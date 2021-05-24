中女唔易做｜趙學而處女見工勁寸嘴 小儀學做沉默的農夫

ViuTV新節目《中女唔易做》於周一（24日）首播，首兩集將由小儀及趙學而率先上陣，其中自薦到有機農場做農夫的小儀，竟然被嫌棄太多嘢講！而入行30年來的趙學而自爆未見過工，唔知規矩乜都冇準備，見工時貫徹牙尖嘴利，膽敢向面試官提出…

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及趙學而IG