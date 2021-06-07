中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰壓軸登場，其中被封為世界級港女的杜如風是網民最期待看她打工的一個嘉賓，她自己亦在社交網率先晒上一張「倒地」照，預告自己一cut機即「蛇王」，引來網友紛紛留言指「這個員工可以炒得」、「屍體發現案現場」、「駛唔駛call白車」，不過亦有網友力撐杜如風「捱到瘦晒」、「一把年紀，辛苦啦」、「真性情」、「搵食艱難」等等！
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、杜如風FB圖片
《中女唔易做》壓軸一星期 朱薰做Sales被普通話考起
ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，全能媽媽朱薰和被稱為世界級港女的杜如風壓軸出場做嘉賓。在電台工作了二十年的朱薰，對於面試大為緊張，她自爆人生只見過一兩次工，更連夜準備資料和作品集，非常有誠意。
見習項目主任朱薰到家俬家品店門市實習，首先被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥。向來勤力的朱薰經過一輪培訓後逐漸上手，由於朱薰口才了得，加上性格親民，大家都以為做推銷員開正佢嗰瓣，未料她竟被一個講普通話的客人考起！
杜如風做理貨兼外賣員一腳踢
而向來給人感覺自由自在、不用打工的杜如風，入行前原來做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃，但在寫字樓返工對她來說非常辛苦，她自爆當時一放飯就會返屋企瞓覺，然後在公司告示牌寫「Out meeting」（外出會議），相當搞笑。
杜如風對人生有自己一番見解，她說：「我由細到大都享受自己嘅生活，唔享受生活就會好苦悶。人生要及時行樂，因為你唔知自己幾時死！」
今次在《中女唔易做》中，杜如風成為網上超市的理貨員，學習上貨和執單，但記性不佳的她置身貨品密集的超市之中，頓時迷失方向，陷入職業生涯第一個危機！
杜如風亦有在社交網分享自己一張「倒地」昏睡照，預告自己一cut機即「蛇王」，引來不少網友留言指「這個員工可以炒得」、「屍體發現案現場」、「駛唔駛call白車」，不過亦有網友力撐杜如風「捱到瘦晒」、「一把年紀，辛苦啦」、「真性情」、「搵食艱難」等等。
除了做理貨員外，杜如風更在社交網率先爆料，指自己亦會兼任送貨速遞員，網友都紛紛表示好期待。