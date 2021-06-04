中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
文：東方新地｜圖：《中女唔易做》截圖
《中女唔易做》楊思琦亂扔花
《中女唔易做》楊思琦在節目指自己最怕痛，仔女都生咗兩件，笑指無事難到她﹗第一日到花店打工的楊思琦，被店長Cherry安排趕在正式開舖前，將殘花收起，楊思琦直認對花認識不深，最後把新鮮的花束當殘花扔掉，店主指：「呢種花係咁樣嘅﹗」思琦搭嘴：「吓﹗咁皺，我以為佢已經要瞓覺﹗」
楊思琦剪爛花偷雞用膠紙補救
之後店長教楊思琦修葺花束，把花枯乾部分剪去，但楊思琦動作粗魯又大力搖晃花束，毫不惜花，更大意剪走盛開的花，為了修補自己過錯，竟然偷用膠紙，最後被店主發現，楊思琦還一臉得意解釋，店主指會收客人投訴，楊思琦才收起笑容，事後佢補充：「我見個女做勞作做得多，成日搣完又黐，見得太多，搞到我潛意識又走去黐﹗」擺埋個女上枱﹗
硬銷趕客
楊思琦為推銷自己包紮的首束鮮花，不停硬銷，客人不感興趣，她還在後追住話：「真係好扺喎﹗咁都唔買﹗」
店長最初讚楊思琦表現唔錯，但後來卻對她好有微言，店長直言：「思琦被人覺得好似好兒戲，玩玩吓咁﹗」同時向楊思琦訓話一番，但楊思琦第一句就駁嘴：「我有呀﹗」經訓話後的楊思琦後來已有改善。
康子妮做譚仔阿姐被讚
不少網民插楊思琦打工時的態度差，不但冇禮貌又經常嬉皮笑臉，完全唔認真﹗「待人處事方式同態度好有問題，十分無禮貌 」、「佢係品格有問題」、「 佢嘅工作態度真係令人無言」、「間舖被佢咁搞法真係慘」、「嬉皮笑臉唔識尊重人，得罪咗人都唔知」。
康子妮做洗碗工人
相反網民對同一集的康子妮就大讚，康子妮一直在米線店打工，由落單、傳菜、送外賣都做勻，雖然出錯又被指手腳唔夠快，但曾因有被客人指責而喊，被指有責任心，對自己工作認真，其中一集更一人擔任全店的洗碗阿姐，之前康子妮自覺最能勝任，因為平時最喜歡洗碗。
康子妮獨力負責洗碗，其間不停被催促，康子妮不停耍冧講對唔住，同時不斷加快速度，完成一日洗碗工作，康子妮話實在看輕了這項工作，又指平時最愛洗碗，是因為會開住音樂一邊洗，故對她來說洗碗是減壓及放鬆，經過一日工作體驗後，康子妮再次大讚一班「同事」好厲害﹗