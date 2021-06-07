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中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得

東方新地 - 娛聞

ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，由杜如風和朱薰壓軸登場，其中被封為世界級港女的杜如風是網民最期待看她打工的一個嘉賓，她自己亦在社交網率先晒上一張「倒地」照，預告自己一cut機即「蛇王」，引來網友紛紛留言指「這個員工可以炒得」、「屍體發現案現場」、「駛唔駛call白車」，不過亦有網友力撐杜如風「捱到瘦晒」、「一把年紀，辛苦啦」、「真性情」、「搵食艱難」等等！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、杜如風FB圖片

《中女唔易做》壓軸一星期 朱薰做Sales被普通話考起

ViuTV節目《中女唔易做》播到最後一個星期，全能媽媽朱薰和被稱為世界級港女的杜如風壓軸出場做嘉賓。在電台工作了二十年的朱薰，對於面試大為緊張，她自爆人生只見過一兩次工，更連夜準備資料和作品集，非常有誠意。

中女唔易做
朱薰婚後育有一子一女，她平日都要兼顧仔女及工作。
中女唔易做
今次節目中朱薰一對仔女都有出鏡。
中女唔易做
朱薰去見工前連夜準備好資料和作品集，非常有誠意。

見習項目主任朱薰到家俬家品店門市實習，首先被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥。向來勤力的朱薰經過一輪培訓後逐漸上手，由於朱薰口才了得，加上性格親民，大家都以為做推銷員開正佢嗰瓣，未料她竟被一個講普通話的客人考起！

入職做見習項目主任的朱薰，被派到家俬家品店門市實習。
入職做見習項目主任的朱薰，被派到傢俬家品店門市實習。
朱薰首先被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥。
朱薰首先被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥。
向來勤力的朱薰經過一輪培訓後逐漸上手，未料竟被講普通話的客人考起。
向來勤力的朱薰經過一輪培訓後逐漸上手，未料竟被講普通話的客人考起。

杜如風做理貨兼外賣員一腳踢

而向來給人感覺自由自在、不用打工的杜如風，入行前原來做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃，但在寫字樓返工對她來說非常辛苦，她自爆當時一放飯就會返屋企瞓覺，然後在公司告示牌寫「Out meeting」（外出會議），相當搞笑。

中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
杜如風入行前原來做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃。

杜如風對人生有自己一番見解，她說：「我由細到大都享受自己嘅生活，唔享受生活就會好苦悶。人生要及時行樂，因為你唔知自己幾時死！」

中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
杜如風寓人生要及時行樂。

今次在《中女唔易做》中，杜如風成為網上超市的理貨員，學習上貨和執單，但記性不佳的她置身貨品密集的超市之中，頓時迷失方向，陷入職業生涯第一個危機！

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杜如風成為網上超市的理貨員，學習上貨和執單。
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向前輩學習時態度認真。
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不過真正開始執貨，記性不佳的杜如風頓時迷失方向。

杜如風亦有在社交網分享自己一張「倒地」昏睡照，預告自己一cut機即「蛇王」，引來不少網友留言指「這個員工可以炒得」、「屍體發現案現場」、「駛唔駛call白車」，不過亦有網友力撐杜如風「捱到瘦晒」、「一把年紀，辛苦啦」、「真性情」、「搵食艱難」等等。

中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
杜如風在社交網分享自己一張「倒地」昏睡照。
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原來係拍攝途中導演嗌cut之後，佢即刻趁機小休。
中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
網友笑指這個員工可以炒得。
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又笑杜如風似喪屍。
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話佢拍旅遊節目應該唔會咁。
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似屍體發現案現場。
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笑佢晏晝飯可以唔食，覺唔可以唔瞓。

除了做理貨員外，杜如風更在社交網率先爆料，指自己亦會兼任送貨速遞員，網友都紛紛表示好期待。

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杜如風又做埋送貨速遞員。
中女唔易做｜杜如風自爆返工蛇王瞓晏覺 網友：這個員工炒得
個頭同件衫襯晒色！
網友都話好期待。
網友都話好期待。
有網友戥佢辛苦。
有網友戥佢辛苦。
亦有網友叫佢粉紅步兵！
亦有網友叫佢粉紅步兵！

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