嘟不到，最後才發現原來那包是芥蘭。她笑指如果是時裝公司，相信自己就一定能清楚記得每一件衫的擺放位置。

中女唔易做
杜如風指今次只是她的一次工作體驗，但其辛苦程度，亦令她對能做這份長工的人非常佩服。

即睇《中女唔易做》杜如風專業級扮工：

杜如風菜心芥蘭傻傻分不清：

杜如風《1圈圈》訪問去片：

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