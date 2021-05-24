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中女唔易做｜趙學而處女見工勁寸嘴 小儀學做沉默的農夫

東方新地 - 娛聞

ViuTV新節目《中女唔易做》於周一（24日）首播，首兩集將由小儀及趙學而率先上陣，其中自薦到有機農場做農夫的小儀，竟然被嫌棄太多嘢講！而入行30年來的趙學而自爆未見過工，唔知規矩乜都冇準備，見工時貫徹牙尖嘴利，膽敢向面試官提出…

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片及趙學而IG

《中女唔易做》趙學而、小儀打頭陣

ViuTV新節目《中女唔易做》承接之前節目《中佬唔易做》，請來6位四十歲以上的女藝人，包括阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，重新投入一個新的行業，體驗中女在職場上遇到的困難，節目首兩集就由同樣50歲的小儀和趙學而打頭陣，分別接觸不同的行業及工作，開始打工體驗。

ViuTV新節目《中女唔易做》將由今晚（24日）起逢星期一至五晚上10時30分播映，首兩集由小儀與趙學而打頭陣。
ViuTV新節目《中女唔易做》將由周一（24日）起逢星期一至五晚上10時30分播映，首兩集由小儀與趙學而打頭陣。

做了廿年DJ的小儀坦言總有覺得吃力的時候，因此亦曾想過轉行。由於一直渴望體驗鄉郊生活，小儀向製作組主動提出想嘗試做農夫，因此獲製作組特別安排到有機農場，跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學習耕種。

小儀直言不怕小昆蟲，但最怕蛇、青蛙和壁虎，她說拍攝期間曾在如廁時被壁虎嚇到大叫。
小儀直言不怕小昆蟲，但最怕蛇、青蛙和壁虎，她說拍攝期間曾在如廁時被壁虎嚇到大叫。
為體驗鄉郊生活，小儀特別到有機農場，跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學耕種。
為體驗鄉郊生活，小儀特別到有機農場，跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學耕種。

小儀在《中女唔易做》節目中當了兩天農夫，期間習慣開咪講嘢的小儀，經常被卿姐叫「唔好講咁多嘢」，令小儀有所反思，原來做人有時都需要停下來，去感受當下。

小儀表示做農夫好累，尤其是下半身。
小儀表示做農夫好累，尤其是下半身。
小儀坦言以前的她很介意被指是中女，又試過畀人叫阿婆，令她感到好嬲。
小儀坦言以前的她很介意被指是中女，又試過畀人叫阿婆，令她感到好嬲。

另一邊廂，趙學而於首集獲安排去大型連鎖電器舖應徵做售貨員，原來趙學而入行30年來從未見過工，對此她感到非常疑惑，更問：「見工係咩嘢嚟架？」

趙學而原來入行30年來都無見過工。
1988年，趙學而參加新秀，三十強止步，翌年入讀無綫藝訓班後簽約藝員，所以入行30年來，趙學而冇求職及見工經驗。
趙學而於首集獲安排去電器鋪應徵售貨員。
趙學而於首集獲安排去電器鋪應徵做售貨員。

面試官指學而於求職表格上填漏了很多資料，問她有冇帶備相關資料及學歷證明？但學而就反過來叫面試官上網查閱她的個人履歷，完全唔知規矩。之後學而首天上班，被安排到美容部，她笑指自己是「電器殺手」。

趙學而首天上班被安排到美容部，著上制服sell美容電器。
趙學而首天上班被安排到美容部，著上制服sell美容電器。
平時轉數快兼牙尖嘴利的趙學而，今次竟然畀份工難倒，因為佢好冇記性，經常記唔到產品性能，遇上有顧客查問即場口啞啞！
平時轉數快兼牙尖嘴利的趙學而，今次竟然被份工難倒，因為除了記歌詞，對其他事佢都好冇記性，經常記唔到產品性能，遇上有顧客查問即場口啞啞，不停向同事求助！

即睇《中女唔易做》主題曲MV：

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