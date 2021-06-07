中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得

ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰壓軸登場，其中被封為世界級港女的杜如風是網民最期待看她打工的一個嘉賓，她自己亦在社交網率先晒上一張「倒地」照，預告自己一cut機即「蛇王」，引來網友紛紛留言指「這個員工可以炒得」、「屍體發現案現場」、「駛唔駛call白車」，不過亦有網友力撐杜如風「捱到瘦晒」、「一把年紀，辛苦啦」、「真性情」、「搵食艱難」等等！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、杜如風FB圖片