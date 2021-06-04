中女唔易做｜楊思琦花店打工被店長責態度兒戲 康子妮譚仔洗碗被讚夠認真

ViuTV真人騷《中女唔易做》今周到楊思琦同康子妮打工體驗，楊思琦先後試過派傳單和生果包裝，被指未達標，之後到花店打工更被店長出聲話態度兒戲，網民狠批楊思琦全程當玩，嬉皮笑臉毫不認真，而同集主角的康子妮到米線店由樓面、送外賣到洗碗做齊，被讚認真有禮，被網民指與楊思琦簡直天淵之別﹗

文：東方新地｜圖：《中女唔易做》截圖