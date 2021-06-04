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中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真

東方新地 - 娛聞

ViuTV真人騷《中女唔易做》今周到楊思琦同康子妮打工體驗，楊思琦先後試過派傳單和生果包裝，被指未達標，之後到花店打工更被店長出聲話態度兒戲，網民狠批楊思琦全程當玩，嬉皮笑臉毫不認真，而同集主角的康子妮到米線店由樓面、送外賣到洗碗做齊，被讚認真有禮，被網民指與楊思琦簡直天淵之別﹗
文：東方新地｜圖：《中女唔易做》截圖

楊思琦被安排到花店打工，被指態度兒嬉，似玩玩吓﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
楊思琦被安排到花店打工，被指態度兒嬉，似玩玩吓﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

《中女唔易做》楊思琦亂扔花

《中女唔易做》楊思琦在節目指自己最怕痛，仔女都生咗兩件，笑指無事難到她﹗第一日到花店打工的楊思琦，被店長Cherry安排趕在正式開舖前，將殘花收起，楊思琦直認對花認識不深，最後把新鮮的花束當殘花扔掉，店主指：「呢種花係咁樣嘅﹗」思琦搭嘴：「吓﹗咁皺，我以為佢已經要瞓覺﹗」

楊思琦把新鮮花錯手掉走，好在被店主救回一命﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
楊思琦把新鮮花錯手掉走，好在被店長救回一命﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

楊思琦剪爛花偷雞用膠紙補救

之後店長教楊思琦修葺花束，把花枯乾部分剪去，但楊思琦動作粗魯又大力搖晃花束，毫不惜花，更大意剪走盛開的花，為了修補自己過錯，竟然偷用膠紙，最後被店主發現，楊思琦還一臉得意解釋，店主指會收客人投訴，楊思琦才收起笑容，事後佢補充：「我見個女做勞作做得多，成日搣完又黐，見得太多，搞到我潛意識又走去黐﹗」擺埋個女上枱﹗

楊思琦粗粗魯魯剪爆花，仲叫攝影師唔好出聲﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
楊思琦粗粗魯魯剪爛花，仲叫攝影師唔好出聲﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
楊思琦偷偷地用膠紙黐上去欲矇混過關，最後被店主發現，指千祈唔好咁做因為會遭客人投訴﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
楊思琦偷偷地用膠紙黐上去欲矇混過關，最後被店主發現，指千祈唔好咁做因為會遭客人投訴﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

硬銷趕客

楊思琦為推銷自己包紮的首束鮮花，不停硬銷，客人不感興趣，她還在後追住話：「真係好扺喎﹗咁都唔買﹗」

中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
楊思琦為成功賣去自己束花，採取硬銷，突然攝青鬼在客人身後出現，嚇親該名客人﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
客人對楊思琦介紹的花束不感興趣，楊竟從後跟實該名客人問：「咁抵都唔買﹗」（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

但其後有客人上前向她查詢花的問題，楊思琦竟然指住店長同客人講：「你入去問吓佢啦﹗」店主手忙腳亂，但楊思琦只在一旁游手好閒﹗仲話自己身在花店，應該令人好有悠閒感，好輕鬆﹗

中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
有客人向楊思琦查詢，楊卻對客人去問店長﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真

店長最初讚楊思琦表現唔錯，但後來卻對她好有微言，店長直言：「思琦被人覺得好似好兒戲，玩玩吓咁﹗」同時向楊思琦訓話一番，但楊思琦第一句就駁嘴：「我有呀﹗」經訓話後的楊思琦後來已有改善。

中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
店長訓話後，再細心教楊思琦注意事項。

康子妮做譚仔阿姐被讚

不少網民插楊思琦打工時的態度差，不但冇禮貌又經常嬉皮笑臉，完全唔認真﹗「待人處事方式同態度好有問題，十分無禮貌 」、「佢係品格有問題」、「 佢嘅工作態度真係令人無言」、「間舖被佢咁搞法真係慘」、「嬉皮笑臉唔識尊重人，得罪咗人都唔知」。

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康子妮被安排做譚仔阿姐，雖然出錯又手腳唔夠快，不過店長讚佢有心又認真，康子妮接受訪問時不停大讚譚仔姐姐好叻，EQ、腦力、記性等都要兼顧﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

康子妮做洗碗工人

相反網民對同一集的康子妮就大讚，康子妮一直在米線店打工，由落單、傳菜、送外賣都做勻，雖然出錯又被指手腳唔夠快，但曾因有被客人指責而喊，被指有責任心，對自己工作認真，其中一集更一人擔任全店的洗碗阿姐，之前康子妮自覺最能勝任，因為平時最喜歡洗碗。

中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真
讀音樂出身的康子妮，在娛樂圈多年，前年轉行做保險，今次做譚仔姐姐的打工體驗，完全拋開形象﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
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康子妮不斷被催促，她不停講對唔住，同時又加快速度﹗

康子妮獨力負責洗碗，其間不停被催促，康子妮不停耍冧講對唔住，同時不斷加快速度，完成一日洗碗工作，康子妮話實在看輕了這項工作，又指平時最愛洗碗，是因為會開住音樂一邊洗，故對她來說洗碗是減壓及放鬆，經過一日工作體驗後，康子妮再次大讚一班「同事」好厲害﹗

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當康子妮知道平時只有一位洗碗姐姐負責全間餐廳全日的洗碗工作，她登時呆了，並大讚這個工作不易做﹗
（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
康子妮曾被客人指責而喊，被指對工作緊張兼有擔帶﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

康子妮的工作態度被網民激讚，指她有責任心，「佢因為做錯嘢搞到喊，絕對唔係玩玩吓，唔似得楊思琦」、「少少做錯都即刻道歉」、「雖然係拍嘢，但睇得出佢好認真」

網民狂踩楊思琦工作態度差：

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康子妮獲網民大讚工作認真

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