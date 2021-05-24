中女唔易做｜趙學而處女見工勁寸嘴 小儀學做沉默的農夫
ViuTV新節目《中女唔易做》於周一（24日）首播，首兩集將由小儀及趙學而率先上陣，其中自薦到有機農場做農夫的小儀，竟然被嫌棄太多嘢講！而入行30年來的趙學而自爆未見過工，唔知規矩乜都冇準備，見工時貫徹牙尖嘴利，膽敢向面試官提出…
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及趙學而IG
《中女唔易做》趙學而、小儀打頭陣
ViuTV新節目《中女唔易做》承接之前節目《中佬唔易做》，請來6位四十歲以上的女藝人，包括阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，重新投入一個新的行業，體驗中女在職場上遇到的困難，節目首兩集就由同樣50歲的小儀和趙學而打頭陣，分別接觸不同的行業及工作，開始打工體驗。
做了廿年DJ的小儀坦言總有覺得吃力的時候，因此亦曾想過轉行。由於一直渴望體驗鄉郊生活，小儀向製作組主動提出想嘗試做農夫，因此獲製作組特別安排到有機農場，跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學習耕種。
小儀在《中女唔易做》節目中當了兩天農夫，期間習慣開咪講嘢的小儀，經常被卿姐叫「唔好講咁多嘢」，令小儀有所反思，原來做人有時都需要停下來，去感受當下。
另一邊廂，趙學而於首集獲安排去大型連鎖電器舖應徵做售貨員，原來趙學而入行30年來從未見過工，對此她感到非常疑惑，更問：「見工係咩嘢嚟架？」
面試官指學而於求職表格上填漏了很多資料，問她有冇帶備相關資料及學歷證明？但學而就反過來叫面試官上網查閱她的個人履歷，完全唔知規矩。之後學而首天上班，被安排到美容部，她笑指自己是「電器殺手」。